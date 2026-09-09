नई दिल्ली: टीम इंडिया के उपकप्तान श्रेयस अय्यर वेस्टइंडीज के खिलाफ होने वाली घरेलू वनडे सीरीज में नजर नहीं आएंगे। अय्यर को इस सीरीज से बाहर रहने का फैसला इसलिए करना पड़ा है क्योंकि वह Asian Games 2026 में भारत की T20I टीम की कप्तानी करेंगे। ऐसे में एक ही समय पर दो मोर्चों पर भारतीय टीम के मुकाबले होने के कारण अय्यर वेस्टइंडीज के खिलाफ ODI सीरीज का हिस्सा नहीं बन पाएंगे।

Asian Games की वजह से अय्यर नहीं खेलेंगे ODI सीरीज

श्रेयस अय्यर अक्टूबर 2025 से भारत की 50 ओवर वाली टीम के उपकप्तान की भूमिका निभा रहे हैं। इसके बावजूद वह वेस्टइंडीज के खिलाफ आगामी तीन मैचों की ODI सीरीज में उपलब्ध नहीं होंगे। अय्यर को Asian Games 2026 के लिए भारतीय T20I टीम की कमान सौंपी गई है। Aichi-Nagoya, Japan में होने वाले इन खेलों में क्रिकेट प्रतियोगिता के दौरान उनकी जिम्मेदारी वेस्टइंडीज के खिलाफ ODI सीरीज से टकरा रही है।

भारत के सामने एक साथ दो मोर्चे

इस शेड्यूल टकराव के कारण भारतीय क्रिकेट एक दुर्लभ स्थिति में होगा, जहां देश की दो टीमें लगभग एक ही समय पर मैदान पर उतरेंगी। Asian Games के T20 क्रिकेट टूर्नामेंट में भारत अपने अभियान की शुरुआत 22 सितंबर को मेजबान जापान के खिलाफ करेगा। इसके बाद भारतीय टीम को 28 सितंबर को सीधे क्वार्टर फाइनल में प्रवेश मिलेगा।

अगर अय्यर की अगुआई वाली टीम सेमीफाइनल तक पहुंचती है, तो 1 अक्टूबर को सेमीफाइनल और 3 अक्टूबर को गोल्ड मेडल मैच खेलेगी। इसी दिन भारत और वेस्टइंडीज के बीच तीसरा ODI न्यू चंडीगढ़ में निर्धारित है। यानी अगर भारत Asian Games के फाइनल में पहुंचता है, तो अय्यर के लिए उसी दिन वेस्टइंडीज के खिलाफ ODI में खेलना संभव नहीं होगा।

West Indies के खिलाफ कब-कब होंगे मुकाबले?

भारत और वेस्टइंडीज के बीच तीन मैचों की ODI सीरीज 27 सितंबर से शुरू होगी।

पहला ODI — 27 सितंबर

दूसरा ODI — 29 सितंबर

तीसरा ODI — 3 अक्टूबर

तीसरा ODI और Asian Games का गोल्ड मेडल मैच 3 अक्टूबर को ही होने के कारण शेड्यूल में सीधा टकराव पैदा हो रहा है।

Asian Games 2026 में पुरुष क्रिकेट का पूरा शेड्यूल

24 सितंबर — अफगानिस्तान vs जापान — ग्रुप A — सुबह 5:30 बजे

24 सितंबर — हांगकांग चीन vs मलेशिया — ग्रुप B — सुबह 10:30 बजे

25 सितंबर — हांगकांग चीन vs ओमान — ग्रुप B — सुबह 5:30 बजे

25 सितंबर — अफगानिस्तान vs नेपाल — ग्रुप A — सुबह 10:30 बजे

26 सितंबर — जापान vs नेपाल — ग्रुप A — सुबह 5:30 बजे

26 सितंबर — मलेशिया vs ओमान — ग्रुप B — सुबह 10:30 बजे

28 सितंबर — पाकिस्तान vs B2 — क्वार्टर फाइनल — सुबह 5:30 बजे

28 सितंबर — भारत vs A2 — क्वार्टर फाइनल — सुबह 10:00 बजे

29 सितंबर — श्रीलंका vs A1 — क्वार्टर फाइनल — सुबह 5:30 बजे

29 सितंबर — बांग्लादेश vs B1 — क्वार्टर फाइनल — सुबह 10:00 बजे

1 अक्टूबर — पाकिस्तान/B2 vs बांग्लादेश/B1 — सेमीफाइनल — सुबह 5:30 बजे

1 अक्टूबर — भारत/A2 vs श्रीलंका/A1 — सेमीफाइनल — सुबह 10:00 बजे

3 अक्टूबर — ब्रॉन्ज मेडल मैच — सुबह 5:30 बजे

3 अक्टूबर — गोल्ड मेडल मैच — सुबह 10:00 बजे

Asian Games क्रिकेट में 10 टीमें लेंगी हिस्सा

Asian Games 2026 के पुरुष क्रिकेट टूर्नामेंट में कुल 10 टीमें हिस्सा लेंगी। शुरुआती दौर में नेपाल, जापान और अफगानिस्तान को ग्रुप A में रखा गया है, जबकि ग्रुप B में ओमान, मलेशिया और हांगकांग चीन हैं। हर ग्रुप से शीर्ष दो टीमें क्वार्टर फाइनल में पहुंचेंगी। इनके साथ भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश को सीधे क्वार्टर फाइनल में जगह मिली है। क्वार्टर फाइनल मुकाबले 28 और 29 सितंबर को होंगे, जबकि सेमीफाइनल 1 अक्टूबर और मेडल मुकाबले 3 अक्टूबर को खेले जाएंगे।

Asian Games में क्रिकेट का इतिहास

Aichi-Nagoya 2026 Asian Games में क्रिकेट की यह चौथी मौजूदगी होगी। क्रिकेट ने पहली बार Guangzhou 2010 में एशियन गेम्स में जगह बनाई थी। इसके बाद Incheon 2014 में भी क्रिकेट खेला गया, लेकिन Jakarta 2018 में इसे कार्यक्रम से हटा दिया गया था। इसके बाद क्रिकेट ने Hangzhou 2023 में वापसी की। अब Aichi-Nagoya 2026 में भी पुरुष और महिला दोनों वर्गों में T20 क्रिकेट खेला जाएगा।

Hangzhou 2023 में भारत ने जीते थे दोनों गोल्ड

Hangzhou 2023 में भारत ने क्रिकेट के दोनों स्वर्ण पदक अपने नाम किए थे। भारतीय महिला टीम ने फाइनल में श्रीलंका को 19 रन से हराकर गोल्ड मेडल जीता था। वहीं पुरुष टीम ने अफगानिस्तान के खिलाफ फाइनल में बारिश के कारण मैच जल्दी खत्म होने के बाद गोल्ड मेडल अपने नाम किया था। इस बार भी भारतीय टीम की नजरें अपने खिताब का बचाव करने पर होंगी और श्रेयस अय्यर उस अभियान में टीम की अगुआई करेंगे।