नई दिल्ली: भारत और अफगानिस्तान के बीच दूसरे टी20I में संजू सैमसन ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 22 गेंदों पर 57 रन बनाए। उनकी इस पारी में सात चौके और चार छक्के शामिल रहे। संजू की तेजतर्रार पारी के दम पर भारत ने मुकाबला सात विकेट से जीतकर तीन मैचों की सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त हासिल कर ली।

टी20I में संजू की वापसी

टी20 वर्ल्ड कप 2026 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का पुरस्कार जीतने वाले संजू सैमसन से लगातार अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद थी। हालांकि, विश्व कप जीतने के बाद अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में वह उस निरंतरता को बरकरार नहीं रख सके।

इसके बाद आईपीएल में उन्होंने कुछ बड़ी पारियां जरूर खेलीं, लेकिन निरंतरता की कमी बनी रही। इसी वजह से भारतीय टीम में वैभव सूर्यवंशी को भी मौका दिया गया। वैभव के आने के बाद संजू और उनके बीच टीम में एक ओपनिंग स्थान के लिए प्रतिस्पर्धा की चर्चा तेज हो गई थी।

मोहम्मद कैफ और मोहित शर्मा ने की संजू की तारीफ

अफगानिस्तान के खिलाफ संजू की पारी के बाद पूर्व भारतीय क्रिकेटरों मोहम्मद कैफ और मोहित शर्मा ने उनकी जमकर तारीफ की। मोहित शर्मा ने कहा कि संजू ने अपनी बल्लेबाजी से आलोचकों को जवाब दे दिया है। मोहित शर्मा ने कहा, 'विश्व चैंपियन टीम ने विश्व चैंपियन की तरह खेला। संजू सैमसन ने शानदार बल्लेबाजी की। कई बार हम उन्हें लेकर जल्दबाजी में फैसला कर लेते हैं। लेकिन जिस तरह उन्होंने बल्लेबाजी की है, उससे बहस खत्म कर दी।'

मोहम्मद कैफ बोले- संजू ने रन बनाए, यही सबसे बड़ी बात

मोहम्मद कैफ ने भी संजू के प्रदर्शन को अहम बताया। उन्होंने कहा, 'सबसे बड़ी बात यह है कि संजू सैमसन ने रन बनाए हैं।' कैफ ने आगे बताया कि संजू की असंगत बल्लेबाजी के कारण ही वैभव सूर्यवंशी के लिए भारतीय प्लेइंग इलेवन में जगह बनाने का रास्ता खुला था। उनके मुताबिक, अगर संजू लगातार रन बनाते रहे, तो वैभव को फिलहाल बेंच पर बैठना पड़ सकता है।

वैभव सूर्यवंशी का अंतरराष्ट्रीय करियर

वैभव सूर्यवंशी ने इंग्लैंड के खिलाफ टी20I सीरीज में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण किया था। इंग्लैंड की परिस्थितियों में खेले गए तीन मुकाबलों में उन्होंने 14, 13 और 15 रन बनाए। इंग्लैंड के खिलाफ पांच मैचों की सीरीज के आखिरी मुकाबले में भारतीय टीम ने वैभव को बाहर बैठाकर संजू सैमसन को प्लेइंग इलेवन में शामिल किया था।

जिम्बाब्वे के खिलाफ वैभव ने दिखाया दम

इंग्लैंड दौरे के बाद वैभव ने जिम्बाब्वे के खिलाफ तीन मैचों की टी20I सीरीज में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। उन्होंने सीरीज में दो अर्धशतक लगाए और कुल 151 रन बनाए। वैभव को इस सीरीज में प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया। इसके अलावा आखिरी मुकाबले में शानदार प्रदर्शन के लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच का पुरस्कार भी मिला। महज 15 साल की उम्र में वैभव ने अपने प्रदर्शन से भारतीय क्रिकेट में अपनी जगह को लेकर चर्चा तेज कर दी।

संजू और वैभव के बीच ओपनिंग स्थान की होड़

भारतीय टी20I टीम में ओपनिंग के एक स्थान को लेकर संजू सैमसन और वैभव सूर्यवंशी के बीच तुलना की जा रही है। हालांकि, संजू की अफगानिस्तान के खिलाफ 57 रनों की पारी ने उन्हें एक बार फिर मजबूत दावेदार बना दिया है। एशियन गेम्स से पहले भारतीय टीम मैनेजमेंट सभी खिलाड़ियों को मैच प्रैक्टिस देना चाहता है। ऐसे में तीसरे टी20I में वैभव को मौका मिलने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। इसके बावजूद संजू का हालिया प्रदर्शन टीम चयन की चर्चा में अहम भूमिका निभाएगा।