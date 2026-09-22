ऐची-नागोया: भारतीय महिला क्रिकेट टीम की स्टार ओपनर स्मृति मंधाना ने एशियन गेम्स 2026 के फाइनल में श्रीलंका के खिलाफ शानदार पारी खेलकर इतिहास रच दिया। मंधाना 11,000 इंटरनेशनल रन पूरे करने वाली दुनिया की पहली महिला क्रिकेटर बन गई हैं। उन्होंने इस मुकाबले में 45 गेंदों पर 79 रन की तूफानी पारी खेली, जिसमें 5 चौके और 7 छक्के शामिल रहे।

175.56 के स्ट्राइक रेट से मचाया धमाल

श्रीलंका के खिलाफ खिताबी मुकाबले में स्मृति मंधाना ने शुरुआत से ही आक्रामक अंदाज अपनाया। उन्होंने सिर्फ 45 गेंदों में 79 रन बनाए और उनका स्ट्राइक रेट 175.56 रहा। मंधाना की इस पारी ने भारत को फाइनल में मजबूत शुरुआत दिलाई।

शेफाली वर्मा के साथ हुई शानदार साझेदारी

भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। पारी की शुरुआत स्मृति मंधाना और शेफाली वर्मा ने की। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर भारत के लिए 99 रन की शानदार साझेदारी की। स्मृति मंधाना ने 45 गेंदों पर 79 रन बनाए, जबकि शेफाली वर्मा ने 29 गेंदों में 48 रन की पारी खेली। शेफाली की पारी में 3 चौके और 3 छक्के शामिल रहे।

कप्तान हरमनप्रीत कौर नहीं चला सकीं बल्ला

भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर इस मुकाबले में बड़ी पारी नहीं खेल सकीं। उन्होंने 17 गेंदों का सामना करते हुए 19 रन बनाए। उनकी पारी में 3 चौके शामिल रहे।

ऋचा घोष ने खेली तूफानी पारी

मध्यक्रम में ऋचा घोष ने शानदार फिनिशिंग की। उन्होंने सिर्फ 22 गेंदों में नाबाद 49 रन बनाए। ऋचा की पारी में 6 चौके और 3 छक्के शामिल रहे। उनकी इस विस्फोटक पारी की बदौलत भारत ने निर्धारित पारी में 216/3 का मजबूत स्कोर खड़ा किया।

टी20 इंटरनेशनल में मंधाना का दबदबा

स्मृति मंधाना महिला टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली बल्लेबाज हैं। उन्होंने 179 मैचों की 172 पारियों में 31.00 की औसत और 127.47 के स्ट्राइक रेट से 4,867 रन बनाए हैं। उनके नाम 2 शतक और 37 अर्धशतक हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 124 रन है।

वनडे क्रिकेट में भी मंधाना का शानदार रिकॉर्ड

महिला वनडे क्रिकेट में स्मृति मंधाना 5,411 रन के साथ छठे स्थान पर हैं। उन्होंने 120 मैचों में 47.88 की औसत से ये रन बनाए हैं। उनके नाम 14 शतक और 35 अर्धशतक हैं। वनडे में उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 136 रन है।

टेस्ट क्रिकेट में भी बनाए हैं हजारों रन

स्मृति मंधाना ने भारतीय महिला टीम के लिए 9 टेस्ट मैच खेले हैं। इस दौरान उन्होंने 52.53 की शानदार औसत से 788 रन बनाए हैं। उनके नाम टेस्ट क्रिकेट में 2 शतक और 5 अर्धशतक हैं, जबकि उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 149 रन है।

308 मैचों में 11,066 इंटरनेशनल रन

श्रीलंका के खिलाफ ऐतिहासिक पारी के बाद स्मृति मंधाना के इंटरनेशनल क्रिकेट में कुल 11,066 रन हो गए हैं। उन्होंने 308 मैचों में ये रन बनाए हैं और उनके नाम 18 इंटरनेशनल शतक हैं। मंधाना महिला क्रिकेट के इतिहास में सबसे ज्यादा इंटरनेशनल रन और सबसे ज्यादा शतक बनाने वाली बल्लेबाज भी हैं। अब 11 हजार इंटरनेशनल रन का आंकड़ा छूने वाली वह पहली महिला क्रिकेटर बन गई हैं।

भारत ने खड़ा किया 216/3 का विशाल स्कोर

एशियन गेम्स 2026 के फाइनल में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 216/3 का मजबूत स्कोर बनाया। स्मृति मंधाना की 79 रन की पारी, शेफाली वर्मा के 48 रन और ऋचा घोष के नाबाद 49 रन ने भारत के बड़े स्कोर की नींव रखी।

स्मृति मंधाना का ऐतिहासिक दिन

एशियन गेम्स के फाइनल में श्रीलंका के खिलाफ स्मृति मंधाना ने एक बार फिर साबित किया कि बड़े मुकाबलों में उनका बल्ला किस तरह रिकॉर्ड बनाता है। 11,000 इंटरनेशनल रन पूरे करने के साथ उन्होंने महिला क्रिकेट के इतिहास में एक और बड़ी उपलब्धि अपने नाम कर ली।