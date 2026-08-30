न्यूपोर्ट, अमेरिका : महान टेनिस खिलाड़ी रोजर फेडरर को शनिवार को न्यूपोर्ट में इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया। इस खास मौके पर 20 ग्रैंड स्लैम एकल खिताब जीतने वाले फेडरर बेहद भावुक नजर आए। करीब 30 मिनट के अपने भाषण के दौरान वह कई बार रो पड़े, लेकिन पत्नी मिर्का का जिक्र आते ही उनके आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे।

पत्नी मिर्का के भाषण के बाद भावुक हुए फेडरर

मिर्का के स्वागत-परिचय भाषण के बाद फेडरर को मंच पर बुलाया गया। उन्होंने माहौल को हल्का करने की कोशिश करते हुए मजाक में कहा कि उन्हें इस समय रूमाल और धूप के चश्मे की जरूरत है, लेकिन इसके बावजूद वह अपने आंसुओं को रोक नहीं पा रहे थे।

45 वर्षीय फेडरर ने मंच पर पहुंचते ही कहा कि यह सम्मान उनके लिए बेहद खास है और इसके बाद बोलना आसान नहीं होगा। उन्होंने मजाकिया अंदाज में पत्नी मिर्का से पूछा कि कहीं उन्होंने इस समारोह की तैयारी चुपके से तो नहीं की थी।

बचपन के आदर्श और कोच को किया याद

भावुक भाषण के दौरान फेडरर ने अपने बचपन के आदर्श स्टीफन एडबर्ग और लंबे समय तक उनके कोच रहे सेवेरिन लुथी को भी याद किया। उन्होंने टेनिस के इतिहास में खुद को इस प्रतिष्ठित सूची का हिस्सा बनाए जाने को अपने लिए बेहद खास बताया। 'स्विस मैस्ट्रो' के नाम से मशहूर फेडरर ने कहा कि टेनिस की समृद्ध विरासत का हिस्सा बनना उनके लिए बहुत मायने रखता है।

ऐसा रहा फेडरर का शानदार करियर

फेडरर ने अपने शानदार करियर में 20 ग्रैंड स्लैम एकल खिताब जीते। इनमें रिकॉर्ड आठ विंबलडन, छह ऑस्ट्रेलियन ओपन और एक फ्रेंच ओपन खिताब शामिल है। वह लगातार 237 सप्ताह तक एटीपी रैंकिंग में दुनिया के नंबर-1 खिलाड़ी रहे। फेडरर करियर ग्रैंड स्लैम पूरा करने वाले केवल आठ पुरुष खिलाड़ियों में शामिल हैं। उन्होंने 2004 से 2008 तक लगातार पांच यूएस ओपन खिताब जीते और लगातार 10 ग्रैंड स्लैम फाइनल में जगह बनाई, जिसमें से आठ में उन्हें जीत मिली।

हॉल ऑफ फेम के 272वें सदस्य बने फेडरर

फेडरर इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले 272वें सदस्य बने। इस समारोह में उनके साथ पूर्व खिलाड़ी और प्रसारक मैरी कैरिलो को भी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया। पहले से हॉल ऑफ फेम का हिस्सा रहीं महान खिलाड़ी बिली जीन किंग ने कैरिलो का परिचय कराया। किंग ने 69 वर्षीय कैरिलो की खेल पत्रकारिता में उपलब्धियों की सराहना करते हुए कहा कि उन्होंने इस क्षेत्र में अपनी खास जगह बनाई है। कैरिलो ने सम्मान मिलने पर कहा कि हॉल ऑफ फेम के दिग्गजों के बीच खड़ा होना उनके सपने से भी बढ़कर है।