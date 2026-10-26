मुंबई: भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा के वनडे क्रिकेट से संन्यास लेने की अटकलों पर अब विराम लगता नजर आ रहा है। रोहित ने अपने टीवी शो ‘Family Full House with Rohit Sharma’ में इन अफवाहों पर मजाकिया अंदाज में जवाब दिया। उनके बयान से संकेत मिला है कि वह फिलहाल वनडे क्रिकेट छोड़ने के मूड में नहीं हैं और 2027 वनडे वर्ल्ड कप में खेलने की संभावनाएं बरकरार रखना चाहते हैं।

रोहित शर्मा ने संन्यास की अफवाहों पर क्या कहा?

रोहित शर्मा ने अपने शो में अभिनेत्री करिश्मा कपूर और अभिनेता चंकी पांडे के साथ बातचीत के दौरान अपने संन्यास की चर्चाओं पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, 'मेरे बारे में जो अफवाह मैंने सुनी है और अभी भी सुन रहा हूं, वह यह है कि मैं रिटायर होने वाला हूं। उम्मीद है कि हम तीनों के बारे में ये सभी अफवाहें अब गलत साबित हो गई होंगी।' रोहित के इस बयान को उनके वनडे करियर को जारी रखने के संकेत के तौर पर देखा जा रहा है।

पिछले 10 वनडे में रोहित का शानदार प्रदर्शन

रोहित शर्मा के हालिया वनडे आंकड़े भी उनकी बल्लेबाजी क्षमता को दर्शाते हैं। दी गई रिपोर्ट के मुताबिक, उन्होंने पिछली 10 वनडे पारियों में 554 रन बनाए हैं और उनका औसत 55.40 रहा है। इस दौरान उन्होंने 138 और 101 रन की दो शतकीय पारियां खेलीं, जबकि 79 और 92 रन की पारियां भी उनके खाते में रहीं। उनका कुल स्ट्राइक रेट लगभग 110.50 बताया गया है, जो वनडे में उनकी आक्रामक बल्लेबाजी को दर्शाता है।

2027 वनडे वर्ल्ड कप में रोहित क्यों हो सकते हैं अहम?

2027 का वनडे वर्ल्ड कप दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया में आयोजित होना है। इन परिस्थितियों में रोहित का अनुभव भारतीय टीम के लिए उपयोगी हो सकता है। नई गेंद के खिलाफ आक्रामक बल्लेबाजी, पावरप्ले में तेजी से रन बनाना और दबाव के समय पारी को संभालना उनकी प्रमुख खूबियां हैं। हालांकि, टूर्नामेंट में उनकी भागीदारी फिटनेस, फॉर्म और टीम चयन पर निर्भर करेगी।

शुभमन गिल के लिए रोहित का अनुभव हो सकता है महत्वपूर्ण

भारतीय वनडे टीम की कप्तानी शुभमन गिल के हाथों में होने के बीच रोहित का अनुभव टीम के लिए अतिरिक्त ताकत बन सकता है। कई बड़े आईसीसी टूर्नामेंट खेल चुके रोहित को बड़े मैचों के दबाव और रणनीतिक फैसलों की अच्छी समझ है। मैदान पर उनकी मौजूदगी युवा खिलाड़ियों को मार्गदर्शन देने में मदद कर सकती है। हालांकि, टीम में उनकी भूमिका और भविष्य की योजनाओं पर अंतिम फैसला चयनकर्ताओं तथा टीम प्रबंधन को लेना होगा।

2023 वर्ल्ड कप की हार, रोहित का अधूरा सपना

रोहित शर्मा के वनडे करियर में 2023 वर्ल्ड कप एक यादगार अध्याय रहा। उनकी कप्तानी में भारत ने लगातार 10 मुकाबले जीतकर फाइनल में जगह बनाई थी, लेकिन खिताबी मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को हराकर ट्रॉफी जीत ली। उस टूर्नामेंट में रोहित ने 11 पारियों में 597 रन बनाए थे। उनका औसत 54.27 और स्ट्राइक रेट 125.94 रहा था। रिपोर्ट के मुताबिक, 2027 वर्ल्ड कप में खेलना उनके लिए एक और खिताब जीतने का अवसर हो सकता है।

2027 वर्ल्ड कप में भारत का संभावित कार्यक्रम

दी गई रिपोर्ट में भारत के शुरुआती मुकाबलों की तारीखें भी बताई गई हैं। इसके अनुसार, भारत 7 अक्टूबर 2027 को केपटाउन में ऑस्ट्रेलिया, 10 अक्टूबर को जोहान्सबर्ग में पाकिस्तान और 14 अक्टूबर को त्श्वाने में अफगानिस्तान से भिड़ सकता है। इसके बाद 17 अक्टूबर को क्वालिफायर ए और 24 अक्टूबर को जिम्बाब्वे के खिलाफ मुकाबला प्रस्तावित बताया गया है। हालांकि, इन तारीखों और स्थानों को आधिकारिक कार्यक्रम से सत्यापित करना जरूरी है।

क्या 2027 वर्ल्ड कप में खेलेंगे रोहित शर्मा?

रोहित शर्मा के बयान से साफ संकेत मिलता है कि वह अपने वनडे संन्यास को लेकर चल रही चर्चाओं से सहमत नहीं हैं। हालांकि, उन्होंने इस बयान में 2027 वर्ल्ड कप में खेलने की औपचारिक पुष्टि नहीं की है। ऐसे में फिलहाल यह कहना सही होगा कि उनके वनडे करियर को लेकर उम्मीदें कायम हैं, लेकिन वर्ल्ड कप में उनकी भागीदारी का अंतिम फैसला आने वाले समय में उनकी फिटनेस, प्रदर्शन और चयन पर निर्भर करेगा।