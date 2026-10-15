हैदराबाद: भारत और वेस्टइंडीज के बीच चौथे टी20 मुकाबले में कैरेबियाई टीम ने ऐसा पलटवार किया कि टीम इंडिया की जीत की उम्मीदें धरी रह गई। शाई होप के तूफानी शतक और कीमो पॉल की घातक गेंदबाजी के दम पर वेस्टइंडीज ने भारत को 24 रन से हरा दिया। इस जीत के साथ पांच मैचों की टी20 सीरीज 2-2 से बराबर हो गई है। अब 17 अक्टूबर को होने वाले आखिरी मुकाबले में सीरीज का फैसला होगा।

वेस्टइंडीज ने 24 रन से जीता चौथा टी20

चौथे टी20 मुकाबले में वेस्टइंडीज ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 3 विकेट के नुकसान पर 247 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया। जवाब में भारतीय टीम ने आक्रामक शुरुआत की, लेकिन कीमो पॉल की शानदार गेंदबाजी के सामने पूरी टीम 223 रन पर सिमट गई। इस तरह वेस्टइंडीज ने मुकाबला 24 रन से अपने नाम कर लिया।

शाई होप का तूफानी शतक

वेस्टइंडीज की पारी के सबसे बड़े हीरो विकेटकीपर बल्लेबाज शाई होप रहे। उन्होंने 50 गेंदों में नाबाद 102 रन की विस्फोटक पारी खेली, जिसमें 9 छक्के और 4 चौके शामिल रहे। होप ने पावरप्ले से ही भारतीय गेंदबाजों पर दबाव बनाया और महज 28 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। उनकी आक्रामक बल्लेबाजी ने वेस्टइंडीज को बड़े स्कोर तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई।

होप का सीरीज में दूसरा शतक, आखिरी गेंद पर पूरा किया शतक

शाई होप का मौजूदा सीरीज में यह दूसरा शतक रहा, जबकि टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में उन्होंने अपना तीसरा शतक लगाया। उनकी पारी में बेहतरीन टाइमिंग, ताकतवर शॉट और शानदार प्लेसमेंट देखने को मिली। होप ने पारी की आखिरी गेंद पर लगातार छक्के जड़ने के सिलसिले के बीच अपना शतक पूरा किया और टीम को 247 रन के मजबूत स्कोर तक पहुंचाया।

संजू सैमसन की तूफानी पारी, लेकिन भारत को नहीं मिली जीत

248 रन के विशाल लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम को संजू सैमसन ने विस्फोटक शुरुआत दिलाई। उन्होंने महज 23 गेंदों में 56 रन ठोक दिए और पावरप्ले में वेस्टइंडीज के गेंदबाजों पर दबाव बना दिया। सैमसन ने मैदान के चारों ओर आकर्षक शॉट लगाए, लेकिन उनके आउट होते ही भारतीय पारी की रफ्तार को बड़ा झटका लगा। उनकी शानदार पारी के बावजूद भारत लक्ष्य से दूर रह गया।

कीमो पॉल के पांच विकेट ने भारत की उम्मीदों पर फेरा पानी

वेस्टइंडीज की जीत के असली सूत्रधार कीमो पॉल रहे, जिन्होंने चार ओवर में 41 रन देकर पांच विकेट हासिल किए। उन्होंने भारतीय बल्लेबाजों को लगातार झटके देकर मैच का रुख अपनी टीम की ओर मोड़ दिया। पॉल ने संजू सैमसन, ईशान किशन, नीतीश रेड्डी समेत अहम बल्लेबाजों को आउट किया और निचले क्रम को भी टिकने नहीं दिया। उनकी घातक गेंदबाजी के सामने भारतीय बल्लेबाजी क्रम बिखर गया।

आखिरी ओवर में अर्शदीप सिंह को लगी चोट

भारतीय टीम के लिए मुकाबले का अंत चिंता बढ़ाने वाला भी रहा। आखिरी ओवर में शमर जोसेफ की गेंद अर्शदीप सिंह के दाहिने कंधे पर लगी, जिसके बाद उन्हें चोट के कारण मैदान छोड़ना पड़ा। वह रिटायर आउट होकर वापस चले गए। भारतीय खेमे के लिए यह घटना चिंता का विषय बन गई है। हालांकि, उनकी चोट की गंभीरता को लेकर उपलब्ध जानकारी में कोई आधिकारिक अपडेट नहीं दिया गया है।

17 अक्टूबर को होगा सीरीज का फैसला

भारत और वेस्टइंडीज के बीच पांचवां और आखिरी टी20 मुकाबला शनिवार, 17 अक्टूबर 2026 को खेला जाएगा। यह मैच बेंगलुरु के एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम में भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे शुरू होगा। सीरीज 2-2 से बराबर होने के कारण यह मुकाबला निर्णायक होगा। दोनों टीमें जीत दर्ज कर सीरीज अपने नाम करना चाहेंगी।