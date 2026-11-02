नई दिल्ली: भारतीय क्रिकेट टीम के विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत को न्यूजीलैंड दौरे से पहले फिटनेस साबित करने का एक और मौका मिलने जा रहा है। रविवार को बेंगलुरु स्थित BCCI के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (CoE) में हुए फिटनेस टेस्ट में पंत सफल नहीं हो सके थे। अब अगले दो दिनों के भीतर उनका दोबारा फिटनेस टेस्ट कराया जा सकता है। इस टेस्ट के नतीजे से तय होगा कि वह न्यूजीलैंड दौरे पर टीम के साथ जा पाएंगे या नहीं।

ईरानी कप के दौरान चोटिल हुए थे ऋषभ पंत

ऋषभ पंत को अक्टूबर की शुरुआत में ईरानी कप के दौरान साइड स्ट्रेन की समस्या हुई थी। चोट के बाद से ही वह लगातार रिहैबिलिटेशन प्रक्रिया से गुजर रहे हैं। 23 अक्टूबर से उन्होंने बेंगलुरु स्थित BCCI के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में अपनी रिकवरी पर काम शुरू किया था। अब वह धीरे-धीरे बल्लेबाजी और विकेटकीपिंग का अभ्यास भी करने लगे हैं।

अगले 48 घंटे में हो सकता है दूसरा फिटनेस टेस्ट

BCCI की मेडिकल टीम अगले दो दिनों के भीतर पंत की फिटनेस का दोबारा आकलन कर सकती है। इस टेस्ट में उनके शरीर की रिकवरी और क्रिकेट खेलने की क्षमता का मूल्यांकन किया जाएगा। अगर वह फिटनेस टेस्ट पास कर लेते हैं, तभी न्यूजीलैंड दौरे पर उनकी उपलब्धता को लेकर अंतिम फैसला लिया जाएगा।

पहले दो मैचों में ध्रुव जुरेल ने संभाली विकेटकीपिंग की जिम्मेदारी

पंत की गैरमौजूदगी में चयनकर्ताओं ने शुरुआती दो मुकाबलों के लिए युवा विकेटकीपर बल्लेबाज कुमार कुशाग्र को India A टीम में शामिल किया था। हालांकि उन्हें प्लेइंग इलेवन में मौका नहीं मिला। टीम के कप्तान ध्रुव जुरेल ने विकेटकीपिंग की जिम्मेदारी संभाली। जुरेल को न्यूजीलैंड के खिलाफ सीनियर भारतीय टेस्ट टीम में भी शामिल किया गया है।

जसप्रीत बुमराह न्यूजीलैंड के लिए हुए रवाना

इस बीच भारतीय टीम के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह न्यूजीलैंड पहुंचने के लिए रविवार को रवाना हो गए हैं। उम्मीद है कि वह न्यूजीलैंड A के खिलाफ तीसरे चार दिवसीय मुकाबले में खेल सकते हैं। यह मैच आगामी टेस्ट सीरीज से पहले उनकी मैच फिटनेस और गेंदबाजी की लय को परखने के लिहाज से महत्वपूर्ण होगा।

वापसी की तैयारी में जुटे हैं जसप्रीत बुमराह

बुमराह ने अपनी वापसी के लिए जरूरी तैयारियां पूरी करनी शुरू कर दी हैं। पिछले सप्ताह उन्होंने बेंगलुरु स्थित सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में अभ्यास और रिटर्न-टू-प्ले प्रक्रिया के तहत जरूरी तैयारी की थी। इससे पहले वह अहमदाबाद में भी ट्रेनिंग और गेंदबाजी कर रहे थे। अब न्यूजीलैंड A के खिलाफ मुकाबला उन्हें टेस्ट सीरीज से पहले मैच अभ्यास का मौका दे सकता है।

19 नवंबर से शुरू होगी भारत-न्यूजीलैंड टेस्ट सीरीज

भारत और न्यूजीलैंड के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला 19 नवंबर से वेलिंगटन में खेला जाएगा। ऐसे में भारतीय टीम के लिए पंत और बुमराह की फिटनेस काफी अहम है। जहां पंत की वापसी से टीम की विकेटकीपिंग और बल्लेबाजी मजबूत होगी, वहीं बुमराह की मौजूदगी भारतीय तेज गेंदबाजी आक्रमण को अतिरिक्त ताकत देगी।