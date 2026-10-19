नई दिल्ली: भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व मुख्य कोच रवि शास्त्री ने न्यूजीलैंड दौरे के लिए तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार की टी20 टीम में वापसी का समर्थन किया है। इसके साथ ही उन्होंने मोहम्मद शमी को वनडे और टेस्ट टीम में दोबारा मौका देने की बात कही है। शास्त्री का मानना है कि न्यूजीलैंड की परिस्थितियों में अनुभवी गेंदबाज टीम इंडिया के लिए काफी अहम साबित हो सकते हैं। भारत को न्यूजीलैंड के छह सप्ताह के दौरे पर जाना है। इस दौरे में पांच टी20, पांच वनडे और दो टेस्ट मैच खेले जाने हैं। ऐसे में टीम को अलग-अलग फॉर्मेट में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए अपनी रणनीति मजबूत करनी होगी।

भुवनेश्वर कुमार की वापसी क्यों चाहते हैं शास्त्री?

रवि शास्त्री का मानना है कि भुवनेश्वर कुमार का अनुभव और आईपीएल में उनका हालिया प्रदर्शन उन्हें न्यूजीलैंड दौरे के लिए उपयोगी विकल्प बनाता है। 'द टाइम्स ऑफ इंडिया' से बातचीत में शास्त्री ने कहा कि अनुभव का कोई विकल्प नहीं होता। भुवनेश्वर जैसे अनुभवी गेंदबाज ने भारत के लिए लंबे समय तक अच्छा प्रदर्शन किया है और आईपीएल में भी अपनी क्षमता दिखाई है। ऐसे में वह न्यूजीलैंड की परिस्थितियों के लिए सही विकल्प हो सकते हैं।

मोहम्मद शमी को भी टीम में मिले मौका

शास्त्री ने तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी की वापसी का भी समर्थन किया। उनका कहना है कि शमी ने लाल गेंद यानी टेस्ट क्रिकेट और सफेद गेंद यानी वनडे क्रिकेट, दोनों में खुद को साबित किया है। इसलिए उन्हें टेस्ट और वनडे टीम में दोबारा मौका मिलना चाहिए।शमी का अनुभव न्यूजीलैंड जैसी परिस्थितियों में भारत के लिए फायदेमंद हो सकता है, जहां तेज गेंदबाजों को पिच और हवा से मदद मिलती है।

जसप्रीत बुमराह को लेकर शास्त्री की खास सलाह

रवि शास्त्री ने जसप्रीत बुमराह के वर्कलोड यानी गेंदबाजी के बोझ को संभालने पर भी जोर दिया। उनका मानना है कि भारत को 2027 वनडे विश्व कप को ध्यान में रखते हुए बुमराह को तीनों फॉर्मेट में लगातार नहीं खिलाना चाहिए। शास्त्री के मुताबिक, बुमराह को मुख्य रूप से टेस्ट क्रिकेट पर ध्यान देना चाहिए और वनडे व टी20 में जरूरत के हिसाब से ही खेलना चाहिए। वह चाहते हैं कि बुमराह न्यूजीलैंड के खिलाफ दो टेस्ट मैचों के लिए पूरी तरह उपलब्ध रहें, क्योंकि इन मुकाबलों में उनकी भूमिका अहम हो सकती है।

2027 विश्व कप की तैयारी के लिए अहम होगा दौरा

शास्त्री ने कहा कि न्यूजीलैंड का पूरा दौरा भारतीय टीम के लिए महत्वपूर्ण होगा। इससे पता चलेगा कि टीम तीनों फॉर्मेट में कहां खड़ी है और उसे किन क्षेत्रों में सुधार करने की जरूरत है। 2027 का वनडे विश्व कप दक्षिण अफ्रीका में खेला जाना है। शास्त्री का मानना है कि न्यूजीलैंड की परिस्थितियों में खेलने से भारतीय खिलाड़ियों को ऐसी चुनौतियों का अनुभव मिलेगा, जो विश्व कप की तैयारी में काम आ सकता है।

WTC फाइनल में पहुंचना भारत के लिए आसान नहीं

रवि शास्त्री ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) के फाइनल में पहुंचने की भारत की संभावनाओं पर भी बात की। उनके मुताबिक, भारत के लिए फाइनल तक पहुंचने की राह मुश्किल है और टीम को अपने बचे हुए मुकाबलों में शानदार प्रदर्शन करना होगा। शास्त्री ने अनुमान जताया कि भारत को अपने बाकी मैचों में करीब 90 प्रतिशत जीत दर्ज करनी पड़ सकती हैं। इसमें न्यूजीलैंड के खिलाफ दोनों टेस्ट और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पांच में से कम से कम चार टेस्ट जीतना शामिल है। हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि दूसरे मैचों के नतीजे भी भारत की स्थिति पर असर डालेंगे।

न्यूजीलैंड में भारतीय बल्लेबाजों की होगी कड़ी परीक्षा

शास्त्री के मुताबिक, न्यूजीलैंड की पिचें तेज गेंदबाजों के लिए मददगार हो सकती हैं। सर्दियों के बाद वहां की पिचों पर गेंद को स्विंग और सीम मिलने की संभावना रहती है। हवा भी बल्लेबाजों के लिए मुश्किलें बढ़ा सकती है। ऐसे में भारतीय बल्लेबाजों को परिस्थितियों के अनुसार जल्दी ढलना होगा। शास्त्री ने साझेदारियां बनाने पर जोर दिया और कहा कि अगर बल्लेबाज परिस्थितियों को ठीक से नहीं समझ पाए, तो कम समय में कई विकेट गिर सकते हैं।

शुभमन गिल की कप्तानी पर जताया भरोसा

रवि शास्त्री ने टेस्ट कप्तान शुभमन गिल पर भी भरोसा जताया। उनका मानना है कि न्यूजीलैंड में कप्तानी करना युवा खिलाड़ी के लिए बड़ी चुनौती होगी, लेकिन गिल अच्छी फॉर्म में हैं और उन्हें परिस्थितियों की समझ है। शास्त्री ने कहा कि गिल को अपनी क्षमता पर भरोसा रखना चाहिए। विदेश में टेस्ट मैचों के दौरान सही फैसले लेना और टीम को मुश्किल परिस्थितियों से निकालना उनकी कप्तानी की बड़ी परीक्षा होगी।

ऋषभ पंत को दी समझदारी से खेलने की सलाह

शास्त्री ने विकेटकीपर-बल्लेबाज ऋषभ पंत को भी सलाह दी कि उन्हें अपना स्वाभाविक खेल नहीं छोड़ना चाहिए, लेकिन मैच की स्थिति को ध्यान में रखकर फैसले लेने चाहिए। उनके अनुसार, पंत में काफी क्षमता है। उन्हें बस यह समझना होगा कि किस समय आक्रामक खेलना है और कब संभलकर बल्लेबाजी करनी है।

फील्डिंग में सुधार करना जरूरी

भारतीय टीम की फील्डिंग को लेकर भी शास्त्री ने चिंता जताई। उनका कहना है कि बड़े टूर्नामेंट जीतने के लिए बल्लेबाजी और गेंदबाजी के साथ-साथ फील्डिंग का स्तर भी ऊंचा होना चाहिए। शास्त्री के मुताबिक, फील्डिंग में गिरावट चिंता का विषय है और भारत को इस क्षेत्र में काफी सुधार करने की जरूरत है। उनके अनुसार, अच्छी फील्डिंग बड़े मैचों में अंतर पैदा कर सकती है और टीम को खिताब जीतने में मदद कर सकती है।