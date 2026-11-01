मुंबई: भारतीय क्रिकेट के हिटमैन रोहित शर्मा एक बार फिर घरेलू क्रिकेट में अपना जलवा दिखाने के लिए तैयार हैं। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान ने आगामी विजय हजारे ट्रॉफी में मुंबई की ओर से खेलने के लिए अपनी उपलब्धता की जानकारी मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन (MCA) को दे दी है। खास बात यह है कि रोहित का यह फैसला आगामी वनडे वर्ल्ड कप की तैयारियों के लिहाज से काफी अहम माना जा रहा है।

विजय हजारे ट्रॉफी में खेलेंगे रोहित शर्मा

पूर्व भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने घरेलू वनडे क्रिकेट में वापसी का मन बना लिया है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, रोहित ने मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन को आगामी विजय हजारे ट्रॉफी के लिए अपनी उपलब्धता की जानकारी दे दी है। वह मुंबई की टीम का प्रतिनिधित्व करने के लिए तैयार हैं। हालांकि, वह टूर्नामेंट में कितने मुकाबले खेलेंगे, इसकी जानकारी बाद में देंगे।

विजय हजारे ट्रॉफी और अंतरराष्ट्रीय सीरीज का पूरा शेड्यूल

रोहित शर्मा के लिए दिसंबर और जनवरी का कार्यक्रम काफी व्यस्त रहने वाला है। भारत को पहले श्रीलंका के खिलाफ वनडे सीरीज खेलनी है, जिसके बाद विजय हजारे ट्रॉफी का आयोजन होगा। इसी बीच भारतीय टीम की टी20 सीरीज भी होगी, जिसमें रोहित हिस्सा नहीं लेंगे।

टूर्नामेंट/सीरीज

भारत बनाम श्रीलंका वनडे सीरीज: 13-19 दिसंबर

भारत बनाम श्रीलंका टी20 सीरीज: 22 दिसंबर से

विजय हजारे लीग स्टेज: 14-29 दिसंबर

रोहित के लिए संभावित उपलब्धता: 20-29 दिसंबर

विजय हजारे नॉकआउट: 2-8 जनवरी

भारत बनाम जिम्बाब्वे वनडे सीरीज: 3 जनवरी से

श्रीलंका के खिलाफ वनडे सीरीज के बाद मिलेगा खेलने का मौका

भारत और श्रीलंका के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज 13 से 19 दिसंबर तक खेली जाएगी। इस सीरीज के मुकाबले दिल्ली, बेंगलुरु और अहमदाबाद में आयोजित होंगे। इसके बाद 22 दिसंबर से तीन मैचों की टी20 सीरीज शुरू होगी। रोहित टी20 इंटरनेशनल से संन्यास ले चुके हैं, इसलिए वह इस सीरीज का हिस्सा नहीं होंगे और विजय हजारे ट्रॉफी में खेलने के लिए समय निकाल सकते हैं।

IPL 2027 में फिर मुंबई इंडियंस के कप्तान बन सकते हैं रोहित

घरेलू क्रिकेट में वापसी के बीच रोहित शर्मा को लेकर IPL से भी बड़ी खबर सामने आ रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, मुंबई इंडियंस मैनेजमेंट IPL 2027 के लिए रोहित शर्मा को दोबारा कप्तानी सौंपने पर विचार कर रहा है। हार्दिक पांड्या की कप्तानी में पिछले सीजन मुंबई इंडियंस का प्रदर्शन निराशाजनक रहा था। टीम ने 14 लीग मुकाबलों में से 10 गंवाए और अंक तालिका में नौवें स्थान पर रही थी।

अब न्यूजीलैंड दौरे पर रहेगी रोहित की नजर

फिलहाल रोहित शर्मा का पूरा ध्यान भारतीय टीम के आगामी न्यूजीलैंड दौरे पर है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच पांच मैचों की वनडे सीरीज 4 नवंबर से शुरू होने वाली है। इस सीरीज से पहले रोहित मुंबई में अभ्यास कर रहे हैं। न्यूजीलैंड के खिलाफ अच्छे प्रदर्शन के बाद उनकी नजर विजय हजारे ट्रॉफी में मुंबई के लिए खेलने और अगले वनडे वर्ल्ड कप की तैयारियों पर होगी।