नई दिल्ली: भारतीय टी20 कप्तान श्रेयस अय्यर एशियन गेम्स 2026 में पहली बार भारत की अगुआई करने को लेकर काफी उत्साहित हैं। जापान के आइची-नागोया में होने वाले इस टूर्नामेंट में भारतीय टीम अपने खिताब का बचाव करने उतरेगी। अय्यर ने कहा कि वह इस दौरान देश के शीर्ष एथलीट्स से मिलने और उनके साथ बातचीत करने को लेकर भी उत्सुक हैं।

अफगानिस्तान सीरीज पर है टीम का ध्यान

भारत और अफगानिस्तान के बीच तीन मैचों की टी20 सीरीज 13 सितंबर से दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में शुरू होगी। एशियन गेम्स से पहले भारतीय टीम इस सीरीज को खुद को परखने के मौके के रूप में देख रही है।

अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज से पहले मीडिया से बातचीत में श्रेयस अय्यर ने कहा, 'यह मेरे लिए और पूरी टीम के लिए निश्चित रूप से उत्साहजनक समय है, क्योंकि यह पहली बार होगा। टीम में कुछ ऐसे खिलाड़ी भी हैं, जो पहले एशियन गेम्स में हिस्सा ले चुके हैं। इसलिए यह हमारे लिए काफी रोमांचक समय है।'

जापान के खिलाफ मुकाबला होगा ऐतिहासिक

श्रेयस अय्यर ने भारत के जापान के खिलाफ संभावित मुकाबले को भी खास बताया। उन्होंने कहा कि जापान के खिलाफ खेलना एक ऐतिहासिक अनुभव होगा। अय्यर के मुताबिक, एशियन गेम्स में क्रिकेट के अलावा अन्य खेलों के खिलाड़ियों के साथ जुड़ना भी भारतीय टीम के लिए शानदार अवसर होगा। उन्होंने कहा, 'हॉकी खिलाड़ियों और वहां मौजूद अन्य ओलंपिक खिलाड़ियों के साथ संबंध साझा करना, उनके साथ बातचीत करना और एक-दूसरे से मिलना निश्चित रूप से शानदार अनुभव होगा।'

गौतम गंभीर की जमकर तारीफ

श्रेयस अय्यर ने भारतीय मुख्य कोच गौतम गंभीर की भी जमकर तारीफ की। उन्होंने गंभीर के जीतने वाले रवैये, खिलाड़ियों पर भरोसा जताने और टीम में भूमिकाएं स्पष्ट रखने की क्षमता की सराहना की। अय्यर और गंभीर का पेशेवर रिश्ता कई वर्षों पुराना है। साल 2018 में दिल्ली डेयरडेविल्स के लिए खेलते हुए गंभीर टीम के कप्तान थे। उन्होंने बीच सीजन में कप्तानी से हटकर श्रेयस अय्यर को जिम्मेदारी संभालने का मौका दिया था।

केकेआर में भी साथ काम कर चुके हैं गंभीर-अय्यर

श्रेयस अय्यर और गौतम गंभीर बाद में कोलकाता नाइट राइडर्स में भी साथ काम कर चुके हैं। उस दौरान गंभीर टीम के मेंटर की भूमिका में थे, जबकि अय्यर टीम के प्रमुख नेताओं में शामिल थे। इस साझा इतिहास के कारण अय्यर को गंभीर की कार्यशैली और सोच को समझने में मदद मिलती है। अब दोनों एक बार फिर भारतीय टीम के साथ जुड़े हुए हैं, जहां गंभीर मुख्य कोच और अय्यर टी20 कप्तान की भूमिका में हैं।

खिलाड़ियों की व्यक्तिगत समझ को गंभीरता देते हैं गंभीर

अय्यर ने गंभीर की वन-ऑन-वन खिलाड़ी प्रबंधन शैली की भी प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि हाई-प्रेशर टूर्नामेंट में खिलाड़ियों के व्यक्तित्व और उनकी मानसिकता को समझना बेहद जरूरी होता है। अय्यर के मुताबिक, गंभीर हर खिलाड़ी की व्यक्तिगत जरूरत और क्षमता को समझने की कोशिश करते हैं। इससे टीम के भीतर भरोसा और आत्मविश्वास बढ़ता है।

भूमिकाओं को लेकर स्पष्ट रहते हैं गंभीर

श्रेयस अय्यर ने कहा कि गौतम गंभीर खिलाड़ियों को उनकी जिम्मेदारियों के बारे में स्पष्ट जानकारी देते हैं। वह टीम के हर सदस्य को बताते हैं कि उससे क्या उम्मीद की जा रही है और उसे किस भूमिका में योगदान देना है। अय्यर ने यह भी कहा कि गंभीर का सभी खिलाड़ियों के साथ अच्छा रिश्ता है। वह हर खिलाड़ी की अलग पहचान और व्यक्तित्व को समझते हैं, जिससे टीम का माहौल बेहतर बनता है।