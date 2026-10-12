नई दिल्ली: भारतीय बल्लेबाज साई सुदर्शन को रणजी ट्रॉफी 2026-27 के मुकाबले के दौरान चोट लगने से टीम इंडिया की चिंता बढ़ गई है। तमिलनाडु की ओर से राजस्थान के खिलाफ जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में खेलते हुए सुदर्शन सोमवार, 12 अक्टूबर को मैच के दूसरे दिन चोटिल हो गए। यह घटना उस समय हुई, जब वह कवर क्षेत्र में फील्डिंग कर रहे थे और गेंद को रोकने की कोशिश में उन्हें परेशानी महसूस हुई।

गेंद रोकने की कोशिश में चोटिल हुए सुदर्शन

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, राजस्थान के बल्लेबाज करण लांबा ने कवर क्षेत्र की ओर शॉट खेला, जिसे रोकने के लिए साई सुदर्शन ने प्रयास किया। इसी दौरान वह मैदान पर गिर पड़े और उन्हें दर्द महसूस होने लगा। स्थिति को देखते हुए तमिलनाडु टीम के फिजियो तुरंत उनकी मदद के लिए पहुंचे। इसके बाद टीम के सहयोगी स्टाफ के एक सदस्य ने उन्हें मैदान से बाहर जाने में सहायता की।

तमिलनाडु टीम से मिली चोट को लेकर राहत भरी जानकारी

सुदर्शन की चोट को लेकर शुरुआती जानकारी में राहत की बात सामने आई है। तमिलनाडु टीम से जुड़े सूत्रों के अनुसार, उनकी चोट गंभीर नहीं मानी जा रही है और बताया गया कि गेंद उनके घुटने पर लगी थी। मैदान से बाहर आने के बाद उन्हें डगआउट में बर्फ से सिकाई करते हुए देखा गया। हालांकि, उनकी फिटनेस को लेकर अंतिम स्थिति इस बात पर निर्भर करेगी कि दर्द कितनी जल्दी कम होता है।

बल्लेबाजी के लिए उतरेंगे या नहीं, इस पर रहेगी नजर

राजस्थान की पहली पारी समाप्त होने के बाद तमिलनाडु की बल्लेबाजी के दौरान साई सुदर्शन की उपलब्धता पर भी नजर रहेगी। अगर उनकी परेशानी कम हो जाती है, तो उनके बल्लेबाजी करने की संभावना का आकलन किया जाएगा। फिलहाल, टीम प्रबंधन उनकी स्थिति पर नजर बनाए हुए है। उनकी चोट की गंभीरता और मैदान पर वापसी को लेकर आगे की जानकारी महत्वपूर्ण होगी।

न्यूजीलैंड के खिलाफ आगामी मुकाबलों से पहले लगी चोट

साई सुदर्शन के चोटिल होने की खबर ऐसे समय आई है, जब भारतीय टीम के आगामी रेड-बॉल मुकाबलों की तैयारियां चल रही हैं। सुदर्शन हाल ही में पैर के अंगूठे की चोट से उबरकर इंडिया ए की टीम में लौटे थे। वह शुरुआत में तमिलनाडु की रणजी ट्रॉफी टीम का हिस्सा नहीं थे, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ पुडुचेरी में खेलने के बाद शनिवार रात जयपुर पहुंचे। इसके बाद उन्हें तमिलनाडु की प्लेइंग इलेवन में शामिल किया गया और उन्होंने पहले दिन मैदान पर भी हिस्सा लिया।

इंडिया ए के न्यूजीलैंड दौरे के लिए भी अहम है फिटनेस

24 वर्षीय सुदर्शन की फिटनेस आगामी मुकाबलों के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण है। उन्हें न्यूजीलैंड के खिलाफ लिंकन में होने वाले इंडिया ए के रेड-बॉल मुकाबलों की योजनाओं में शामिल किया गया है। ये मैच 26 अक्टूबर से शुरू होने वाले हैं। ऐसे में उनकी चोट की स्थिति यह तय करने में अहम होगी कि वह निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार मैदान पर उतर पाएंगे या नहीं।

पहले भी चोट के कारण टीम से बाहर रह चुके हैं सुदर्शन

साई सुदर्शन इससे पहले पैर के अंगूठे की चोट के कारण भारत के श्रीलंका दौरे से बाहर रहे थे। उनकी फिटनेस को लेकर चिंताओं के बावजूद उन्हें टीम में शामिल किया गया था, इस उम्मीद के साथ कि वह समय रहते पूरी तरह फिट हो जाएंगे। उनकी गैरमौजूदगी में देवदत्त पडिक्कल ने तीसरे नंबर पर शानदार प्रदर्शन किया था। उन्होंने पहले टेस्ट में 167 रन बनाए और पूरी सीरीज की तीन पारियों में 328 रन बनाकर प्लेयर ऑफ द सीरीज का पुरस्कार हासिल किया था।

ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ हालिया प्रदर्शन

चोट से वापसी के बाद सुदर्शन ने ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ इंडिया ए की रेड-बॉल सीरीज में हिस्सा लिया था। चार पारियों में उनके बल्ले से एक अर्धशतक निकला। इसके अलावा, वह ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ खेले गए अनौपचारिक वनडे मुकाबलों में भी मैदान पर उतरे थे। अब न्यूजीलैंड के खिलाफ आगामी मैचों से पहले उनकी फिटनेस पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं।

टीम इंडिया के लिए फिटनेस अपडेट का इंतजार

लगातार चोटों से उबरकर वापसी कर रहे साई सुदर्शन के लिए यह नया झटका चिंता का विषय हो सकता है। हालांकि, शुरुआती जानकारी के मुताबिक चोट गंभीर नहीं है, लेकिन उनकी वास्तविक स्थिति का पता आगे के आकलन के बाद ही चलेगा। न्यूजीलैंड के खिलाफ आगामी रेड-बॉल मुकाबलों को देखते हुए भारतीय टीम और प्रशंसक उम्मीद करेंगे कि सुदर्शन जल्द पूरी तरह फिट होकर मैदान पर वापसी करें।