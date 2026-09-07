लखनऊ : रिंकू सिंह की मेरठ मावेरिक्स ने UP टी20 लीग 2026 के ग्रैंड फाइनल में भुवनेश्वर कुमार की लखनऊ फाल्कन्स को 94 रनों के बड़े अंतर से हराकर शानदार प्रदर्शन किया। लीग के सभी चार सीजन में लगातार चौथी बार फाइनल में खेलते हुए मावेरिक्स ने पहली बार फाइनल में पहुंची टीम को पूरी तरह से मात दी और सीजन 4 की निर्विवाद चैंपियन बनीं।

मावेरिक्स के कप्तान रिंकू ने टॉस जीता और आत्मविश्वास के साथ पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। इस फैसले का तुरंत फायदा मिला और ओपनर स्वास्तिक चिकारा तथा दिव्यांश जोशी (जिन्हें फाइनल के लिए खास तौर पर प्लेइंग XI में शामिल किया गया था) ने तेजी से 53 रनों की ओपनिंग पार्टनरशिप की। चिकारा के आउट होने के बाद पारी पूरी तरह से दिव्यांश जोशी के नाम रही। इस आक्रामक बल्लेबाज ने जबरदस्त पलटवार किया और अनुभवी तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार समेत लखनऊ के सभी गेंदबाजों की जमकर धुनाई की।

जोशी ने लीग के इतिहास की सबसे बेहतरीन पारियों में से एक खेली और सिर्फ 40 गेंदों में 105 रन बनाए जिसमें 12 चौके और सात बड़े छक्के शामिल थे। उनके शानदार शतक की बदौलत मावेरिक्स ने तय 20 ओवरों में 203/7 का बड़ा स्कोर खड़ा किया और फाल्कन्स के सामने एक मुश्किल लक्ष्य रखा।

अपने पहले फाइनल में 204 रनों के बड़े लक्ष्य के दबाव का सामना करते हुए फाल्कन्स कभी भी खेल में जम नहीं पाए। मावेरिक्स के गेंदबाज़ों ने लगातार विकेट चटकाए और लखनऊ को कोई भी बड़ी पार्टनरशिप नहीं बनाने दी। अजीत वर्मा ने फाल्कन्स के लिए कुछ हद तक संघर्ष किया और 24 गेंदों में 39 रन बनाए, लेकिन एक तेज रन-आउट ने उनकी छोटी सी पारी का अंत कर दिया। विशाल चौधरी ने मिडिल और लोअर ऑर्डर को ध्वस्त कर दिया और 4-24 के शानदार स्पेल के साथ सबसे सफल गेंदबाज रहे।

वहीं मावेरिक्स के मुख्य स्पिनर जीशान अंसारी ने दो अहम विकेट लिए और एक शानदार व्यक्तिगत सीजन का समापन किया। फाइनल में उनके प्रदर्शन के साथ टूर्नामेंट में उनके कुल विकेटों की संख्या 25 हो गई, जिससे उन्हें प्रतिष्ठित पर्पल कैप मिली। आखिरकार फाल्कन्स की टीम सिर्फ 16 ओवर में 109 रन पर ऑलआउट हो गई जिससे मेरठ मावेरिक्स ने 94 रनों से बड़ी जीत हासिल की।

इतने बड़े मंच पर शानदार शतक लगाने के लिए जोशी को 'प्लेयर ऑफ द मैच' चुना गया। जीशान अंसारी के 'पर्पल कैप' जीतने के साथ-साथ, काशी रुद्रास के कप्तान करण शर्मा को सीजन में सबसे ज्यादा 361 रन बनाने के लिए 'ऑरेंज कैप' से सम्मानित किया गया।