नई दिल्ली: भारत की 2036 ओलंपिक और पैरालंपिक खेलों की मेजबानी की दावेदारी अगले चरण में पहुंच गई है। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति यानी IOC ने मंगलवार को मेजबान चुनने की प्रक्रिया का रोडमैप जारी किया। भारत उन सात इच्छुक देशों में शामिल है, जो फिलहाल IOC के साथ लगातार बातचीत कर रहे हैं।

भारत समेत इन 7 देशों ने जताई रुचि

IOC के मुताबिक भारत के अलावा जर्मनी, हंगरी, कतर, दक्षिण कोरिया, दक्षिण अफ्रीका और तुर्किये ने 2036 ओलंपिक की मेजबानी में रुचि दिखाई है। इन सभी दावेदारों का मूल्यांकन कई तकनीकी और रणनीतिक मानकों पर किया जाएगा। भारत पहली बार दुनिया के सबसे बड़े खेल आयोजन की मेजबानी हासिल करने की कोशिश कर रहा है।

भारत ने 2024 में भेजा था लेटर ऑफ इंटेंट

भारतीय ओलंपिक संघ यानी IOA ने 1 अक्टूबर 2024 को IOC की फ्यूचर होस्ट कमीशन को औपचारिक रूप से लेटर ऑफ इंटेंट भेजकर 2036 ओलंपिक और पैरालंपिक की मेजबानी में भारत की रुचि दर्ज कराई थी। अब IOC की नई प्रक्रिया के तहत भारतीय प्रस्ताव का विस्तृत मूल्यांकन किया जाएगा।

नवंबर 2026 से शुरू होगा अगला चरण

नए रोडमैप के तहत सभी इच्छुक पक्ष नवंबर 2026 में IOC की फ्यूचर होस्ट कमीशन के सामने वर्चुअल प्रेजेंटेशन देंगे। इसके बाद मार्च 2027 तक IOC व्यवहार्यता यानी feasibility assessment करेगा। इसके आधार पर IOC का एग्जीक्यूटिव बोर्ड शॉर्टलिस्ट किए गए प्रोजेक्ट्स के साथ Strategic Dialogue शुरू करेगा।

किन आधारों पर होगा भारत का मूल्यांकन

भारत समेत सभी दावेदारों का मूल्यांकन वेन्यू मास्टरप्लान, खिलाड़ियों के अनुभव, फंडिंग रणनीति, राजनीतिक और जनता के समर्थन, खेलों के आयोजन की क्षमता और लंबे समय तक रहने वाली विरासत जैसे पहलुओं पर होगा। इसके अलावा यह भी देखा जाएगा कि प्रस्तावित ओलंपिक योजना स्थानीय विकास और ओलंपिक आंदोलन के व्यापक लक्ष्यों के साथ कितनी अच्छी तरह जुड़ती है।

2029 में होगा मेजबान का अंतिम फैसला

2036 ओलंपिक की मेजबानी की प्रक्रिया दिसंबर 2028 में अंतिम चरण में प्रवेश करेगी। उस समय IOC का एग्जीक्यूटिव बोर्ड कुछ पसंदीदा दावेदारों के साथ Targeted Dialogue शुरू करेगा। इसके बाद पसंदीदा मेजबानों को अंतिम जवाब और जरूरी गारंटी देनी होंगी। IOC सदस्य 2029 के मध्य में होने वाले IOC Session में 2036 ओलंपिक के मेजबान का चुनाव करेंगे। नए दावेदारों के लिए 31 अक्टूबर 2026 अंतिम तारीख तय की गई है।

2036 ओलंपिक के लिए 7 दावेदार

भारत, जर्मनी, हंगरी, कतर, दक्षिण कोरिया, दक्षिण अफ्रीका, तुर्किये

भारत की 2036 ओलंपिक दावेदारी

लेटर ऑफ इंटेंट: 1 अक्टूबर 2024

मेजबानी का लक्ष्य: 2036 ओलंपिक और पैरालंपिक

प्रक्रिया की निगरानी: IOC Future Host Commission

अंतिम फैसला: IOC Members

संभावित फैसला: 2029 के मध्य में

IOC अध्यक्ष का संदेश

IOC अध्यक्ष कर्स्टी कोवेंट्री ने कहा कि हर ओलंपिक मेजबान अपनी संस्कृति, लोगों और आयोजन के तरीके से खेलों को कुछ अलग देता है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि किसी भी भविष्य के मेजबान के लिए खिलाड़ियों को केंद्र में रखना सबसे महत्वपूर्ण प्राथमिकता होनी चाहिए।