न्यूयॉर्क : US Open 2026 में वर्ल्ड नंबर-1 Aryna Sabalenka ने Kamilla Rakhimova को सीधे सेटों में हराकर अगले दौर में जगह बना ली। हालांकि, मुकाबले के दौरान एक ऐसा वाकया हुआ जिसने सभी का ध्यान खींच लिया। Louis Armstrong Stadium में Cannabis की तेज गंध आने के बाद Sabalenka ने कुछ देर के लिए खेल रुकवा दिया।

3-0 की बढ़त के बीच Sabalenka ने रोका खेल

दो बार की डिफेंडिंग चैंपियन Sabalenka मुकाबले की शुरुआत में शानदार लय में थीं और पहले सेट में 3-0 की बढ़त बना चुकी थीं। इसी दौरान उन्हें कोर्ट के आसपास Cannabis की तेज गंध महसूस हुई। Sabalenka सीधे चेयर अंपायर Eva Asderaki-Moore के पास पहुंचीं और इस मामले की शिकायत की। उन्होंने अंपायर से कहा, 'कोई Weed पी रहा है।' इसके बाद अंपायर ने अधिकारियों से बात की और स्टैंड्स की तरफ इशारा किया, जिसके बाद मुकाबला दोबारा शुरू हुआ।

6-3, 6-4 से Rakhimova को दी मात

मैच दोबारा शुरू होने के बाद Sabalenka ने अपना फोकस बनाए रखा। उन्होंने Rakhimova को पहले सेट में 6-3 से हराया और दूसरे सेट में भी 6-4 से बाजी मार ली। इस जीत के साथ Sabalenka ने US Open में अपनी लगातार जीत का सिलसिला 16 मैचों तक पहुंचा दिया। वह अब टूर्नामेंट में लगातार तीसरे खिताब की तलाश में आगे बढ़ रही हैं।

'गंध को नजरअंदाज करना मुश्किल था'

मैच के बाद Sabalenka ने इस अजीब घटना पर बात करते हुए कहा कि गंध इतनी तेज थी कि उसे नजरअंदाज करना आसान नहीं था। उन्होंने कहा, 'जब आप अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने की कोशिश कर रहे हों, तब इस तरह की गंध को संभालना थोड़ा मुश्किल होता है।' Sabalenka ने उम्मीद जताई कि दर्शक भी खिलाड़ियों को ध्यान में रखते हुए ऐसी चीजों को लेकर ज्यादा सतर्क रहेंगे।

स्टेडियम के बाहर से आती है Cannabis की गंध

US Open के आयोजन स्थल के अंदर Smoking पर प्रतिबंध है। हालांकि, आसपास के Corona Park इलाके से Cannabis की गंध स्टेडियम तक पहुंचने की बात सामने आती रही है, जहां वयस्कों के लिए इसका इस्तेमाल कानूनी है। इस तरह की शिकायत पहले भी खिलाड़ियों की ओर से सामने आ चुकी है। ब्रिटेन की Katie Boulter भी पिछले कुछ वर्षों में इसी तरह की परेशानी का जिक्र कर चुकी हैं।