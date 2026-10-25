लाहौर: पाकिस्तान के तेज गेंदबाज और वनडे कप्तान शाहीन शाह अफरीदी ने इंग्लैंड के खिलाफ वनडे ट्राई सीरीज के मुकाबले में इतिहास रच दिया। उन्होंने वनडे क्रिकेट में अपने 150 विकेट पूरे कर लिए और इस मुकाम तक सबसे कम मैचों में पहुंचने वाले पाकिस्तान के तेज गेंदबाज बन गए। शाहीन ने वकार यूनिस और शोएब अख्तर जैसे दिग्गजों का रिकॉर्ड तोड़कर अपनी उपलब्धि दर्ज कराई।

शाहीन अफरीदी ने 80वें वनडे में हासिल की बड़ी उपलब्धि

शाहीन अफरीदी ने लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में इंग्लैंड के खिलाफ ट्राई सीरीज के दूसरे मुकाबले में यह उपलब्धि हासिल की। 26 वर्षीय तेज गेंदबाज ने अपने करियर के 80वें वनडे में 150 विकेट पूरे किए। इससे पहले वकार यूनिस और शोएब अख्तर ने 91-91 मैचों में यह आंकड़ा छुआ था। इस तरह शाहीन पाकिस्तान के सबसे तेज 150 वनडे विकेट लेने वाले तेज गेंदबाज बन गए।

पहले ही ओवर में टॉम बैंटन को किया आउट

मैच से पहले शाहीन को 150 विकेट पूरे करने के लिए केवल एक विकेट की जरूरत थी। उन्होंने इंग्लैंड की पारी के पहले ही ओवर में सलामी बल्लेबाज टॉम बैंटन को आउट कर यह मुकाम हासिल कर लिया। बैंटन अच्छी फॉर्म में थे और अपनी पिछली चार पारियों में लगातार चार अर्धशतक से अधिक के स्कोर बना चुके थे।

शाहीन की फुल लेंथ गेंद पर बैंटन ने कवर की दिशा में शॉट खेला, जहां अराफात ने आसान कैच लपक लिया। इस विकेट के साथ ही शाहीन ने वनडे क्रिकेट में अपने 150 विकेट पूरे कर लिए। इसके बाद उन्होंने इंग्लैंड के अनुभवी बल्लेबाज जो रूट को भी पवेलियन भेजकर पाकिस्तान को एक और सफलता दिलाई।

सैकलैन मुश्ताक से पीछे हैं शाहीन

पाकिस्तान के गेंदबाजों में सबसे कम मैचों में 150 वनडे विकेट लेने का रिकॉर्ड अब भी ऑफ स्पिनर सैकलैन मुश्ताक के नाम है। उन्होंने केवल 78 मैचों में यह उपलब्धि हासिल की थी। शाहीन इस सूची में दूसरे स्थान पर पहुंच गए हैं, जबकि वकार यूनिस और शोएब अख्तर ने 91-91 मैचों में 150 विकेट पूरे किए थे।

शाहीन की यह उपलब्धि इसलिए भी खास है, क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान के कई महान तेज गेंदबाजों को पीछे छोड़ दिया है। कम उम्र में इस मुकाम तक पहुंचना उनके वनडे करियर की महत्वपूर्ण उपलब्धियों में से एक है।

दुनिया में संयुक्त रूप से चौथे सबसे तेज गेंदबाज बने

विश्व क्रिकेट में 150 वनडे विकेट सबसे कम मैचों में हासिल करने वाले खिलाड़ियों की सूची में शाहीन संयुक्त रूप से चौथे स्थान पर पहुंच गए हैं। नेपाल के संदीप लामिछाने ने 73 मैचों में यह आंकड़ा छुआ था, जबकि ऑस्ट्रेलिया के मिचेल स्टार्क ने 77 मैचों में और सैकलैन मुश्ताक ने 78 मैचों में 150 विकेट पूरे किए थे।

शाहीन ने 80 मैचों में यह उपलब्धि हासिल करके भारत के मोहम्मद शमी और अफगानिस्तान के राशिद खान की बराबरी कर ली है। इन दोनों गेंदबाजों ने भी 80 वनडे मैचों में 150 विकेट पूरे किए थे।