नई दिल्ली: शफाली वर्मा ने महिला T20I क्रिकेट में एक और बड़ी उपलब्धि अपने नाम कर ली है। पाकिस्तान के खिलाफ महिला एशिया कप 2026 के मुकाबले में शफाली ने इतिहास रचते हुए महिला T20I क्रिकेट में 3,000 रन पूरे करने वाली सबसे युवा बल्लेबाज बनने का गौरव हासिल किया।

22 साल की शफाली ने इस उपलब्धि के साथ रिकॉर्ड बुक में अपना नाम दर्ज करा दिया। वह महिला T20I क्रिकेट में 3,000 रन का आंकड़ा छूने वाली 16वीं महिला और तीसरी भारतीय बन गई हैं।

22 साल 220 दिन की उम्र में रचा इतिहास

शफाली वर्मा ने यह ऐतिहासिक उपलब्धि 5 सितंबर को दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में पाकिस्तान के खिलाफ महिला एशिया कप 2026 के ग्रुप-स्टेज मुकाबले के दौरान हासिल की। शफाली की उम्र उस समय 22 साल और 220 दिन थी। इसके साथ ही उन्होंने महिला T20I में 3,000 रन पूरे करने वाली सबसे युवा खिलाड़ी का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। इससे पहले यह रिकॉर्ड आयरलैंड की गैबी लुईस के नाम था, जिन्होंने 24 साल 347 दिन की उम्र में यह मुकाम हासिल किया था।

सबसे कम गेंदों में भी 3,000 रन पूरे किए

शफाली ने सिर्फ उम्र के मामले में ही रिकॉर्ड नहीं बनाया, बल्कि वह इस फॉर्मेट में 3,000 रन तक पहुंचने वाली सबसे तेज बल्लेबाज भी बन गईं। उन्होंने यह उपलब्धि 2,182 गेंदों का सामना करने के बाद हासिल की। इस मामले में उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की एलिसा हीली का पिछला रिकॉर्ड पीछे छोड़ दिया।

3,000 रन क्लब में शामिल होने वाली तीसरी भारतीय

शफाली वर्मा महिला T20I में 3,000 रन पूरे करने वाली तीसरी भारतीय महिला क्रिकेटर हैं। उनसे पहले स्मृति मंधाना और हरमनप्रीत कौर इस खास क्लब में शामिल हो चुकी हैं। इस तरह शफाली ने भारतीय महिला क्रिकेट की दिग्गज बल्लेबाजों की सूची में भी अपनी जगह पक्की कर ली। महिला T20I क्रिकेट में अब तक कुल 16 महिला खिलाड़ी 3,000 रन का आंकड़ा पार कर चुकी हैं।

पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबले में मिली बड़ी उपलब्धि

शफाली ने यह रिकॉर्ड ऐसे मुकाबले में बनाया, जिसमें भारतीय टीम ने पाकिस्तान पर एकतरफा दबदबा कायम किया। पाकिस्तान की टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए सिर्फ 55 रन पर ऑलआउट हो गई। इसके बाद भारत ने 56 रन के लक्ष्य को महज 8.4 ओवर में 3 विकेट खोकर हासिल कर लिया और 7 विकेट से मुकाबला अपने नाम किया। भारत ने इस लक्ष्य को 68 गेंद शेष रहते हासिल किया।

15 साल की उम्र में किया था T20I डेब्यू

शफाली वर्मा ने साल 2019 में सिर्फ 15 साल की उम्र में अपना T20I डेब्यू किया था। इसके बाद उन्होंने आक्रामक बल्लेबाजी के दम पर भारतीय महिला क्रिकेट में अपनी अलग पहचान बनाई। महज सात साल के अंतरराष्ट्रीय करियर में 3,000 T20I रन का आंकड़ा पार करना उनके शानदार प्रदर्शन और तेजी से बढ़ते कद को दर्शाता है।

भारत का महिला क्रिकेट में बढ़ता दबदबा

शफाली की इस उपलब्धि से एक बार फिर भारतीय महिला क्रिकेट की बल्लेबाजी ताकत सामने आई है। भारत की ओर से स्मृति मंधाना, हरमनप्रीत कौर और अब शफाली वर्मा का 3,000 T20I रन क्लब में शामिल होना टीम की मजबूत बल्लेबाजी लाइन-अप को दर्शाता है। पाकिस्तान के खिलाफ शानदार जीत के साथ भारत ने महिला एशिया कप 2026 के ग्रुप स्टेज में अपना अभियान भी बेहतरीन रिकॉर्ड के साथ पूरा किया। टीम ने पाकिस्तान के अलावा थाईलैंड और हांगकांग को भी हराया।

मैच का नतीजा

पाकिस्तान महिला टीम: 55 रन, 18.1 ओवर

भारत महिला टीम: 56/3, 8.4 ओवर

नतीजा: भारत ने 7 विकेट से जीत दर्ज की।