मोहाली: अमृतसर सूर्माज ने रविवार रात मोहाली के आई.एस. बिंद्रा स्टेडियम में खेले गए Sher-E-Punjab T20 League के फाइनल में लुधियाना लायंस को आठ विकेट से हराकर खिताब अपने नाम कर लिया। सहज धवन ने नाबाद अर्धशतक लगाया, जबकि राहुल कुमार ने 30 गेंदों पर नाबाद 42 रन बनाकर अमृतसर की आसान जीत में अहम भूमिका निभाई।

टॉस जीतकर अमृतसर ने चुनी गेंदबाजी

अमृतसर सूर्माज ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। टीम के गेंदबाजों ने कप्तान के फैसले को सही साबित करते हुए लुधियाना लायंस को 20 ओवर में 142 रनों पर रोक दिया। अमृतसर ने शुरुआत से ही नियमित अंतराल पर विकेट हासिल किए और लुधियाना के बल्लेबाजों पर दबाव बनाए रखा। लुधियाना की टीम बड़ी साझेदारियां नहीं बना सकी और एक समय उसका स्कोर 86/7 हो गया था।

लुधियाना के प्रमुख बल्लेबाज नहीं चला सके बल्ला

लुधियाना लायंस की पारी में कप्तान सलिल अरोड़ा, अभिजीत गर्ग और कृष्ण भगत जैसे प्रमुख बल्लेबाज जल्दी आउट हो गए। इन विकेटों के कारण लुधियाना की रन गति पर असर पड़ा और टीम बड़े स्कोर की ओर नहीं बढ़ सकी। हालांकि, हरिश कुमार और जस्सिंदर सिंह ने पारी को संभालने की कोशिश की। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर लुधियाना की पारी को दोबारा पटरी पर लाने का प्रयास किया और टीम को सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाने की उम्मीद जगाई।

शुबम राणा ने तोड़ी साझेदारी

हरिश कुमार और जस्सिंदर सिंह के बीच बन रही साझेदारी को शुबम राणा ने तोड़ा। उन्होंने जस्सिंदर सिंह को 12 गेंदों पर 14 रन के निजी स्कोर पर आउट कर दिया। इसके बाद हरिश कुमार ने साहिल भास्कर के साथ मिलकर पारी को आगे बढ़ाया। दोनों बल्लेबाजों ने आखिरी विकेट के लिए 26 रन जोड़े और लुधियाना को 140 रन के पार पहुंचाया।

मयंक मार्कंडे रहे अमृतसर के स्टार गेंदबाज

अमृतसर की ओर से स्पिनर मयंक मार्कंडे सबसे सफल गेंदबाज रहे। उन्होंने चार ओवर का किफायती स्पेल डालते हुए 17 रन देकर तीन विकेट हासिल किए। मार्कंडे ने अहम मौकों पर विकेट चटकाए और लुधियाना की रन गति को नियंत्रित रखा। अमृतसर के गेंदबाजों ने पहले 15 ओवर में ही काफी नुकसान पहुंचा दिया था, जिसके कारण लुधियाना आखिरी ओवरों में तेज रन बनाने के बावजूद 142 रन तक ही पहुंच सका। लुधियाना लायंस ने 20 ओवर में 142 रन बनाए और अमृतसर सूर्माज के सामने 143 रनों का लक्ष्य रखा।

अमृतसर की शुरुआत भी रही खराब

143 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए अमृतसर सूर्माज ने जशनप्रीत सिंह का विकेट जल्दी गंवा दिया। इसके बाद नमन धीर और सहज धवन ने पारी को संभाला और टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 58 रन जोड़े। नमन धीर ने अपने आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी जारी रखी और लुधियाना के गेंदबाजों पर दबाव बनाए रखा।

नमन धीर ने खेली तेज पारी

अमृतसर के कप्तान नमन धीर ने 12 गेंदों पर तेज 29 रन बनाए। उनके आउट होने तक अमृतसर की टीम लक्ष्य के काफी करीब पहुंच चुकी थी और मुकाबले पर उसकी पकड़ मजबूत हो गई थी। नमन के आउट होने के बाद सहज धवन का साथ देने राहुल कुमार क्रीज पर आए। दोनों ने बिना कोई और विकेट गंवाए टीम को जीत तक पहुंचाया।

सहज धवन का नाबाद अर्धशतक

सहज धवन ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए नाबाद अर्धशतक पूरा किया और अमृतसर की रन चेज को अंत तक संभाले रखा। दूसरी ओर, राहुल कुमार ने 30 गेंदों पर नाबाद 42 रन बनाए। दोनों बल्लेबाजों ने संयम और आक्रामकता का बेहतरीन संतुलन दिखाया। उनकी साझेदारी के दम पर अमृतसर सूर्माज ने लक्ष्य आसानी से हासिल कर लिया।

अमृतसर सूर्माज बनी चैंपियन

अमृतसर सूर्माज ने 143 रनों का लक्ष्य हासिल करते हुए लुधियाना लायंस को आठ विकेट से हरा दिया। इस जीत के साथ अमृतसर ने Sher-E-Punjab T20 League का खिताब अपने नाम कर लिया। फाइनल मुकाबला मोहाली के आई.एस. बिंद्रा स्टेडियम में खेला गया, जो पहले भी कई अंतरराष्ट्रीय मुकाबलों की मेजबानी कर चुका है। अमृतसर की जीत में मयंक मार्कंडे की शानदार गेंदबाजी और सहज धवन-राहुल कुमार की नाबाद पारियों का अहम योगदान रहा।