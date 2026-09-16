नई दिल्ली: भारत और अफगानिस्तान के बीच तीन मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज का तीसरा और आखिरी मुकाबला 17 सितंबर को नई दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। भारत ने दूसरे टी20I में सात विकेट से जीत दर्ज कर सीरीज पर 2-0 से कब्जा कर लिया है। ऐसे में कप्तान श्रेयस अय्यर ने संकेत दिए हैं कि तीसरे मुकाबले में टीम के प्लेइंग XI में बदलाव किया जा सकता है।

इस बदलाव से 15 साल के युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी को भारतीय टीम की प्लेइंग XI में जगह मिलने का रास्ता खुल सकता है। वैभव अफगानिस्तान के खिलाफ पहले दोनों टी20I मुकाबलों में टीम का हिस्सा थे, लेकिन उन्हें खेलने का मौका नहीं मिला।

श्रेयस अय्यर ने बदलाव को लेकर क्या कहा?

दूसरे टी20I के बाद पोस्ट-मैच प्रेजेंटेशन में श्रेयस अय्यर ने बेंच पर बैठे खिलाड़ियों को मौका देने की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि सीरीज जीतने के बाद टीम मैनेजमेंट खिलाड़ियों को मैच प्रैक्टिस देने और परिस्थितियों से अभ्यस्त कराने के लिए प्लेइंग XI में बदलाव कर सकता है।

श्रेयस अय्यर ने कहा, 'हम चाहते हैं कि सभी खिलाड़ी विकेट और परिस्थितियों के अभ्यस्त हो जाएं और उन्हें कुछ मैच प्रैक्टिस भी मिले। इसलिए यह उन खिलाड़ियों को मौका देने के लिए अच्छा मुकाबला होगा, जो अब तक बाहर बैठे हैं। साथ ही, हम टीम के संयोजन में भी थोड़ा बदलाव कर सकते हैं।'

अय्यर के इस बयान से संकेत मिल रहे हैं कि तीसरे टी20I में कुछ प्रमुख खिलाड़ियों को आराम दिया जा सकता है और उनकी जगह उन खिलाड़ियों को मौका मिलेगा, जिन्हें अब तक खेलने का अवसर नहीं मिला है।

वैभव सूर्यवंशी के लिए खुल सकता है प्लेइंग XI का दरवाजा

वैभव सूर्यवंशी ने हाल ही में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में अपनी पहचान बनाई है। उन्होंने आईपीएल 2026 में 700 से ज्यादा रन बनाकर सभी का ध्यान खींचा और इसके बाद उन्हें भारतीय टीम में पहली बार शामिल किया गया।

हालांकि, अफगानिस्तान के खिलाफ पहले दो टी20I में वह प्लेइंग XI का हिस्सा नहीं बन सके। पहले मुकाबले में संजू सैमसन को अभिषेक शर्मा के साथ पारी की शुरुआत करने का मौका मिला। दूसरे मैच में भी टीम ने अपने संयोजन में बड़ा बदलाव नहीं किया।

अब भारत के सीरीज जीतने के बाद वैभव को तीसरे मुकाबले में मौका मिलने की संभावना बढ़ गई है। हालांकि, अंतिम फैसला टीम मैनेजमेंट और कप्तान श्रेयस अय्यर ही लेंगे।

संजू सैमसन की वापसी के बाद बाहर हुए थे वैभव

वैभव सूर्यवंशी को संजू सैमसन की टीम में वापसी के बाद प्लेइंग XI से बाहर बैठना पड़ा। इससे पहले जिम्बाब्वे दौरे पर वैभव ने तीनों टी20I मुकाबले खेले थे, क्योंकि उस समय संजू सैमसन टीम का हिस्सा नहीं थे।

जिम्बाब्वे दौरे पर वैभव ने शानदार प्रदर्शन किया था और उन्हें प्लेयर ऑफ द सीरीज भी चुना गया था। उन्होंने सीरीज में 50, 20 और 81 रन की पारियां खेलीं। इसके बावजूद अफगानिस्तान के खिलाफ सैमसन की वापसी के बाद वैभव को शुरुआती दोनों मुकाबलों में जगह नहीं मिली।

क्या एक साथ ओपनिंग कर सकते हैं वैभव और संजू?

वैभव सूर्यवंशी और संजू सैमसन अब तक भारत की एक ही प्लेइंग XI में साथ नहीं खेले हैं। वैभव ने अपना अंतरराष्ट्रीय डेब्यू उन तीनों मुकाबलों में किया था, जिनमें संजू सैमसन टीम से बाहर थे।

तीसरे टी20I में यह समीकरण बदल सकता है। अगर टीम मैनेजमेंट अभिषेक शर्मा को आराम देने का फैसला करता है, तो वैभव सूर्यवंशी और संजू सैमसन को पारी की शुरुआत करने के लिए उतारा जा सकता है। ऐसी स्थिति में दोनों बल्लेबाज पहली बार एक साथ भारतीय प्लेइंग XI का हिस्सा बन सकते हैं। हालांकि, यह अभी केवल संभावित संयोजन है। भारत की अंतिम प्लेइंग XI टॉस के समय ही स्पष्ट होगी।

दूसरे टी20I में भारत ने दर्ज की शानदार जीत

दूसरे टी20I में भारत ने अफगानिस्तान को सात विकेट से हराकर तीन मैचों की सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त हासिल की। अफगानिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में आठ विकेट पर 159 रन बनाए।

भारत की ओर से नितीश कुमार रेड्डी ने शानदार गेंदबाजी करते हुए तीन विकेट झटके, जबकि अर्शदीप सिंह ने दो विकेट हासिल किए। भारतीय गेंदबाजों की अनुशासित गेंदबाजी के कारण अफगानिस्तान बड़ा स्कोर खड़ा नहीं कर सका।

तीसरा टी20I 17 सितंबर को

भारत और अफगानिस्तान के बीच सीरीज का तीसरा टी20I 17 सितंबर को अरुण जेटली स्टेडियम, नई दिल्ली में खेला जाएगा। भारत सीरीज पहले ही 2-0 से अपने नाम कर चुका है। ऐसे में तीसरे मुकाबले में टीम मैनेजमेंट का ध्यान बेंच पर मौजूद खिलाड़ियों को मौका देने और आगामी एशियन गेम्स की तैयारियों पर हो सकता है।