नई दिल्ली: भारत के T20I कप्तान श्रेयस अय्यर ने वेस्टइंडीज के खिलाफ सीरीज के पहले मुकाबले में शानदार शतक जड़कर टीम को धमाकेदार जीत दिलाई। लखनऊ के BRSABV इकाना क्रिकेट स्टेडियम में अय्यर ने महज 43 गेंदों पर नाबाद 102 रन बनाए। उनकी पारी में 10 चौके और 6 छक्के शामिल रहे, जिसकी बदौलत भारत ने 172 रन का लक्ष्य सिर्फ 14.4 ओवर में हासिल कर लिया।

मुश्किल दौर के बाद आया शानदार प्रदर्शन

श्रेयस अय्यर के लिए यह शतक बेहद अहम समय पर आया है। भारत की T20I कप्तानी संभालने के बाद से वह अच्छी शुरुआत को बड़ी पारी में बदलने के लिए संघर्ष कर रहे थे। जून में कप्तानी संभालने के बाद वह सिर्फ दो बार 50 रन का आंकड़ा पार कर पाए थे। ऐसे में वेस्टइंडीज के खिलाफ उनकी 102 रन की नाबाद पारी ने फॉर्म में वापसी के साथ-साथ टीम को सीरीज में 1-0 की बढ़त भी दिलाई।

अभिषेक नायर को दिया शानदार पारी का श्रेय

अय्यर ने अपनी इस यादगार पारी के बाद पूर्व भारतीय सहायक कोच और अपने लंबे समय से मेंटर रहे अभिषेक नायर को श्रेय दिया। BCCI के वीडियो में उन्होंने बताया कि हाल ही में नायर के साथ हुई बातचीत ने उन्हें काफी मदद दी। अय्यर ने कहा, 'उस दौरान मेरी अभिषेक नायर के साथ क्रिकेट को लेकर थोड़ी बातचीत हुई थी। मुझे लगता है कि उस बातचीत ने आज के प्रदर्शन में मेरी काफी मदद की।'

हर गेंद से पहले खुद को तैयार करने पर दिया जोर

अय्यर ने बताया कि उनकी पारी की सबसे बड़ी कुंजी हर गेंद का सामना करने से पहले खुद को सही स्थिति में तैयार करना था। उन्होंने कहा कि पारी की शुरुआत में लय और गति हासिल करना उनके लिए बेहद महत्वपूर्ण रहा। 'आज मेरी बल्लेबाजी में जो सबसे अहम चीज मैंने देखी, वह थी गेंद आने से पहले खुद को तैयार करना और यह पूरी तरह सही काम कर गया। शुरुआत में गति और लय बनाना जरूरी था और यह काफी अच्छी तरह से हुआ,' भारतीय कप्तान ने कहा।

जापान से लौटकर तुरंत अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में उतरे

अय्यर ने जापान से लौटने के बाद तुरंत अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट की चुनौती स्वीकार करने को लेकर भी बात की। उन्होंने माना कि इतने कम समय में खुद को परिस्थितियों के अनुसार ढालना चुनौतीपूर्ण था, लेकिन इसी तरह की चुनौतियां अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खिलाड़ी को बेहतर बनाती हैं।

'मैं बहुत खुश हूं, यह शानदार शुरुआत है। खासकर जापान से आने के बाद यहां एक मजबूत XI तैयार करना थोड़ा चुनौतीपूर्ण था। लेकिन यही वो चुनौती है, जिसकी हम इस स्तर पर खेलते समय तलाश करते हैं। हम चुनौतियों से प्यार करते हैं और यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि हम अपने खेल के शीर्ष स्तर पर रहें और बहाने पीछे छोड़ दें,' अय्यर ने कहा।

वेस्टइंडीज के खिलाफ सबसे तेज भारतीय T20I शतक

श्रेयस अय्यर का 102 रन का शतक कई मायनों में खास रहा। यह वेस्टइंडीज के खिलाफ किसी भारतीय बल्लेबाज का T20I में सबसे तेज शतक रहा। इसके साथ ही अय्यर T20I में शतक लगाने वाले तीसरे भारतीय कप्तान भी बन गए। उनसे पहले रोहित शर्मा और सूर्यकुमार यादव यह उपलब्धि हासिल कर चुके हैं।

ICC T20I रैंकिंग में भी बड़ी छलांग

शानदार शतक का फायदा श्रेयस अय्यर को ICC पुरुष T20I बल्लेबाजी रैंकिंग में भी मिला है। ताजा रैंकिंग अपडेट में अय्यर ने 18 स्थान की छलांग लगाकर करियर की सर्वश्रेष्ठ सातवीं रैंक हासिल कर ली है। वेस्टइंडीज के खिलाफ उनकी विस्फोटक पारी ने न सिर्फ भारत को सीरीज में बढ़त दिलाई, बल्कि व्यक्तिगत रैंकिंग में भी उन्हें बड़ा फायदा पहुंचाया।