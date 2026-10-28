वेलिंगटन: भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीसरे टी20 इंटरनेशनल मुकाबले में अभिषेक शर्मा और 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी ने अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से इतिहास रच दिया। दोनों की तूफानी शुरुआत की बदौलत भारत ने 199 रनों का लक्ष्य महज 13.2 ओवर में हासिल कर लिया। इस शानदार प्रदर्शन के बाद भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर ने दोनों बल्लेबाजों की जमकर तारीफ की और उनके खेल को ‘Absolutely Stunning’ (बेहद शानदार) बताया।

‘यह बिल्कुल शानदार था’, अभिषेक-सूर्यवंशी के मुरीद हुए अय्यर

मैच के बाद पुरस्कार वितरण समारोह में श्रेयस अय्यर ने अभिषेक शर्मा और वैभव सूर्यवंशी की बल्लेबाजी की तारीफ करते हुए कहा, 'यह बिल्कुल शानदार था। जिस तरह से उन्होंने शॉट खेले, वह आंखों को सुकून देने वाला था। जब संजू और मैं बल्लेबाजी करने उतरे, तब गेंद सीम हो रही थी। मैं सोच रहा था कि आखिर उन्होंने ऐसा कैसे किया? यह वाकई हैरान कर देने वाला था।'

पांच ओवर में 100 रन बनाना अंतरराष्ट्रीय स्तर पर असाधारण

अभिषेक और सूर्यवंशी ने पावरप्ले के छह ओवर में बिना विकेट गंवाए 118 रन बना दिए। उनकी आक्रामक बल्लेबाजी ने न्यूजीलैंड के गेंदबाजों को पूरी तरह दबाव में डाल दिया। जब अय्यर से पूछा गया कि क्या उन्होंने इससे बेहतर बल्लेबाजी प्रदर्शन देखा है, तो उन्होंने कहा, 'सच कहूं तो, पांच ओवर में 100 रन बनते हुए मैंने पहले कभी नहीं देखा, खासकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर। और निश्चित रूप से, यह प्रदर्शन सबसे बेहतरीन है।'

पावरप्ले में 118 रन, भारतीय जोड़ी ने रचा इतिहास

भारत की पारी के पहले ही ओवर में जैकब डफी के खिलाफ 26 रन बने। इसके बाद भी अभिषेक और सूर्यवंशी का आक्रामक अंदाज जारी रहा। भारतीय टीम ने तीन ओवर में ही बिना विकेट गंवाए 64 रन बना लिए थे। पावरप्ले समाप्त होने तक स्कोर 118 रन पहुंच गया, जो टी20 इंटरनेशनल इतिहास का सबसे बड़ा पावरप्ले स्कोर बना।

विदेशी परिस्थितियों में प्रदर्शन पर अय्यर ने क्या कहा?

श्रेयस अय्यर ने कहा कि विदेशी परिस्थितियों में खुद को ढालना आसान नहीं होता, लेकिन दोनों बल्लेबाजों ने शानदार प्रदर्शन करके इस चुनौती को पार किया। उन्होंने कहा, 'मुझे लगता है कि यह बहुत जरूरी है, खासकर विदेश में खेलते समय। आपको पता होता है कि परिस्थितियां अलग होंगी और आपको कई तरह की गेंदों का सामना करना पड़ेगा। इस तरह के शानदार प्रदर्शन से इन चुनौतियों को पार करना काबिल-ए-तारीफ है। आज उन्होंने जिस तरह से खेला, वह असाधारण था।'

सीरीज जीतने के बाद भी अय्यर ने खिलाड़ियों को दी सलाह

भारत ने तीसरा टी20 जीतकर पांच मैचों की सीरीज में 3-0 की अजेय बढ़त हासिल कर ली। सीरीज के दो मुकाबले अभी बाकी हैं। अय्यर ने खिलाड़ियों के प्रदर्शन की सराहना करते हुए कहा, 'तीसरे मैच में ही सीरीज जीतना, जबकि अभी दो मुकाबले बाकी हैं, शानदार है। मुझे उम्मीद है कि वे इसी फॉर्म को जारी रखेंगे। खिलाड़ियों ने जिस तरह इस मौके पर खुद को साबित किया, वह कमाल का था। शुरुआत में जेट लैग की परेशानी थी, लेकिन उसके बाद उन्होंने जिस तरह परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढाला, वह हैरान करने वाला था।'

भारत ने छह विकेट से जीता मुकाबला

199 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत ने छह विकेट से जीत दर्ज की। अभिषेक शर्मा और वैभव सूर्यवंशी की शानदार शुरुआत ने मुकाबले को एकतरफा बना दिया। भारत ने 40 गेंद शेष रहते लक्ष्य हासिल कर लिया और सीरीज में 3-0 की अजेय बढ़त बना ली। अब भारतीय टीम बाकी दोनों मुकाबलों में भी जीत की लय बरकरार रखने की कोशिश करेगी, जबकि न्यूजीलैंड की नजर वापसी पर होगी।