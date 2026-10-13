नई दिल्ली: टीम इंडिया के वनडे और टेस्ट कप्तान शुभमन गिल और सलामी बल्लेबाज शेफाली वर्मा को सितंबर 2026 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। गिल ने पुरुष वर्ग में, जबकि शेफाली ने महिला वर्ग में यह सम्मान हासिल किया। भारत ने इस तरह ICC के मासिक पुरस्कारों में एक बार फिर दोनों अवॉर्ड अपने नाम किए।

शुभमन गिल ने पांचवीं बार जीता ICC का बड़ा पुरस्कार

शुभमन गिल ने अपने शानदार प्रदर्शन के दम पर पांचवीं बार ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब जीता है। इसके साथ ही उन्होंने पुरुष वर्ग में सबसे ज्यादा बार यह पुरस्कार जीतने का अपना रिकॉर्ड और मजबूत किया। उनके पिछले पुरस्कार जनवरी और सितंबर 2023 तथा फरवरी और जुलाई 2025 में आए थे।

गिल ने वेस्टइंडीज के खिलाफ बल्ले से मचाया धमाल

गिल ने वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे सीरीज में शानदार बल्लेबाजी की। तिरुवनंतपुरम में खेले गए पहले मुकाबले में उन्होंने 110 रन की पारी खेली, जिसकी मदद से भारत ने आठ विकेट से जीत दर्ज की और सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली। इस प्रदर्शन ने गिल को ICC पुरस्कार की दौड़ में मजबूत दावेदार बनाया।

‘पांचवीं बार ICC अवॉर्ड जीतकर शानदार महसूस हो रहा है’

अपनी उपलब्धि पर खुशी जताते हुए शुभमन गिल ने कहा, 'पांचवीं बार ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवॉर्ड जीतना शानदार एहसास है। इस सम्मान के लिए मैं चयन पैनल का आभारी हूं। इतने रन बनाना बेहद संतोषजनक रहा और अपने घरेलू दर्शकों के सामने सफल रन चेज का हिस्सा बनना इसे और खास बनाता है। प्रशंसकों का समर्थन हमेशा हमें अतिरिक्त ऊर्जा देता है।'

शेफाली वर्मा ने दूसरी बार जीता ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवॉर्ड

महिला वर्ग में भारतीय सलामी बल्लेबाज शेफाली वर्मा ने सितंबर महीने के अपने प्रदर्शन के दम पर यह सम्मान हासिल किया। यह उनका दूसरा ICC प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कार है। इससे पहले उन्होंने नवंबर 2025 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ महिला विश्व कप फाइनल में मैच जिताऊ प्रदर्शन के बाद यह अवॉर्ड जीता था।

‘एशिया कप और एशियन गेम्स की जीत में योगदान देना खास रहा’

दूसरी बार ICC का मासिक पुरस्कार जीतने पर शेफाली वर्मा ने कहा, 'ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवॉर्ड दोबारा जीतना मेरे लिए बेहद सम्मान की बात है। एशिया कप और एशियन गेम्स में भारत की जीत में अपना योगदान देना बहुत संतोषजनक रहा। यह पुरस्कार उन जीतों को मेरे लिए और भी खास बना देता है।'

पुरुष और महिला वर्ग में अन्य खिलाड़ी भी थे नामांकित

सितंबर के ICC प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कारों के लिए पुरुष वर्ग में भारत के अभिषेक शर्मा और जिम्बाब्वे के कप्तान सिकंदर रजा भी नामांकित थे। महिला वर्ग में श्रीलंका की कप्तान चमारी अटापट्टू और भारत की बाएं हाथ की स्पिनर श्री चरणी को भी इस सम्मान की दौड़ में शामिल किया गया था।

भारत ने तीसरी बार दोनों ICC अवॉर्ड एक साथ जीते

ICC प्लेयर ऑफ द मंथ के इतिहास में यह पांचवीं बार है, जब एक ही क्रिकेट बोर्ड के खिलाड़ियों ने पुरुष और महिला वर्ग के दोनों पुरस्कार जीते हैं। भारत ने ऐसा तीसरी बार किया है। इससे पहले जून 2024 में जसप्रीत बुमराह और स्मृति मंधाना तथा सितंबर 2025 में अभिषेक शर्मा और स्मृति मंधाना ने ये सम्मान अपने नाम किए थे।