नई दिल्ली: भारतीय महिला क्रिकेट टीम रविवार को महिला टी20 एशिया कप 2026 के अपने अभियान की शुरुआत थाईलैंड के खिलाफ करेगी। दुबई में होने वाले इस मुकाबले से पहले भारतीय टीम की नजरें अपने शानदार एशिया कप रिकॉर्ड को और बेहतर करने पर होंगी। भारत इस टूर्नामेंट के इतिहास की सबसे सफल टीम है और अब टीम एक बार फिर खिताब अपने नाम करने के इरादे से मैदान पर उतरेगी।

एशिया कप में भारत का दबदबा

महिला एशिया कप के इतिहास में भारत ने कुल सात बार खिताब जीता है। टीम ने टूर्नामेंट के पांच संस्करणों में तीन बार ट्रॉफी अपने नाम की है, जबकि दो बार उसे उपविजेता रहना पड़ा है। भारत की सफलता को देखते हुए उसे इस टूर्नामेंट की सबसे मजबूत टीमों में गिना जाता है।

भारत ने पिछले तीन संस्करणों में हर बार फाइनल में जगह बनाई है। हालांकि, इन तीन फाइनल में टीम सिर्फ एक बार ही खिताब जीत सकी है। 2018 में भारत को फाइनल में बांग्लादेश के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा था।

2022 में मिली खिताबी सफलता

2022 के संस्करण में भारतीय महिला टीम ने शानदार प्रदर्शन किया था। फाइनल में भारत ने श्रीलंका को हराकर खिताब अपने नाम किया था। यह पिछले तीन संस्करणों में भारत की एकमात्र खिताबी सफलता रही है।

इसके बाद 2024 में भारत ने एक बार फिर फाइनल में जगह बनाई, लेकिन इस बार श्रीलंका ने उसे हराकर पहली बार एशिया कप का खिताब जीता।

2024 में श्रीलंका ने तोड़ा भारत का सपना

2024 के फाइनल में श्रीलंका ने भारत को हराकर पहली बार महिला एशिया कप की ट्रॉफी अपने नाम की थी। इस हार के बाद भारतीय टीम अब 2026 में एक बार फिर खिताब हासिल करने के लक्ष्य के साथ उतरेगी।

भारत के सामने इस बार अपने रिकॉर्ड को और मजबूत करने के साथ-साथ पिछले संस्करण की निराशा को पीछे छोड़ने की चुनौती होगी।

2026 में कैसी है भारत की चुनौती?

महिला टी20 एशिया कप 2026 का आयोजन 28 अगस्त से 13 सितंबर तक दुबई में किया जा रहा है। यह टूर्नामेंट का कुल 10वां और टी20 प्रारूप में छठा संस्करण है।

भारत को ग्रुप ए में पाकिस्तान, थाईलैंड और हांगकांग के साथ रखा गया है। टीम अपने अभियान की शुरुआत 30 अगस्त को थाईलैंड के खिलाफ करेगी। इसके बाद 3 सितंबर को हांगकांग और 5 सितंबर को पाकिस्तान से मुकाबला होगा।

सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए क्या है समीकरण?

दोनों ग्रुप से शीर्ष दो टीमें सेमीफाइनल के लिए क्वालीफाई करेंगी। ऐसे में भारतीय टीम की कोशिश ग्रुप स्टेज में मजबूत प्रदर्शन करते हुए शीर्ष दो में जगह बनाने की होगी।

हरमनप्रीत कौर टीम की कप्तान हैं, जबकि स्मृति मंधाना उपकप्तान की भूमिका में हैं। कागजों पर भारतीय टीम मजबूत नजर आ रही है, लेकिन टूर्नामेंट में उसे मैदान पर भी इस दावेदारी को साबित करना होगा।

टी20 विश्व कप के बाद बड़ी चुनौती

भारत के लिए यह टूर्नामेंट इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि हाल ही में टीम को टी20 विश्व कप में ग्रुप स्टेज से ही बाहर होना पड़ा था। ऐसे में एशिया कप भारतीय टीम को वापसी करने और आत्मविश्वास हासिल करने का मौका देगा।

भारत का शानदार इतिहास उसे खिताब का प्रबल दावेदार बनाता है, लेकिन टीम के लिए इस बार चुनौती फाइनल तक पहुंचने से आगे बढ़कर ट्रॉफी जीतने की होगी।