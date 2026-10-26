लाहौर: पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच लाहौर में खेले गए ट्राई-सीरीज के मुकाबले में ऐसा रोमांच देखने को मिला, जिसे क्रिकेट फैंस लंबे समय तक याद रखेंगे। शादाब खान ने नाबाद शतक जड़कर पाकिस्तान को हार के मुंह से बाहर निकाला। हारिस रऊफ के साथ आखिरी विकेट के लिए 89 रनों की रिकॉर्ड साझेदारी कर शादाब ने टीम को एक विकेट से ऐतिहासिक जीत दिलाई। इस जीत के साथ पाकिस्तान ने ट्राई-सीरीज के फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली, जबकि इंग्लैंड की मुश्किलें बढ़ गईं।

शादाब खान का ऐतिहासिक शतक

इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 241 रन बनाए थे। जवाब में पाकिस्तान की टीम 154 रन तक नौ विकेट गंवा चुकी थी और उसकी हार लगभग तय मानी जा रही थी। ऐसे मुश्किल समय में शादाब खान ने मोर्चा संभाला और शानदार बल्लेबाजी करते हुए नाबाद 113 रन बनाए। उन्होंने हारिस रऊफ के साथ आखिरी विकेट के लिए 89 रन जोड़े, जो सफल वनडे रन चेज में दसवें विकेट की रिकॉर्ड साझेदारी बनी।

इंग्लैंड की टीम जीत के करीब पहुंचकर भी हार गई

इंग्लैंड ने मुकाबले में लंबे समय तक अपना दबदबा बनाए रखा था। पाकिस्तान के नौ विकेट गिरने के बाद दर्शकों को भी लगने लगा था कि मुकाबला खत्म हो चुका है। गद्दाफी स्टेडियम में मौजूद कई दर्शक आखिरी विकेट गिरने से पहले ही बाहर निकलने लगे थे। लेकिन शादाब की आक्रामक बल्लेबाजी ने मैच का रुख पूरी तरह बदल दिया। इंग्लैंड के गेंदबाज आखिरी विकेट नहीं निकाल सके और टीम को एक ऐसी हार का सामना करना पड़ा, जिसकी उम्मीद शायद ही किसी ने की थी।

बाबर आजम के आउट होने से पाकिस्तान पर बढ़ा दबाव

बाबर आजम से पाकिस्तान को बड़ी पारी की उम्मीद थी, लेकिन वह एटकिंसन की अंदर आती गेंद पर चूक गए और गेंद उनके बल्ले तथा पैड के बीच से निकलकर स्टंप्स से जा टकराई। इसके बाद पाकिस्तान का मध्यक्रम दबाव में आ गया। साद बेग ने कुछ देर तक संघर्ष किया, जबकि सलमान अली आगा और हसन नवाज ने पारी को संभालने की कोशिश की। हालांकि, इंग्लैंड के गेंदबाजों ने लगातार दबाव बनाए रखा और पाकिस्तान के विकेट नियमित अंतराल पर गिरते रहे।

बेन डकेट के शतक ने इंग्लैंड को सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया

इंग्लैंड की ओर से बेन डकेट ने शानदार शतक लगाकर टीम को संभाला। पाकिस्तान के तेज गेंदबाज शाहीन शाह अफरीदी ने शुरुआती ओवरों में टॉम बैंटन और जो रूट को आउट कर इंग्लैंड को मुश्किल में डाल दिया। इसके बाद हैरी ब्रूक रन आउट हो गए और जॉर्डन कॉक्स भी ज्यादा देर नहीं टिक सके। इंग्लैंड का स्कोर 53 रन पर चार विकेट हो गया था। ऐसे समय में डकेट ने धैर्य के साथ बल्लेबाजी की और पारी को आगे बढ़ाया।

शाहीन अफरीदी की घातक गेंदबाजी

पाकिस्तान की ओर से शाहीन शाह अफरीदी ने शानदार गेंदबाजी की। उन्होंने शुरुआती ओवरों में टॉम बैंटन और जो रूट को आउट करके इंग्लैंड की बल्लेबाजी की कमर तोड़ दी। बाद में उन्होंने सैम करन का विकेट भी हासिल किया। अफरीदी ने कुल चार विकेट लेकर इंग्लैंड को बड़ा स्कोर बनाने से रोकने में अहम भूमिका निभाई। पाकिस्तान की टीम ने इस मुकाबले में ब्रेस्ट कैंसर जागरूकता दिवस के अवसर पर गुलाबी रंग की जर्सी पहनी थी।

पाकिस्तान ट्राई-सीरीज के फाइनल में, इंग्लैंड की राह मुश्किल

इस रोमांचक जीत के साथ पाकिस्तान ने ट्राई-सीरीज के फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली। टीम ने नौ विकेट गिरने के बावजूद हार नहीं मानी और शादाब खान की अगुवाई में असंभव दिखने वाला लक्ष्य हासिल कर लिया। दूसरी ओर, इंग्लैंड को लगातार तीसरी हार का सामना करना पड़ा। टीम के लिए अब फाइनल में पहुंचना बेहद मुश्किल हो गया है और उसे टूर्नामेंट में बने रहने के लिए बाकी नतीजों तथा अपने प्रदर्शन पर निर्भर रहना पड़ सकता है।