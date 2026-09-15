नई दिल्ली: भारत की महिला टीम ने श्रीलंका को 72 रन से हराकर महिला एशिया कप 2026 का खिताब अपने नाम किया। यह भारत का रिकॉर्ड आठवां एशिया कप खिताब रहा। इस शानदार प्रदर्शन का असर अब आईसीसी महिला टी20I प्लेयर रैंकिंग में भी देखने को मिल रहा है, जहां भारतीय खिलाड़ियों ने बड़ी छलांग लगाई है।

श्री चरणी ने हासिल की ऐतिहासिक उपलब्धि

भारत की बाएं हाथ की स्पिन गेंदबाज श्री चरणी ने एशिया कप के फाइनल में चार विकेट हासिल किए। पूरे टूर्नामेंट में उनके नाम 12 विकेट रहे। इस प्रदर्शन के दम पर वह टी20I गेंदबाजों की रैंकिंग में 802 रेटिंग अंकों के साथ शीर्ष पर अपनी स्थिति और मजबूत करने में सफल रही हैं।

श्री चरणी 800 रेटिंग अंक का आंकड़ा पार करने वाली पहली भारतीय गेंदबाज बन गई हैं। वह महिला टी20I गेंदबाजों की रैंकिंग में इस खास उपलब्धि को हासिल करने वाली दुनिया की चुनिंदा खिलाड़ियों में शामिल हो गई हैं।

मेगन शुट और सोफी एक्लेस्टोन के खास क्लब में शामिल

श्री चरणी से ज्यादा रेटिंग अंक केवल ऑस्ट्रेलिया की तेज गेंदबाज मेगन शुट के नाम हैं, जिनके खाते में 806 अंक हैं। इंग्लैंड की स्पिनर सोफी एक्लेस्टोन भी 802 रेटिंग अंकों के साथ श्री चरणी के बराबर हैं।

इस तरह श्री चरणी अब उन चुनिंदा महिला खिलाड़ियों के क्लब में शामिल हो गई हैं, जिन्होंने टी20I गेंदबाजों की रैंकिंग में 800 या उससे ज्यादा रेटिंग अंक हासिल किए हैं।

दीप्ति शर्मा ने भी लगाई बड़ी छलांग

भारतीय ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा ने भी रैंकिंग में शानदार सुधार किया है। एशिया कप में 14 विकेट लेने वाली दीप्ति चार स्थान की छलांग लगाकर टी20I गेंदबाजों की रैंकिंग में दूसरे स्थान पर पहुंच गई हैं। फाइनल मुकाबले में दीप्ति ने 3/19 का शानदार स्पेल किया था। उनके बेहतरीन प्रदर्शन ने भारत की खिताबी जीत में अहम भूमिका निभाई।

बल्लेबाजी रैंकिंग में भी शफाली वर्मा का जलवा

टी20I बल्लेबाजों की रैंकिंग में शफाली वर्मा को भी फायदा हुआ है। एशिया कप में सबसे ज्यादा 236 रन बनाने वाली शफाली एक स्थान ऊपर उठकर छठे नंबर पर पहुंच गई हैं। टूर्नामेंट में उनका बल्लेबाजी औसत 47.20 रहा। शफाली ने ऑलराउंडरों की रैंकिंग में भी पांच स्थान की छलांग लगाई है। वह अब इस सूची में 15वें स्थान पर पहुंच गई हैं।

बेथ मूनी और जॉर्जिया वोल का दबदबा बरकरार

टी20I बल्लेबाजों की रैंकिंग में ऑस्ट्रेलिया की बेथ मूनी और जॉर्जिया वोल ने शीर्ष दो स्थानों पर अपना कब्जा बरकरार रखा है। वहीं, एशिया कप में अच्छे प्रदर्शन के बाद कई अन्य खिलाड़ियों को भी रैंकिंग में फायदा मिला है। बांग्लादेश की निगार सुल्ताना एक स्थान ऊपर उठकर संयुक्त रूप से 20वें नंबर पर पहुंच गई हैं। इमेशा दुलानी भी दो स्थान की छलांग लगाकर संयुक्त रूप से 20वें स्थान पर हैं। बांग्लादेश की शर्मिन अख्तर सुप्ता तीन स्थान ऊपर उठकर संयुक्त रूप से 40वें नंबर पर पहुंचीं, जबकि शावाल जुल्फिकार चार स्थान की बढ़त के साथ 45वें स्थान पर पहुंच गई हैं।

बांग्लादेश की गेंदबाजों को भी फायदा

महिला टी20I गेंदबाजों की रैंकिंग में बांग्लादेश की कई खिलाड़ियों ने भी सुधार किया है। मारुफा अख्तर तीन स्थान की बढ़त के साथ संयुक्त रूप से 15वें नंबर पर पहुंच गई हैं। रबैया खान भी तीन स्थान ऊपर उठकर 18वें स्थान पर पहुंचीं। सुल्ताना खातून ने पांच स्थान की छलांग लगाकर 32वां स्थान हासिल किया, जबकि फाहिमा खातून छह स्थान ऊपर उठकर 49वें नंबर पर पहुंच गई हैं।