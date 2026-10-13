नई दिल्ली: भारतीय महिला क्रिकेट टीम की स्टार बल्लेबाज स्मृति मंधाना ने ICC की ताजा वनडे बल्लेबाजी रैंकिंग में अपना शीर्ष स्थान बरकरार रखा है। मंधाना 790 रेटिंग अंकों के साथ दुनिया की नंबर-1 वनडे महिला बल्लेबाज बनी हुई हैं। वहीं, भारतीय टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर इस सूची में नौवें स्थान पर हैं। ऑस्ट्रेलिया की एलिसे पैरी ने भी शीर्ष 10 में वापसी की है।

वनडे बल्लेबाजी रैंकिंग में स्मृति मंधाना का दबदबा कायम

स्मृति मंधाना ने वनडे बल्लेबाजों की रैंकिंग में अपनी बादशाहत बरकरार रखी है। 790 अंकों के साथ वह शीर्ष स्थान पर काबिज हैं। भारतीय महिला क्रिकेट के लिए यह अहम उपलब्धि है और इससे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उनके लगातार प्रभावशाली प्रदर्शन का पता चलता है।

हरमनप्रीत कौर नौवें स्थान पर

भारतीय महिला टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर वनडे बल्लेबाजी रैंकिंग में नौवें स्थान पर हैं। हाल ही में उन्हें स्मृति मंधाना की जगह नहीं, बल्कि टीम की कप्तानी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। दोनों अनुभवी खिलाड़ियों से भारतीय टीम को आगामी मुकाबलों में अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद होगी।

एलिसे पैरी की शीर्ष 10 में वापसी

ऑस्ट्रेलिया की अनुभवी ऑलराउंडर एलिसे पैरी ने ICC की ताजा वनडे बल्लेबाजी रैंकिंग में शीर्ष 10 में जगह बना ली है। उनकी वापसी से महिला क्रिकेट की शीर्ष बल्लेबाजों के बीच प्रतिस्पर्धा और दिलचस्प हो गई है।

वनडे गेंदबाजी रैंकिंग में दीप्ति शर्मा को नुकसान

भारतीय ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा वनडे गेंदबाजों की ताजा रैंकिंग में एक स्थान नीचे खिसककर नौवें नंबर पर पहुंच गई हैं। हालांकि, वह भारतीय टीम के लिए गेंद और बल्ले दोनों से अहम योगदान देती रही हैं। टीम को आने वाले मुकाबलों में उनसे बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद होगी।

टी20 बल्लेबाजी रैंकिंग में शेफाली चौथे स्थान पर

महिला टी20 अंतरराष्ट्रीय बल्लेबाजी रैंकिंग में शेफाली वर्मा भारतीय खिलाड़ियों में सबसे ऊंचे स्थान पर रहने वाली बल्लेबाजों में शामिल हैं। वह चौथे स्थान पर हैं, जबकि स्मृति मंधाना पांचवें और हरमनप्रीत कौर दसवें स्थान पर मौजूद हैं। इससे टी20 प्रारूप में भारतीय बल्लेबाजों की मजबूत मौजूदगी का पता चलता है।

टी20 गेंदबाजी रैंकिंग में श्री चरणी और दीप्ति शीर्ष दो में

महिला टी20 गेंदबाजी रैंकिंग में भारत की श्री चरणी और दीप्ति शर्मा शीर्ष दो स्थानों पर काबिज हैं। दोनों गेंदबाजों का इस सूची में शीर्ष पर होना भारतीय टीम के गेंदबाजी आक्रमण की मजबूती को दर्शाता है।

ऑलराउंडर रैंकिंग में भी दीप्ति शर्मा का जलवा

महिला टी20 ऑलराउंडर रैंकिंग में दीप्ति शर्मा शीर्ष 10 में शामिल एकमात्र भारतीय खिलाड़ी हैं और चौथे स्थान पर हैं। वहीं, वनडे ऑलराउंडर रैंकिंग में वह छठे स्थान पर बनी हुई हैं। गेंदबाजी के साथ बल्लेबाजी में योगदान देने की उनकी क्षमता टीम के लिए अहम है।

वनडे और टी20 टीम रैंकिंग में भारत तीसरे स्थान पर

भारतीय महिला टीम वनडे और टी20 अंतरराष्ट्रीय, दोनों प्रारूपों की टीम रैंकिंग में तीसरे स्थान पर है। व्यक्तिगत रैंकिंग में भारतीय खिलाड़ियों की मौजूदगी और टीम का शीर्ष तीन में बने रहना आने वाली अंतरराष्ट्रीय सीरीज के लिहाज से महत्वपूर्ण है।