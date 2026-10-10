रांची: भारत और वेस्टइंडीज के बीच दूसरे टी20 मुकाबले में 249 रन का विशाल स्कोर बनाने के बावजूद टीम इंडिया को 6 विकेट से हार का सामना करना पड़ा। रांची में खेले गए इस मुकाबले में वेस्टइंडीज ने शाई होप के तूफानी शतक और शेरफेन रदरफोर्ड की विस्फोटक पारी के दम पर लक्ष्य हासिल कर लिया। मैच के बाद भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर ने ओस को अहम वजह बताते हुए कहा कि ऐसी परिस्थितियों में यह अनुमान लगाना मुश्किल होता है कि जीत के लिए कितना स्कोर पर्याप्त रहेगा।

‘ओस के कारण स्कोर का अनुमान लगाना मुश्किल’

मैच के बाद श्रेयस अय्यर ने माना कि ओस के प्रभाव के कारण पिच पर गेंदबाजी करना चुनौतीपूर्ण हो गया था। उन्होंने कहा, 'ईमानदारी से कहूं तो आप इसके लिए कोई निश्चित आंकड़ा तय नहीं कर सकते, क्योंकि ओस का बहुत बड़ा असर पड़ता है। 249 रन का लक्ष्य भी दो ओवर शेष रहते हासिल कर लिया गया। इसलिए यह अनुमान लगाना मुश्किल है कि हमें कितना स्कोर बनाने की कोशिश करनी चाहिए।' अय्यर के मुताबिक, ऐसी परिस्थितियों में बड़ा स्कोर बनाने के बावजूद उसे बचाना आसान नहीं होता।

‘गलती की गुंजाइश बहुत कम थी’

भारतीय कप्तान ने बल्लेबाजी के अनुकूल पिच पर गेंदबाजों के सामने आई मुश्किलों का भी जिक्र किया। अय्यर ने कहा, 'इस पिच पर गलती की गुंजाइश बहुत कम थी। अगर आप गेंद को सही जगह पर डालने में चूकते हैं, तो बल्लेबाज उसे सीधे स्टैंड में पहुंचा सकते हैं।' उन्होंने वेस्टइंडीज के बल्लेबाजों की तारीफ करते हुए कहा कि उन्होंने शानदार बल्लेबाजी की और जीत का श्रेय उन्हीं को मिलना चाहिए। अय्यर ने यह भी स्वीकार किया कि कुछ मौकों पर टीम से चूक हुई, जो क्रिकेट का हिस्सा है।

शाई होप और रदरफोर्ड की साझेदारी ने पलटा मैच

वेस्टइंडीज की पारी में कप्तान शाई होप और शेरफेन रदरफोर्ड ने भारतीय गेंदबाजों पर जोरदार हमला बोला। होप ने 45 गेंदों में शतक जड़ते हुए नाबाद 102 रन बनाए, जबकि रदरफोर्ड ने केवल 37 गेंदों में 84 रन ठोक दिए। दोनों ने चौथे विकेट के लिए 120 रन की अहम साझेदारी कर मुकाबले का रुख बदल दिया। उनकी आक्रामक बल्लेबाजी के सामने भारतीय गेंदबाजों के लिए रन रोकना मुश्किल हो गया।

मयंक यादव के तीन विकेट के बाद भी भारत नहीं बचा सका मैच

भारतीय तेज गेंदबाज मयंक यादव ने पावरप्ले में तीन विकेट लेकर वेस्टइंडीज को दबाव में ला दिया था। उन्होंने काइल मेयर्स की जगह खेल रहे काइल मेयर्स? नहीं—उपलब्ध मैच रिपोर्ट के अनुसार कामिल पूरन, शिमरॉन हेटमायर और रोवमैन पॉवेल को आउट कर भारत को मजबूत स्थिति में पहुंचाया। हालांकि, इसके बाद होप और रदरफोर्ड की साझेदारी ने भारतीय टीम की बढ़त खत्म कर दी। अय्यर ने मयंक के प्रदर्शन की तारीफ करते हुए कहा कि उनके शुरुआती विकेटों से टीम को जरूरी लय मिली थी, लेकिन बाद की साझेदारी ने मैच का रुख बदल दिया।

‘संजू और अभिषेक से ऐसी ही जिम्मेदारी की उम्मीद’

श्रेयस अय्यर ने भारतीय बल्लेबाजों संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा की भी सराहना की। उन्होंने कहा, 'दोनों ने अपने-अपने विभाग में शानदार प्रदर्शन किया। संजू और अभिषेक से हम समय-समय पर इसी तरह के प्रदर्शन की उम्मीद करते हैं। वे लगातार जिम्मेदारी उठा रहे हैं और टीम को अच्छी शुरुआत दे रहे हैं। मयंक ने भी बेहतरीन प्रदर्शन किया।' अय्यर के मुताबिक, मयंक के तीन अहम विकेटों ने भारत को मैच में लय दिलाई थी, लेकिन बाद में वेस्टइंडीज की साझेदारी निर्णायक साबित हुई।

सीरीज 1-1 से बराबर, तीसरे टी20 पर नजर

वेस्टइंडीज ने 250 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए 18 ओवर में 252/4 रन बनाकर छह विकेट से जीत दर्ज की। इस जीत के साथ पांच मैचों की टी20 सीरीज 1-1 से बराबर हो गई है। भारत के लिए यह हार इसलिए भी निराशाजनक रही, क्योंकि टीम ने बल्लेबाजी में बड़ा स्कोर खड़ा किया और गेंदबाजी की शुरुआत भी अच्छी की थी। अब दोनों टीमें 11 अक्टूबर को इंदौर में होने वाले तीसरे टी20 मुकाबले में आमने-सामने होंगी।