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कोयंबटूर : ऋतुराज गायकवाड़ को भारतीय टीम में वापसी करने का पूरा भरोसा है। उनका कहना है कि उनका ध्यान रन बनाने की अपनी लय बनाए रखने और अगला मौका मिलने पर तैयार रहने पर है। चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान, जो घरेलू क्रिकेट के जरिए टीम में वापसी की कोशिश कर रहे हैं, मंगलवार को कोयंबटूर में एक इवेंट के दौरान पत्रकारों से बात कर रहे थे। उनसे राष्ट्रीय टीम में वापसी की संभावनाओं के बारे में पूछा गया था। 

गायकवाड़ ने इवेंट के दौरान पत्रकारों से कहा, 'पूरा भरोसा है। बस वापस जाकर फिर से रन बनाने की बात है।' CSK के ओपनर ने कहा कि उन्होंने पिछले कुछ सालों में लगातार रन बनाए हैं और उनका मानना ​​है कि अब जरूरी बात यह है कि धैर्य बनाए रखें और बल्ले से अच्छा प्रदर्शन करते रहें। उन्होंने कहा, 'जाहिर है कि मैं इन सालों में लगातार रन बना रहा हूं। इसलिए, बस लगातार अच्छा प्रदर्शन करते रहना और अपने मौके का इंतजार करना है।' 

भारत की अफगानिस्तान के साथ होने वाली भिड़ंत को देखते हुए गायकवाड़ से अफगानिस्तान के स्पिनर राशिद खान और युवा भारतीय बल्लेबाज सूर्यवंशी के बीच बहुप्रतीक्षित मुकाबले के बारे में भी पूछा गया। किसी व्यक्तिगत मुकाबले के बारे में भविष्यवाणी करने के बजाय, गायकवाड़ ने माना कि उन्होंने इस मुकाबले पर बारीकी से नजर नहीं रखी है, खासकर तब जब वह प्लेइंग XI का हिस्सा नहीं होते हैं। उन्होंने कहा, 'मैंने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा है। जब मैं नहीं खेलता, तो आमतौर पर ज्यादा मैच नहीं देखता।' 

बल्लेबाज ने इस बात पर जोर दिया कि मैच के दिन टीम का हिस्सा न होने पर भी राष्ट्रीय टीम के लिए उनका समर्थन बना रहता है। उन्होंने कहा, 'जाहिर है कि आप अपने देश का समर्थन करना चाहते हैं।' हालांकि घरेलू सीजन के नजदीक आने के साथ गायकवाड़ का ध्यान तेजी से अपने क्रिकेट की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने संकेत दिया कि उनके शेड्यूल और तैयारी की वजह से उनके पास भारत के हर मैच पर बारीकी से नजर रखने के लिए बहुत कम समय होता है। उन्होंने कहा, 'लेकिन, आप जानते हैं, कुछ दिन मैं प्रैक्टिस में भी व्यस्त रहता हूं। मेरे घरेलू टूर्नामेंट भी आने वाले हैं... तो हां।' 

फिलहाल, गायकवाड़ अपने कैलेंडर में घरेलू टूर्नामेंटों पर ध्यान दे रहे हैं। भारतीय टीम में एक और मौका मिलने की संभावना इस बात पर निर्भर करती है कि वह अपने आत्मविश्वास को कितनी मजबूती से रनों में बदल पाते हैं। दिलीप ट्रॉफी खत्म होने के बाद खिलाड़ी ईरानी कप के लिए तैयारी करेंगे जिसके बाद रणजी ट्रॉफी और सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी (SMAT) खेली जाएगी। 