नई दिल्ली: भारतीय टी20 टीम के कप्तान श्रेयस अय्यर ने आईसीसी की ताजा टी20 इंटरनेशनल बल्लेबाजी रैंकिंग में बड़ी छलांग लगाई है। वेस्टइंडीज के खिलाफ जारी पांच मैचों की घरेलू सीरीज में शानदार प्रदर्शन के दम पर अय्यर तीन स्थान ऊपर चढ़कर चौथे नंबर पर पहुंच गए हैं। यह टी20 इंटरनेशनल बल्लेबाज के रूप में उनकी करियर की सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग है।

टी20 रैंकिंग में भारत के तीन बल्लेबाज टॉप-4 में

श्रेयस अय्यर के चौथे स्थान पर पहुंचने के साथ ही टी20 इंटरनेशनल बल्लेबाजों की रैंकिंग के शीर्ष चार में भारत के तीन खिलाड़ी शामिल हो गए हैं। ईशान किशन पहले और अभिषेक शर्मा दूसरे स्थान पर कायम हैं। पाकिस्तान के साहिबजादा फरहान तीसरे नंबर पर हैं, जबकि अय्यर ने चौथा स्थान हासिल किया है। इस तरह भारतीय बल्लेबाजों ने टी20 रैंकिंग में अपनी मजबूत मौजूदगी दर्ज कराई है।

वेस्टइंडीज के खिलाफ शतक से मिला फायदा

श्रेयस अय्यर ने वेस्टइंडीज के खिलाफ सीरीज के पहले मुकाबले में शानदार बल्लेबाजी करते हुए अपना पहला टी20 इंटरनेशनल शतक लगाया था। उनकी इस पारी ने भारत को बेहतरीन शुरुआत दिलाने में अहम भूमिका निभाई। लगातार अच्छे प्रदर्शन का फायदा उन्हें आईसीसी रैंकिंग में मिला और वह पहली बार चौथे स्थान तक पहुंचे।

साहिबजादा फरहान को भी मिली बड़ी उपलब्धि

पाकिस्तान के बल्लेबाज साहिबजादा फरहान ने भी आईसीसी टी20 रैंकिंग में अपनी स्थिति मजबूत की है। श्रीलंका के खिलाफ तीन मैचों की टी20 सीरीज में शानदार प्रदर्शन के बाद वह तीसरे स्थान पर पहुंच गए हैं। फरहान ने इस सीरीज में कुल 238 रन बनाए और द्विपक्षीय तीन मैचों की पुरुष टी20 इंटरनेशनल सीरीज में फुल मेंबर टीमों के बीच सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड अपने नाम किया। उन्होंने भारत के अभिषेक शर्मा के 229 रनों के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ा।

कुसल मेंडिस और संजू सैमसन को भी फायदा

ताजा टी20 बल्लेबाजी रैंकिंग में श्रीलंका के कुसल मेंडिस तीन स्थान ऊपर चढ़कर 23वें नंबर पर पहुंच गए हैं। वेस्टइंडीज के शेरफेन रदरफोर्ड ने 13 स्थान की छलांग लगाकर संयुक्त रूप से 24वां स्थान हासिल किया है। भारतीय विकेटकीपर-बल्लेबाज संजू सैमसन भी चार स्थान ऊपर चढ़कर संयुक्त रूप से 27वें नंबर पर पहुंच गए हैं।

टेस्ट ऑलराउंडर रैंकिंग में जडेजा आगे

टेस्ट क्रिकेट की ऑलराउंडर रैंकिंग में भारत के अनुभवी खिलाड़ी रवींद्र जडेजा शीर्ष स्थान पर बने हुए हैं। दक्षिण अफ्रीका के वियान मुल्डर एक स्थान ऊपर चढ़कर चौथे नंबर पर पहुंच गए, जबकि साइमन हार्मर पांच स्थान की बढ़त के साथ संयुक्त रूप से 23वें स्थान पर आ गए। ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के बीच टेस्ट सीरीज में खिलाड़ियों के प्रदर्शन का असर भी ताजा रैंकिंग में देखने को मिला।