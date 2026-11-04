ऑकलैंड: भारतीय टीम के अनुभवी सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा के लिए न्यूजीलैंड दौरे की शुरुआत अच्छी नहीं रही। ऑकलैंड के ईडन पार्क में खेले गए पहले वनडे मुकाबले में रोहित बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए। न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज काइल जैमीसन ने भारत की रन चेज के पहले ही ओवर में उन्हें अपना शिकार बनाया। रोहित ने 6 गेंदों का सामना किया, लेकिन एक भी रन नहीं बना सके।

2023 विश्व कप के बाद पहली बार आया डक

रोहित शर्मा का पिछला वनडे डक 2023 वनडे विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चेन्नई में आया था। उस मुकाबले में भी रोहित 6 गेंद खेलने के बाद बिना खाता खोले आउट हुए थे। उन्हें ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज जोश हेजलवुड ने पवेलियन भेजा था। अब करीब तीन साल बाद रोहित एक बार फिर वनडे क्रिकेट में शून्य पर आउट हुए हैं।

पिछले 40 वनडे पारियों में रोहित का शानदार प्रदर्शन

रोहित शर्मा के लिए यह डक भले ही निराशाजनक रहा हो, लेकिन पिछले तीन वर्षों में उनका वनडे प्रदर्शन बेहद शानदार रहा है। चेन्नई में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शून्य पर आउट होने के बाद से उन्होंने 40 पारियों में 2,008 रन बनाए हैं। इस दौरान उनका औसत 51.48 रहा है। उनके बल्ले से 5 शतक और 11 अर्धशतक निकले हैं।

रोहित का स्ट्राइक रेट भी रहा शानदार

पिछले तीन वर्षों में रोहित शर्मा ने वनडे क्रिकेट में आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी की है। इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट 111 के आसपास रहा है। वह लगातार तेज गति से रन बनाकर भारतीय टीम को मजबूत शुरुआत देते रहे हैं। हालांकि न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले वनडे में वह अपनी पारी को आगे नहीं बढ़ा सके। यह उनके वनडे करियर का 17वां डक रहा।

भारत के लिए सबसे ज्यादा वनडे डक लगाने वाले बल्लेबाज

भारतीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा वनडे डक लगाने का रिकॉर्ड सचिन तेंदुलकर के नाम है। उन्होंने अपने करियर में 20 बार बिना खाता खोले विकेट गंवाया। विराट कोहली और जवागल श्रीनाथ 19-19 डक के साथ दूसरे स्थान पर हैं। अनिल कुंबले और युवराज सिंह के नाम 18-18 डक हैं। वहीं रोहित शर्मा 17 डक के साथ हरभजन सिंह के बराबर छठे स्थान पर हैं।

भारतीय गेंदबाजों ने न्यूजीलैंड को 185 रन पर समेटा

पहले वनडे मुकाबले में भारतीय गेंदबाजों ने भी शानदार प्रदर्शन किया। अर्शदीप सिंह ने 4 विकेट, गुरनूर बराड़ ने 3 विकेट और अंशुल कंबोज ने 2 विकेट हासिल किए। वहीं, रोहित शर्मा ने बेहतरीन फील्डिंग करते हुए डैरिल मिचेल को रनआउट किया। भारतीय गेंदबाजों के इस दमदार प्रदर्शन के चलते न्यूजीलैंड की पूरी टीम 185 रनों पर ऑलआउट हो गई।