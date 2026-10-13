नई दिल्ली: भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार विकेटकीपर-बल्लेबाज ऋषभ पंत न्यूजीलैंड दौरे पर India A के शुरुआती दो मल्टी-डे मुकाबलों से बाहर हो गए हैं। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने सोमवार को इसकी पुष्टि की। पंत की जगह झारखंड के युवा विकेटकीपर-बल्लेबाज कुमार कुशाग्र को टीम में शामिल किया गया है। यह फैसला भारत की आगामी टेस्ट सीरीज की तैयारियों के लिहाज से अहम माना जा रहा है।

साइड स्ट्रेन की चोट ने बढ़ाई टीम इंडिया की चिंता

29 वर्षीय ऋषभ पंत को इस महीने की शुरुआत में ईरानी कप के दौरान चोट लगी थी। वह जम्मू-कश्मीर के खिलाफ रेस्ट ऑफ इंडिया की कप्तानी कर रहे थे, तभी उनके बाएं हिस्से की मांसपेशियों में खिंचाव आ गया। इसी चोट के कारण उनकी न्यूजीलैंड दौरे के लिए उपलब्धता मेडिकल फिटनेस पर निर्भर थी।

BCCI ने पंत की चोट पर दिया आधिकारिक अपडेट

BCCI ने अपने बयान में बताया कि फिटनेस की शर्त पर India A टीम में चुने गए ऋषभ पंत अब शुरुआती दो मुकाबलों में नहीं खेल पाएंगे। बोर्ड के मुताबिक, पंत फिलहाल BCCI की मेडिकल टीम की निगरानी में हैं और उनकी रिकवरी अच्छी चल रही है। तीसरे मुकाबले में उनकी उपलब्धता पर फैसला बाद में लिया जाएगा।

कुमार कुशाग्र को मिला टीम में मौका

ऋषभ पंत की गैरमौजूदगी में चयन समिति ने झारखंड के युवा विकेटकीपर-बल्लेबाज कुमार कुशाग्र को शुरुआती दो मैचों के लिए टीम में शामिल किया है। वह विकेटकीपिंग विभाग में ध्रुव जुरेल के साथ जिम्मेदारी संभाल सकते हैं। ध्रुव जुरेल इस India A टीम की कप्तानी भी कर रहे हैं।

न्यूजीलैंड में तीन मल्टी-डे मुकाबले खेलेगी India A

India A टीम न्यूजीलैंड A के खिलाफ 24 अक्टूबर से 10 नवंबर के बीच तीन मल्टी-डे मुकाबले खेलेगी। इन मैचों का आयोजन लिंकन और क्राइस्टचर्च में किया जाएगा। इस दौरे का उद्देश्य भारतीय खिलाड़ियों को टेस्ट क्रिकेट से पहले पर्याप्त मैच अभ्यास और न्यूजीलैंड की परिस्थितियों के अनुकूल ढलने का अवसर देना है।

सीनियर टेस्ट सीरीज से पहले पंत की फिटनेस अहम

भारतीय टीम को 19 नवंबर से न्यूजीलैंड के खिलाफ दो टेस्ट मैचों की सीरीज खेलनी है। ऐसे में टीम प्रबंधन की नजर पंत की फिटनेस और रिकवरी पर रहेगी। टेस्ट क्रिकेट में पंत भारतीय मध्यक्रम के अहम बल्लेबाज हैं और उनकी आक्रामक बल्लेबाजी टीम के लिए काफी महत्वपूर्ण मानी जाती है।

तीसरे India A मैच और टेस्ट सीरीज पर बना रहेगा सस्पेंस

फिलहाल BCCI ने पंत को केवल शुरुआती दो India A मुकाबलों से बाहर किए जाने की पुष्टि की है। उन्हें तीसरे मैच या सीनियर टीम की टेस्ट सीरीज से बाहर घोषित नहीं किया गया है। मेडिकल टीम उनकी स्थिति पर नजर रख रही है, ताकि जल्दबाजी में वापसी कराने से चोट बढ़ने का जोखिम न हो।

India A टीम में शामिल खिलाड़ियों की पूरी सूची

न्यूजीलैंड दौरे के लिए घोषित India A टीम में यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, देवदत्त पडिक्कल, रविचंद्रन स्मरण, ध्रुव जुरेल (कप्तान और विकेटकीपर), वॉशिंगटन सुंदर, औकीब नबी, आकाश दीप, अंशुल कंबोज, मानव सुथार, मुकेश चौधरी, साई सुदर्शन, यश राठौड़ और मुकेश कुमार शामिल हैं। कुमार कुशाग्र को पहले और दूसरे मुकाबले के लिए विकेटकीपर के रूप में टीम में जगह दी गई है।