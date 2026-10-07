लखनऊ: भारत के टी20 कप्तान श्रेयस अय्यर ने लखनऊ में वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले टी20 मुकाबले में इतिहास रच दिया। अय्यर ने महज 43 गेंदों पर नाबाद 102 रन की विस्फोटक पारी खेली और रन चेज के दौरान शतक लगाने वाले पहले भारतीय कप्तान बन गए हैं। उनकी इस शानदार पारी की बदौलत भारत ने वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हरा दिया।

रन चेज में शतक लगाने वाले पहले भारतीय कप्तान

श्रेयस अय्यर पुरुष टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में रन चेज के दौरान शतक लगाने वाले पहले भारतीय कप्तान बन गए हैं। इससे पहले भारत के किसी कप्तान ने लक्ष्य का पीछा करते हुए टी20I में शतक नहीं लगाया था। अय्यर ने इस मामले में विराट कोहली के 94* रन के रिकॉर्ड को भी पीछे छोड़ दिया।

42 गेंदों में पूरा किया शतक

अय्यर ने अपनी शतकीय पारी के दौरान 10 चौके और 6 शानदार छक्के लगाए। उन्होंने सिर्फ 42 गेंदों में अपना टी20 इंटरनेशनल शतक पूरा किया। वेस्टइंडीज के गेंदबाजों के खिलाफ अय्यर ने आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए भारतीय पारी को पूरी तरह अपने नियंत्रण में रखा।

भारत के कप्तान के तौर पर T20I शतक

121* – रोहित शर्मा बनाम अफगानिस्तान, बेंगलुरु, 2024

118 – रोहित शर्मा बनाम श्रीलंका, इंदौर, 2017

111* – रोहित शर्मा बनाम वेस्टइंडीज, लखनऊ, 2018

102* – श्रेयस अय्यर बनाम वेस्टइंडीज, लखनऊ, 2026

100 – सूर्यकुमार यादव बनाम दक्षिण अफ्रीका, जोहान्सबर्ग, 2023

शुरुआती झटकों के बाद संभाली पारी

भारत की पारी की शुरुआत बेहद आक्रामक रही, लेकिन पावरप्ले में अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन के जल्दी आउट होने से टीम 35 रन पर 2 विकेट गंवा चुकी थी। इसके बाद अय्यर ने ईशान किशन के साथ मिलकर पारी को संभाला। दोनों ने महज 67 गेंदों में 137 रन की नाबाद साझेदारी कर भारत की जीत लगभग तय कर दी।

14.4 ओवर में भारत ने हासिल किया लक्ष्य

वेस्टइंडीज ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 171 रन बनाए थे, जिसमें कप्तान शाई होप ने 52 रन की पारी खेली। भारत की ओर से अर्शदीप सिंह ने शुरुआती विकेट लेकर मेहमान टीम पर दबाव बनाया। जवाब में भारत ने 172 रन का लक्ष्य सिर्फ 14.4 ओवर में हासिल कर लिया और 32 गेंद शेष रहते 8 विकेट से जीत दर्ज की।

भारत की लगातार 10वीं टी20I जीत

इस जीत के साथ भारत ने पूर्ण टी20 इंटरनेशनल मुकाबलों में लगातार 10वीं जीत दर्ज की। श्रेयस अय्यर की कप्तानी में टीम ने शानदार शुरुआत की है। अय्यर की ऐतिहासिक पारी ने न सिर्फ भारत को सीरीज में बढ़त दिलाई, बल्कि उनके नाम एक ऐसा रिकॉर्ड भी दर्ज कर दिया जो लंबे समय तक याद रखा जाएगा।