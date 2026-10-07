नई दिल्ली: भारत के T20I कप्तान श्रेयस अय्यर ने वेस्टइंडीज के खिलाफ लखनऊ में खेली गई तूफानी पारी के बाद ICC पुरुष T20I बल्लेबाजी रैंकिंग में 18 स्थान की छलांग लगाई है। अय्यर अब करियर के सर्वश्रेष्ठ सातवें स्थान पर पहुंच गए हैं। उन्होंने 43 गेंदों पर नाबाद 102 रन बनाकर भारत को 32 गेंद शेष रहते आठ विकेट से जीत दिलाई।

43 गेंदों में शतक, भारत के चार बल्लेबाज टॉप-10 में

अय्यर की इस पारी में 10 चौके और छह छक्के शामिल रहे। इस प्रदर्शन के बाद वह T20I बल्लेबाजी रैंकिंग में भारत के तीसरे सबसे ऊंचे रैंक वाले बल्लेबाज बन गए हैं। ईशान किशन शीर्ष स्थान पर हैं, जबकि अभिषेक शर्मा दूसरे और उपकप्तान तिलक वर्मा 10वें स्थान पर हैं। इस तरह भारत के चार बल्लेबाज अब T20I टॉप-10 में शामिल हैं।

वनडे में शुभमन गिल का दबदबा कायम

वनडे बल्लेबाजी रैंकिंग में भारत के कप्तान शुभमन गिल ने अपना शीर्ष स्थान बरकरार रखा है। वेस्टइंडीज के खिलाफ गुवाहाटी में दूसरे वनडे में नाबाद 223 रन की पारी खेलने के बाद गिल को 25 रेटिंग अंक मिले और वह करियर के सर्वश्रेष्ठ 841 अंकों की बराबरी पर पहुंच गए। इस बीच पूर्व कप्तान विराट कोहली एक स्थान खिसककर तीसरे नंबर पर आ गए हैं।

T20I रैंकिंग में कई खिलाड़ियों को फायदा

वेस्टइंडीज के शेरफेन रदरफोर्ड 10 स्थान ऊपर चढ़कर 37वें नंबर पर पहुंच गए हैं। वहीं युवा वैभव सूर्यवंशी ने एशियाई खेलों में प्रदर्शन के बाद आठ पायदान की छलांग लगाकर 46वां स्थान हासिल किया। पाकिस्तान के हसन नवाज ने 62 स्थान की बड़ी छलांग लगाकर 48वां स्थान हासिल किया है।

गेंदबाजी में राशिद खान फिर नंबर-1

T20I गेंदबाजी रैंकिंग में अफगानिस्तान के लेग स्पिनर राशिद खान फिर से शीर्ष पर पहुंच गए हैं। उन्होंने पाकिस्तान के अबरार अहमद को पीछे छोड़ा है। यह राशिद का नंबर-1 स्थान पर पहुंचने का आठवां अलग दौर है और वह T20I इतिहास में किसी भी अन्य गेंदबाज की तुलना में दोगुने से अधिक समय तक शीर्ष पर रह चुके हैं।

अक्षर पटेल भी टॉप-10 में पहुंचे

भारत के बाएं हाथ के स्पिन ऑलराउंडर अक्षर पटेल ने भी रैंकिंग में शानदार सुधार किया है। पिछले तीन मुकाबलों में लगातार दो-दो विकेट लेने के बाद अक्षर 16 स्थान ऊपर चढ़कर सातवें नंबर पर पहुंच गए हैं। बांग्लादेश के नसुम अहमद आठवें और मेहदी हसन नौवें स्थान पर हैं, जबकि श्रीलंका के नुवान तुषारा 18 स्थान की छलांग के साथ 48वें नंबर पर पहुंच गए।

वनडे बल्लेबाजी में शाई होप और केएल राहुल को फायदा

वेस्टइंडीज के कप्तान शाई होप अंतिम वनडे में नाबाद 162 रन की मैच विजयी पारी के बाद दो स्थान ऊपर चढ़कर छठे नंबर पर पहुंच गए हैं। भारत के विकेटकीपर-बल्लेबाज केएल राहुल भी नाबाद 129 रन की पारी के दम पर वनडे बल्लेबाजी रैंकिंग के टॉप-10 में वापस आ गए हैं। वेस्टइंडीज के अमीर जांगू 55 स्थान की बड़ी छलांग लगाकर 55वें नंबर पर पहुंचे हैं।

वनडे गेंदबाजी में जयडेन सील्स की बड़ी छलांग

वनडे गेंदबाजी रैंकिंग में वेस्टइंडीज के तेज गेंदबाज जयडेन सील्स ने 12 स्थान की छलांग लगाकर टॉप-10 में जगह बनाई है। न्यू चंडीगढ़ में तीन विकेट लेने के बाद वह 10वें स्थान पर पहुंच गए। ऑस्ट्रेलिया के एडम जाम्पा चार स्थान ऊपर चढ़कर 24वें, जबकि USA के सौरभ नेत्रवलकर और हरमीत सिंह क्रमशः 32वें और 53वें स्थान पर पहुंच गए हैं।