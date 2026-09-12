न्यूयॉर्क: US ओपन 2026 के पुरुष एकल फाइनल में शीर्ष वरीयता प्राप्त जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव और अमेरिका के बेन शेल्टन आमने-सामने होंगे। ज्वेरेव ने रूस के कारेन खाचानोव को सीधे सेटों में हराकर फाइनल में जगह बनाई, जबकि शेल्टन ने हमवतन फ्रांसिस टियाफो को चार सेटों में मात दी। ज्वेरेव की नजर अपने पहले ग्रैंड स्लैम खिताब पर होगी, जबकि शेल्टन घरेलू दर्शकों के सामने इतिहास रचने उतरेंगे।

ज्वेरेव ने खाचानोव को सीधे सेटों में हराया

टॉप सीड अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने आर्थर ऐश स्टेडियम में शुक्रवार को खेले गए तनावपूर्ण सेमीफाइनल में कारेन खाचानोव को 6-3, 7-6 (7), 7-6 (6) से शिकस्त दी। इस जीत के साथ जर्मन खिलाड़ी ने यूएस ओपन के फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली और अपने पहले ग्रैंड स्लैम खिताब की उम्मीदें बरकरार रखीं।

टाई-ब्रेकर में ज्वेरेव ने मारी बाजी

उतार-चढ़ाव भरे टाई-ब्रेकर में ज्वेरेव ने शुरुआत में बढ़त बनाई, लेकिन खाचानोव ने वापसी कर मुकाबले को रोमांचक बना दिया। आखिर में ज्वेरेव को सेट पॉइंट मिला और खाचानोव के फोरहैंड शॉट के बाहर जाने के साथ उन्होंने दूसरा सेट भी अपने नाम कर लिया।

आखिरी टाई-ब्रेकर में ज्वेरेव का धैर्य काम आया

खाचानोव ने तीसरे सेट के टाई-ब्रेकर में बेहतर शुरुआत करते हुए 4-2 की बढ़त बना ली। कुछ समय के लिए ऐसा लगा कि रूसी खिलाड़ी मुकाबले को चौथे सेट में ले जा सकते हैं, लेकिन ज्वेरेव ने मिनी-ब्रेक के साथ जवाब दिया।

निर्णायक समय पर ज्वेरेव ने अपना धैर्य बनाए रखा। एक ऐस की मदद से उन्हें पहला मैच पॉइंट मिला। इसके बाद उन्होंने बेसलाइन की रैली जीती और खाचानोव का फोरहैंड शॉट कोर्ट से बाहर चला गया। ज्वेरेव ने 6-3, 7-6 (7), 7-6 (6) से मुकाबला जीत लिया।

ज्वेरेव का तीसरा ग्रैंड स्लैम फाइनल

इस जीत के साथ ज्वेरेव यूएस ओपन के फाइनल में पहुंच गए हैं। इससे पहले वह 2020 में न्यूयॉर्क में उपविजेता रहे थे। यह इस साल उनका लगातार तीसरा ग्रैंड स्लैम फाइनल भी है। अब उनकी नजर करियर के पहले ग्रैंड स्लैम खिताब पर होगी। मैच के बाद ज्वेरेव ने कहा, 'मैं रविवार का बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं। यह बहुत ही खास होने वाला है।'

शेल्टन ने टियाफो को हराकर फाइनल में बनाई जगह

दूसरे सेमीफाइनल में अमेरिका के बेन शेल्टन ने अपने हमवतन फ्रांसिस टियाफो को हराकर फाइनल में प्रवेश किया। शेल्टन ने टियाफो को 4-6, 6-3, 6-3, 7-5 से शिकस्त दी। शेल्टन ने इससे पहले क्वार्टर फाइनल में गत चैंपियन कार्लोस अल्काराज को हराकर बड़ा उलटफेर किया था। अब फाइनल में उनके सामने फ्रेंच ओपन चैंपियन और शीर्ष वरीयता प्राप्त ज्वेरेव की चुनौती होगी।

ज्वेरेव बनाम शेल्टन फाइनल

यूएस ओपन पुरुष एकल के खिताबी मुकाबले में अब अलेक्जेंडर ज्वेरेव और बेन शेल्टन आमने-सामने होंगे। ज्वेरेव अपने पहले ग्रैंड स्लैम खिताब की तलाश में हैं, जबकि शेल्टन के पास 2003 के बाद अमेरिकी पुरुष टेनिस को यूएस ओपन चैंपियन देने का मौका है। दोनों खिलाड़ियों के बीच फाइनल मुकाबला रविवार को खेला जाएगा।