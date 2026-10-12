राजकोट: भारतीय टीम के स्टार ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा ने रणजी ट्रॉफी 2026-27 में सौराष्ट्र की ओर से खेलते हुए छत्तीसगढ़ के खिलाफ शानदार शतक जड़ा। उन्होंने 209 गेंदों पर 102 रन बनाए और अपनी टीम को मुश्किल स्थिति से निकालने में अहम भूमिका निभाई। न्यूजीलैंड के आगामी टेस्ट दौरे से पहले जडेजा की यह पारी भारतीय टीम के लिए भी सकारात्मक संकेत है।

जडेजा और प्रेरक मांकड़ के बीच 205 रन की साझेदारी

सौराष्ट्र की पारी उस समय दबाव में आ गई थी, जब टीम ने 151 रन तक अपना चौथा विकेट गंवा दिया था। इसके बाद जडेजा ने प्रेरक मांकड़ के साथ मिलकर पारी को संभाला और पांचवें विकेट के लिए 205 रन की महत्वपूर्ण साझेदारी की। दोनों बल्लेबाजों ने धैर्य और आक्रामकता का अच्छा संतुलन दिखाते हुए टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचाया।

प्रेरक मांकड़ ने भी लगाया शानदार शतक

प्रेरक मांकड़ ने 150 गेंदों पर 129 रन की शानदार पारी खेली, जिसमें 15 चौके और एक छक्का शामिल रहा। वहीं, जडेजा ने अपनी 209 गेंदों की पारी में सात चौके लगाए। दोनों की साझेदारी की बदौलत सौराष्ट्र का स्कोर 356 रन तक पहुंचा। इसके बाद जडेजा को धर्मेंद्रसिंह जडेजा ने कैच एंड बोल्ड आउट किया, जो इस सीजन में छत्तीसगढ़ की ओर से खेल रहे हैं।

जडेजा के प्रथम श्रेणी करियर का 16वां शतक

छत्तीसगढ़ के खिलाफ लगाया गया यह शतक जडेजा के प्रथम श्रेणी क्रिकेट करियर का 16वां शतक है। उनकी इस पारी ने सौराष्ट्र को रणजी ट्रॉफी के शुरुआती मुकाबले में मजबूत आधार दिया है। पिछले सीजन में प्रतियोगिता से जल्दी बाहर होने के बाद सौराष्ट्र की टीम इस बार बेहतर प्रदर्शन करने के इरादे से उतरी है।

न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज से पहले अहम तैयारी

जडेजा का घरेलू क्रिकेट में लौटकर लंबी पारी खेलना भारत के आगामी न्यूजीलैंड दौरे से पहले महत्वपूर्ण माना जा रहा है। हाल ही में उन्होंने वेस्टइंडीज के खिलाफ भारत की 2-1 से जीती वनडे सीरीज में दो मुकाबले खेले थे, जहां उन्होंने दो विकेट लिए, लेकिन उन्हें बल्लेबाजी का मौका नहीं मिला। रणजी ट्रॉफी में शतक लगाकर उन्हें टेस्ट क्रिकेट से पहले क्रीज पर समय बिताने का अवसर मिला है।

नवंबर में शुरू होगी भारत-न्यूजीलैंड टेस्ट सीरीज

भारत और न्यूजीलैंड के बीच दो टेस्ट मैचों की सीरीज अगले महीने खेली जानी है। पहला टेस्ट 19 से 23 नवंबर तक वेलिंगटन में, जबकि दूसरा टेस्ट 27 नवंबर से 1 दिसंबर तक क्राइस्टचर्च में प्रस्तावित है। इस सीरीज में जडेजा से बल्ले और गेंद दोनों से अहम योगदान की उम्मीद होगी।

सौराष्ट्र को जडेजा से बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद

रणजी ट्रॉफी 2026-27 की शुरुआत 11 अक्टूबर से हुई है। सौराष्ट्र को एलीट ग्रुप बी में आंध्र, असम, छत्तीसगढ़, हैदराबाद, कर्नाटक, पंजाब और त्रिपुरा के साथ रखा गया है। जडेजा की मौजूदा फॉर्म टीम के लिए बड़ा सकारात्मक पहलू है और सौराष्ट्र को उम्मीद होगी कि उनका अनुभव इस सीजन में टीम को बेहतर नतीजे दिलाने में मदद करेगा।