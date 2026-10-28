नई दिल्ली: भारतीय महिला क्रिकेट टीम की स्टार बल्लेबाज स्मृति मंधाना को आईसीसी महिला वनडे बल्लेबाजी रैंकिंग में बड़ा झटका लगा है। मंधाना ने अपना नंबर-1 स्थान गंवा दिया है और अब दक्षिण अफ्रीका की कप्तान लॉरा वोल्वार्ड्ट दुनिया की शीर्ष वनडे बल्लेबाज बन गई हैं। वहीं, पूर्व भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर ने दो स्थान की छलांग लगाकर आठवें नंबर पर कब्जा जमाया है।

स्मृति मंधाना से छिना पहला स्थान

आईसीसी की 27 अक्टूबर 2026 को जारी ताजा महिला वनडे रैंकिंग में स्मृति मंधाना शीर्ष स्थान से दूसरे स्थान पर खिसक गई हैं। जिम्बाब्वे के खिलाफ पहले वनडे में उन्होंने 32 रन बनाए, जबकि दूसरे मुकाबले में वह बिना खाता खोले आउट हो गईं। लगातार दो पारियों में उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर पाने का असर उनकी रैंकिंग पर पड़ा।

लॉरा वोल्वार्ड्ट बनीं दुनिया की नंबर-1 बल्लेबाज

दक्षिण अफ्रीका की कप्तान लॉरा वोल्वार्ड्ट ने स्मृति मंधाना को पीछे छोड़ते हुए वनडे बल्लेबाजी रैंकिंग में पहला स्थान हासिल कर लिया है। उन्होंने नवंबर 2025 के बाद पहली बार शीर्ष स्थान पर वापसी की है। वोल्वार्ड्ट के करियर में यह नौवीं बार है, जब उन्होंने दुनिया की नंबर-1 वनडे बल्लेबाज बनने का गौरव हासिल किया है। उन्होंने पहली बार मार्च 2022 में यह मुकाम हासिल किया था।

हरमनप्रीत कौर को शतक का मिला इनाम

भारतीय बल्लेबाज हरमनप्रीत कौर के लिए ताजा रैंकिंग राहत और खुशी लेकर आई है। उन्होंने दो स्थान की छलांग लगाकर आठवां स्थान हासिल किया है। जिम्बाब्वे के खिलाफ दूसरे वनडे में हरमनप्रीत ने 121 गेंदों पर 126 रनों की शानदार पारी खेली थी। उनके इस शतक ने भारत को तीन मैचों की सीरीज में अजेय बढ़त दिलाने में अहम भूमिका निभाई। उनकी इस पारी ने साबित किया कि वह मध्यक्रम में अब भी टीम की सबसे भरोसेमंद बल्लेबाजों में शामिल हैं।

दीप्ति शर्मा को भी हुआ बड़ा फायदा

भारतीय ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा ने भी ताजा रैंकिंग में शानदार प्रगति की है। जिम्बाब्वे के खिलाफ दूसरे वनडे में उन्होंने 86 गेंदों पर 106 रन बनाकर शतक जड़ा। इसके अलावा, दो मुकाबलों में पांच विकेट लेकर गेंदबाजी में भी अहम योगदान दिया। दीप्ति बल्लेबाजी रैंकिंग में चार स्थान ऊपर चढ़कर 23वें नंबर पर पहुंच गई हैं। ऑलराउंडरों की सूची में वह दो स्थान की छलांग लगाकर चौथे और गेंदबाजों की रैंकिंग में एक स्थान ऊपर पहुंचकर आठवें नंबर पर हैं।

शेफाली वर्मा और क्रांति गौड़ को भी फायदा

भारतीय खिलाड़ियों की रैंकिंग में सुधार का सिलसिला यहीं नहीं रुका। शेफाली वर्मा वनडे बल्लेबाजी रैंकिंग में 15 स्थान ऊपर चढ़कर 73वें नंबर पर पहुंच गई हैं। वहीं, भारतीय तेज गेंदबाज क्रांति गौड़ ने गेंदबाजों की सूची में दो स्थान की छलांग लगाकर 25वां स्थान हासिल किया। उन्होंने जिम्बाब्वे के खिलाफ पहले वनडे में 43 रन देकर तीन विकेट लिए थे। भारतीय टीम के लिए यह प्रदर्शन इसलिए भी अहम है, क्योंकि इससे बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों विभागों में टीम की गहराई का पता चलता है।

जिम्बाब्वे सीरीज ने दिखाई भारतीय बल्लेबाजी की ताकत

जिम्बाब्वे के खिलाफ सीरीज में भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन ने दिखाया कि टीम सिर्फ शीर्ष क्रम पर निर्भर नहीं है। हरमनप्रीत कौर और दीप्ति शर्मा के शतकों ने दूसरे वनडे में भारत की बल्लेबाजी को मजबूती दी। प्रतिका रावल के लगातार अच्छे प्रदर्शन ने भी टीम के लिए उम्मीदें बढ़ाई हैं। इन खिलाड़ियों की रैंकिंग में सुधार भारतीय महिला क्रिकेट के लिए सकारात्मक संकेत है।