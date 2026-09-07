मोहाली: शेर-ए-पंजाब T20 लीग 2026 में फाजिल्का फाल्कन्स ने रोमांचक मुकाबले में लुधियाना लायंस को सिर्फ 1 रन से हरा दिया। फाल्कन्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 170/9 रन बनाए। जवाब में लुधियाना लायंस की टीम निर्धारित 20 ओवर में 169 रन ही बना सकी।

लुधियाना के कप्तान और भारत के सीमित ओवरों के विशेषज्ञ गेंदबाज अर्शदीप सिंह के लिए यह मुकाबला गेंद से अच्छा नहीं रहा। उन्होंने अपने चार ओवर में 51 रन खर्च किए और उन्हें एक भी विकेट नहीं मिला। हालांकि, लायंस की ओर से माधव सिंह पठानिया और अन्य बल्लेबाजों ने अंत तक मुकाबला बनाए रखा।

शुभमन गिल ने 21 गेंदों में बनाए 40 रन

टॉस जीतकर लुधियाना लायंस के कप्तान अर्शदीप सिंह ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। फाजिल्का फाल्कन्स की पारी की शुरुआत में विहान मल्होत्रा जल्दी आउट हो गए, लेकिन शुभमन गिल ने आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी शुरू की। गिल ने फील्डिंग प्रतिबंधों का फायदा उठाते हुए तेजी से रन बनाए। हालांकि, अंशुल चौधरी और कप्तान सनवीर सिंह के जल्दी आउट होने के बाद उन पर दबाव बढ़ा।

गिल ने सिर्फ 21 गेंदों में 40 रन बनाए, लेकिन लेग स्पिनर कार्तिक चड्ढा ने उनकी पारी खत्म कर दी। ईश राव की लगातार डॉट गेंदों के बाद गिल ने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन वह अपना विकेट गंवा बैठे।

कार्तिक चड्ढा का शानदार स्पेल, 9 रन देकर 4 विकेट

गिल का विकेट लेने के बाद कार्तिक चड्ढा ने फाल्कन्स की पारी को झकझोर दिया। उन्होंने 12वें ओवर में प्रशु प्रताप और आरुष लट्ठा को आउट किया। ईश राव ने रन गति बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन वह भी चड्ढा का चौथा शिकार बने। राव ने 25 रन बनाए। कार्तिक चड्ढा ने अपने चार ओवर के स्पेल में सिर्फ 9 रन देकर 4 विकेट लिए। उनका शानदार प्रदर्शन फाल्कन्स को बड़ा स्कोर बनाने से रोकने में अहम रहा।

अर्शदीप सिंह की गेंदबाजी रही महंगी

एक समय फाजिल्का फाल्कन्स का स्कोर 112/7 था और टीम मुश्किल में नजर आ रही थी। इसके बाद प्रीत दत्ता और जैवीर भिंडर ने पारी को संभाला। अर्शदीप सिंह जब दोबारा गेंदबाजी करने आए तो फाल्कन्स के बल्लेबाजों ने उनकी गेंदों पर जमकर रन बनाए। उनके ओवर की शुरुआत फ्रंट-फुट नो-बॉल से हुई और इस ओवर में कुल 18 रन आए। अर्शदीप ने अपने चार ओवर में 51 रन खर्च किए और कोई विकेट नहीं लिया।

आखिरी ओवर में दत्ता ने छक्का लगाया, लेकिन इसके बाद साहिल भास्कर ने उन्हें आउट कर दिया। दत्ता ने 23 गेंदों में 36 रन बनाए। जैवीर भिंडर ने 18 गेंदों में 21 रन की पारी खेली और फाल्कन्स का स्कोर 170/9 तक पहुंचाने में मदद की।

लायंस की शुरुआत भी नहीं रही खास

171 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी लुधियाना लायंस की शुरुआत अच्छी नहीं रही। गर्व कुमार ने अभिजीत गर्ग को 10 गेंदों में 17 रन के स्कोर पर आउट किया। इसके अगले ओवर में जसन जिंदल ने सलिल अरोड़ा को सिंगल डिजिट स्कोर पर पवेलियन भेज दिया। इसके बाद मल्होत्रा ने पावरप्ले की आखिरी गेंदों में युवी गोयल का विकेट हासिल किया। पावरप्ले खत्म होने तक लायंस का स्कोर 50/3 था।

10 ओवर में 77/4, धीमी हुई रन गति

लायंस के बल्लेबाजों को बीच के ओवरों में रन बनाने में परेशानी हुई। कार्तिक शर्मा ने 29 गेंदों में 32 रन बनाए, लेकिन 10वें ओवर में प्रीत दत्ता ने उन्हें आउट कर दिया। 10 ओवर के बाद लुधियाना का स्कोर 77/4 था और फाल्कन्स ने मुकाबले पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली थी। इसके बाद रघु शर्मा ने बिक्रमजीत सिंह को आउट किया, जबकि अर्शदीप ने नंबर-8 पर बल्लेबाजी करने उतरकर 9 गेंदों में 8 रन बनाए। वह भी प्रीत दत्ता का दूसरा शिकार बने।

पठानिया और भगत ने जगाई जीत की उम्मीद

अंतिम ओवरों में माधव सिंह पठानिया और भगत ने लुधियाना लायंस की उम्मीदें जिंदा रखीं। दोनों ने तेजी से रन बनाते हुए लक्ष्य को करीब ला दिया। पठानिया ने 16 गेंदों में नाबाद 37 रन बनाए, जबकि भगत ने 23 गेंदों में 28 रन की पारी खेली।

आखिरी ओवर में लायंस को जीत के लिए 19 रन चाहिए थे। भगत ने पहली दो गेंदों पर 3 रन लिए। इसके बाद पठानिया ने लगातार दो चौके लगाए।

आखिरी गेंद पर 6 रन चाहिए थे, फिर भी हार गया लायंस

आखिरी गेंद से पहले लुधियाना लायंस को जीत के लिए 6 रन चाहिए थे। पठानिया ने आखिरी गेंद पर चौका लगाया, लेकिन वह टीम को जीत नहीं दिला सके। लुधियाना लायंस निर्धारित 20 ओवर में 169 रन ही बना सकी और फाजिल्का फाल्कन्स ने मुकाबला 1 रन से जीत लिया।

मैच का नतीजा

फाजिल्का फाल्कन्स: 170/9 (20 ओवर)

लुधियाना लायंस: 169 रन (20 ओवर)

नतीजा: फाजिल्का फाल्कन्स 1 रन से विजेता

अर्शदीप सिंह: 4 ओवर में 51 रन, 0 विकेट।