ग्रेटर नोएडा: भारत में मोटरस्पोर्ट्स के रोमांच की वापसी होने जा रही है। इंडियन रेसिंग फेस्टिवल (IRF) के तहत 13 साल बाद बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट (BIC) पर एक बार फिर अंतरराष्ट्रीय स्तर की रेसिंग का आयोजन होगा। ग्रेटर नोएडा स्थित इस मशहूर सर्किट पर 31 अक्टूबर और 1 नवंबर को F4 इंडियन चैंपियनशिप के चौथे राउंड और इंडियन रेसिंग लीग (IRL) के दूसरे राउंड के मुकाबले खेले जाएंगे। रफ्तार, रोमांच और कड़ी प्रतिस्पर्धा से भरपूर यह आयोजन दिल्ली-NCR के रेसिंग प्रशंसकों के लिए खास होने वाला है।

13 साल बाद बुद्ध सर्किट पर लौटेगा रेसिंग का रोमांच

बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट लंबे समय से भारतीय मोटरस्पोर्ट्स के प्रमुख स्थलों में शामिल रहा है। इसी ट्रैक पर पहले फॉर्मूला-1 इंडियन ग्रां प्री और MotoGP Bharat जैसे बड़े आयोजन हो चुके हैं। अब इंडियन रेसिंग फेस्टिवल के जरिए यहां एक बार फिर रेसिंग का रोमांच देखने को मिलेगा। इस वापसी से भारतीय मोटरस्पोर्ट्स को नई पहचान मिलने और प्रशंसकों को विश्वस्तरीय रेसिंग का अनुभव मिलने की उम्मीद है।

31 अक्टूबर और 1 नवंबर को होंगे मुकाबले

इंडियन रेसिंग फेस्टिवल के तहत बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट में दो प्रमुख चैंपियनशिप के मुकाबले आयोजित किए जाएंगे। F4 इंडियन चैंपियनशिप का चौथा राउंड होगा, जबकि इंडियन रेसिंग लीग अपने दूसरे राउंड के लिए ट्रैक पर उतरेगी। दोनों प्रतियोगिताओं में ड्राइवर अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए जोर लगाएंगे। सीजन के अहम मोड़ पर होने वाले ये मुकाबले चैंपियनशिप की तस्वीर बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।

5.125 किलोमीटर लंबे ट्रैक पर दिखेगी रफ्तार

बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट 5.125 किलोमीटर लंबा है और भारत के प्रमुख स्थायी रेसिंग सर्किटों में गिना जाता है। इसका अंतरराष्ट्रीय स्तर का ट्रैक ड्राइवरों की गति, नियंत्रण और रणनीति की परीक्षा लेगा। दिल्ली-NCR के दर्शकों को भी अपने क्षेत्र के करीब बड़े रेसिंग आयोजन को देखने का अवसर मिलेगा। ऐसे में यह वीकेंड भारतीय मोटरस्पोर्ट्स के प्रशंसकों के लिए खास आकर्षण का केंद्र बन सकता है।

चौथे राउंड में बढ़ेगी खिताबी जंग

F4 इंडियन चैंपियनशिप में अब तक के नतीजों ने खिताबी मुकाबले को और दिलचस्प बना दिया है। संबुदुला अपनी बढ़त बरकरार रखने की कोशिश करेंगे, जबकि अरिस काइरियाकू, न्तीसियो माबुंडा और आरोन मेहता जैसे ड्राइवर चुनौती पेश करेंगे। बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट का ट्रैक सभी के लिए एक नया परीक्षण होगा। यहां मिलने वाले अंक सीजन के आगे के मुकाबलों में ड्राइवरों की स्थिति तय करने में अहम साबित हो सकते हैं।