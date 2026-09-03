कराची : पाकिस्तान के पूर्व ऑलराउंडर राशिद खान ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को तंज कसते हुए सलाह दी है कि सीनियर सेलेक्टर आकिब जावेद को सभी फॉर्मेट के लिए नॉन-प्लेइंग कप्तान बना दिया जाए। राशिद ने यह टिप्पणी एक पॉडकास्ट पर तब की जब आकिब ने टीम के कप्तान, कोच और हाल ही में खिलाड़ियों के चयन की सार्वजनिक रूप से आलोचना की थी।

एक पॉडकास्ट में राशिद ने तंज कसते हुए कहा, 'चूंकि आकिब को पाकिस्तान क्रिकेट के बारे में ज्यादा जानकारी है, इसलिए मुझे कोई कारण नहीं दिखता कि वह नॉन-प्लेइंग कप्तान क्यों नहीं बन सकते।' वह आकिब की हालिया टिप्पणियों का जवाब दे रहे थे, जिसमें उन्होंने पूछा था कि बोर्ड ने इंग्लैंड दौरे पर 7 खिलाड़ियों को बदलने का फैसला क्यों किया और इंग्लैंड में टेस्ट मैचों के लिए टीम के चयन पर हेड कोच, बॉलिंग कोच और कप्तान की आलोचना की थी।

आकिब ने टीम मैनेजमेंट पर दोष मढ़कर पाकिस्तान टूरिंग स्क्वाड में किए गए बड़े बदलावों को सही ठहराने की कोशिश की। PCB चेयरमैन मोहसिन नकवी ने कहा है कि टूरिंग स्क्वाड के खराब प्रदर्शन और अन्य मुद्दों के कारण ये बदलाव जरूरी थे।रशिद पाकिस्तान के लिए टेस्ट क्रिकेट खेल चुके हैं और 1983 वर्ल्ड कप स्क्वाड का हिस्सा थे। राशिद ने कहा, 'वह ऐसा दिखाते हैं जैसे उन्हें सब कुछ पता हो और अब जब वह हेड कोच और कप्तान के काम में भी खुलेआम दखल दे रहे हैं, तो उन्हें टीम का पूरा कंट्रोल ही दे दिया जाए।'

राशिद ने पाकिस्तान क्रिकेट के मौजूदा हालात पर निराशा जताई और कहा कि आकिब जैसे लोग सिर्फ अपनी नौकरी बचाने में लगे हैं और उन्हें कोई अंदाजा नहीं है कि पाकिस्तान क्रिकेट के लिए सही काम कैसे किया जाए। राशिद ने सवाल किया, 'आकिब अब टीम मैनेजमेंट की आलोचना कर रहे हैं और उन्होंने पहले भी टीम के मामलों में दखल दिया है, तो क्यों न उन्हें टेनिस की तरह स्थायी नॉन-प्लेइंग कप्तान बना दिया जाए। कम से कम तब वह खराब प्रदर्शन के लिए किसी और को दोष नहीं दे पाएंगे।'

राशिद ने कहा कि चेयरमैन ने कहा है कि आलोचकों को खिलाड़ियों का मनोबल नहीं गिराना चाहिए, फिर भी उन्होंने खुद एक ऐसे फैसले को मंजूरी दी जिसमें सीनियर खिलाड़ियों समेत 7 खिलाड़ियों को दौरे के बीच से ही घर लौटने के लिए कहा गया। उन्होंने सवाल किया, 'क्या PCB चेयरमैन को लगता है कि इन कदमों से खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ेगा?'