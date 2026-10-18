नई दिल्ली: भारत और वेस्टइंडीज के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज का आखिरी मुकाबला बेंगलुरु के एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम में बारिश के कारण रद्द हो गया। उस समय भारत ने 9-9 ओवर के निर्धारित मुकाबले में 7.4 ओवर में पांच विकेट के नुकसान पर 118 रन बना लिए थे। इस परिणाम के बाद पांच मैचों की सीरीज 2-2 से बराबर रही।

वैभव सूर्यवंशी को नहीं मिला मौका

युवा बल्लेबाजी प्रतिभा वैभव सूर्यवंशी को वेस्टइंडीज के खिलाफ भारतीय टीम की प्लेइंग इलेवन में मौका नही मिला। इस मामले पर श्रेयस अय्यर ने कहा, 'मैं उसे लगातार यही समझाता हूं कि तुम्हें मौका मिलेगा। अगर तुम अपनी प्रक्रिया पर लगातार भरोसा बनाए रखते हो, तो कभी-कभी इंतजार करना पड़ता है। हमारे पास दो शानदार ओपनर हैं। वैभव के साथ हमारी बातचीत इसी विषय पर होती रही है।'

श्रेयस अय्यर ने गेंदबाजों के प्रदर्शन पर क्या कहा?

सीरीज के समापन के बाद भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर ने स्वीकार किया कि दूसरे और चौथे मुकाबले में गेंदबाजों का प्रदर्शन बेहतर रहता तो सीरीज का नतीजा कुछ और हो सकता था। उन्होंने कहा, 'अगर हमने दूसरे और चौथे मैच में बेहतर गेंदबाजी की होती, तो नतीजा अलग हो सकता था।'

शाई होप की बल्लेबाजी की अय्यर ने की तारीफ

श्रेयस अय्यर ने वेस्टइंडीज की टीम के प्रदर्शन की सराहना करते हुए शाई होप की बल्लेबाजी का विशेष रूप से उल्लेख किया। उन्होंने कहा, 'जहां तारीफ की जरूरत है, वहां उसका श्रेय देना चाहिए। उन्होंने अच्छी बल्लेबाजी की। पूरे सीरीज में होप ने जिस तरह बल्लेबाजी की और हार के बाद भी टीम ने वापसी करने की क्षमता दिखाई, वह काबिल-ए-तारीफ है। हमारे खेलने का तरीका आक्रामक रहा है।'

न्यूजीलैंड दौरे से पहले व्यस्त कार्यक्रम पर अय्यर की प्रतिक्रिया

वेस्टइंडीज के खिलाफ सीरीज समाप्त होने के बाद भारतीय टीम सीधे न्यूजीलैंड दौरे पर रवाना होने वाली है, जहां गुरुवार से टी20 सीरीज शुरू होने की जानकारी रिपोर्ट में दी गई है। लगातार यात्रा और व्यस्त कार्यक्रम को लेकर अय्यर ने ज्यादा चिंता नहीं जताई। उन्होंने कहा, 'यह हमारे लिए किसी दूसरे दिन की तरह ही है। भारत के अंदर भी हमें लगातार यात्रा करनी पड़ती है। हम इसे काफी अच्छी तरह संभालते रहे हैं।'

वेस्टइंडीज का भारत में सीरीज जीतने का सपना फिर अधूरा

पांचवां मुकाबला बारिश की भेंट चढ़ने के कारण वेस्टइंडीज को भारत में 2002 के बाद पहली बार सीरीज जीतने का मौका नहीं मिल सका। इससे पहले टीम को वनडे सीरीज में भी भारत के हाथों 2-1 से हार का सामना करना पड़ा था।

वेस्टइंडीज के कप्तान शाई होप ने माना कि उनकी टीम सीरीज जीतने के काफी करीब पहुंची थी, लेकिन लक्ष्य हासिल नहीं कर सकी। उन्होंने कहा, 'इस समय यह नतीजा हमारे लिए पर्याप्त नहीं है। हम जीत के बेहद करीब थे। पिछले 20 वर्षों में हमने ऐसा नहीं किया है। हालांकि, हम निश्चित रूप से आगे बढ़ रहे हैं। सफलता का मतलब सिर्फ सीरीज जीतना नहीं होता। इस सीरीज में भी मुझे कई सकारात्मक पहलू दिखाई दिए।'

टी20 सीरीज 2-2 की बराबरी

भारत और वेस्टइंडीज के बीच टी20 सीरीज 2-2 की बराबरी पर समाप्त हुई। बारिश के कारण निर्णायक मुकाबला नहीं हो सका, जिससे दोनों टीमों को सीरीज का स्पष्ट विजेता नहीं मिला। भारत के लिए गेंदबाजी में सुधार की गुंजाइश सामने आई, जबकि वेस्टइंडीज के कप्तान शाई होप ने अपनी टीम के प्रदर्शन में कई सकारात्मक संकेत देखे। वहीं, वैभव सूर्यवंशी के लिए भारतीय टीम में मौका पाने की राह में फिलहाल अनुभवी ओपनरों की मौजूदगी और धैर्य बनाए रखना अहम है।