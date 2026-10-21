पेरिस: फ्रेंच ओपन 2026 बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत की पुरुष युगल जोड़ी सात्विकसाईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी को पहले ही दौर में हार का सामना करना पड़ा। पांचवीं वरीयता प्राप्त भारतीय जोड़ी को फ्रांस के पोपोव भाइयों ने तीन गेम तक चले मुकाबले में शिकस्त दी। वहीं, महिला एकल में तन्वी शर्मा और अश्मिता चालिहा ने जीत दर्ज कर अगले दौर में जगह बनाई। महिला युगल में त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद का सफर भी पहले दौर में समाप्त हो गया।

फ्रेंच ओपन के पहले दौर में हारे सात्विक-चिराग

पेरिस में मंगलवार को खेले गए मुकाबले में विश्व रैंकिंग में छठे स्थान पर काबिज और टूर्नामेंट में पांचवीं वरीयता प्राप्त सात्विकसाईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी को फ्रांस के क्रिस्टो पोपोव और टोमा जूनियर पोपोव के खिलाफ 21-19, 18-21, 21-13 से हार मिली। एरिना ग्रैंड पेरिस में खेले गए इस मुकाबले में भारतीय जोड़ी ने दूसरे गेम में वापसी की, लेकिन निर्णायक गेम में फ्रांसीसी खिलाड़ियों ने दबदबा बनाए रखा।

पोपोव भाइयों के खिलाफ पहली बार मिली हार

सात्विक और चिराग को पोपोव भाइयों के खिलाफ अपने पिछले चार मुकाबलों में पहली बार हार का सामना करना पड़ा। भारतीय जोड़ी इससे पहले डेनमार्क ओपन और जापान में पिछले महीने के आखिर में हुए एशियाई खेलों में भी शुरुआती दौर में बाहर हो गई थी। फ्रेंच ओपन में हार के साथ यह लगातार तीसरा टूर्नामेंट रहा, जिसमें भारतीय जोड़ी पहले ही दौर से आगे नहीं बढ़ सकी।

पहले गेम में पिछड़े, दूसरे में की जोरदार वापसी

दो बार के फ्रेंच ओपन चैंपियन सात्विक-चिराग की शुरुआत अच्छी नहीं रही। फ्रांस की घरेलू जोड़ी ने शुरुआती गेम में बढ़त बना ली और मध्यांतर तक भारतीय खिलाड़ी 5-11 से पीछे थे। भारतीय जोड़ी ने वापसी करते हुए अंतर कम करने की कोशिश की, लेकिन 19-21 से गेम गंवा दिया।

दूसरे गेम में सात्विक और चिराग ने बेहतर प्रदर्शन करते हुए 11-7 की बढ़त हासिल की। फ्रांसीसी जोड़ी के दबाव के बावजूद भारतीय खिलाड़ियों ने अपना संयम बनाए रखा और 21-18 से गेम जीतकर मुकाबले को निर्णायक गेम तक पहुंचा दिया।

निर्णायक गेम में पोपोव भाइयों ने पलटा मुकाबला

तीसरे गेम में क्रिस्टो पोपोव और टोमा जूनियर पोपोव ने लगातार छह अंक हासिल कर मजबूत शुरुआत की। इस बढ़त ने उन्हें मुकाबले में नियंत्रण बनाने का मौका दिया। सात्विक और चिराग ने वापसी की कोशिश की, लेकिन फ्रांसीसी जोड़ी ने अपनी बढ़त बरकरार रखते हुए 21-13 से गेम जीत लिया और अगले दौर में प्रवेश कर लिया।

त्रिशा जॉली-गायत्री गोपीचंद भी पहले दौर में बाहर

महिला युगल में भारत की त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद को भी हार का सामना करना पड़ा। विश्व चैंपियनशिप की कांस्य पदक विजेता भारतीय जोड़ी को चीनी ताइपे की लिन चिह-चुन और यांग चू-युन ने 21-17, 21-18 से हराया। विश्व रैंकिंग में 30वें स्थान पर मौजूद इस जोड़ी ने दोनों गेम में अहम मौकों पर बढ़त बनाए रखी और भारतीय चुनौती समाप्त कर दी।

तन्वी शर्मा ने इशरानी बरुआ को हराकर अगले दौर में बनाई जगह

महिला एकल में भारतीय खिलाड़ी तन्वी शर्मा ने शानदार प्रदर्शन करते हुए अपनी हमवतन इशरानी बरुआ को सीधे गेम में मात दी। तन्वी ने 32 मिनट तक चले मुकाबले में 21-12, 21-12 से जीत दर्ज की। इस सफलता के साथ वह फ्रेंच ओपन के दूसरे दौर में पहुंचने वाली भारतीय खिलाड़ियों में शामिल हो गईं।

अगले दौर में विश्व नंबर-1 एन से-यंग से हो सकता है मुकाबला

तन्वी शर्मा के सामने अगले दौर में दक्षिण कोरिया की एन से-यंग की चुनौती आ सकती है। एन से-यंग विश्व की नंबर-1 खिलाड़ी, ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता और मौजूदा चैंपियन हैं। ऐसे में यदि दोनों खिलाड़ियों का मुकाबला होता है, तो तन्वी के लिए यह टूर्नामेंट की बड़ी चुनौती होगी।

अश्मिता चालिहा ने भी दर्ज की जीत

महिला एकल में अश्मिता चालिहा ने चीन की हान कियानक्सी को कड़े मुकाबले में हराकर दूसरे दौर में प्रवेश किया। अश्मिता ने पहला गेम 21-18 से जीता, जबकि दूसरे गेम में उन्हें कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा। उन्होंने 24-22 से दूसरा गेम अपने नाम कर मुकाबला जीत लिया और भारत की ओर से महिला एकल में एक और जीत दर्ज की।

फ्रेंच ओपन में भारतीय खिलाड़ियों का मिला-जुला प्रदर्शन

बैडमिंटन के बीडब्ल्यूएफ सुपर 750 टूर्नामेंट के पहले दिन भारतीय खिलाड़ियों का प्रदर्शन मिला-जुला रहा। पुरुष युगल में सात्विक-चिराग और महिला युगल में त्रिशा-गायत्री को पहले दौर में हार मिली, जबकि महिला एकल में तन्वी शर्मा और अश्मिता चालिहा ने जीत हासिल की। अब भारतीय प्रशंसकों की नजरें अगले दौर में इन दोनों खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर रहेंगी।