वेलिंगटन: भारत के खिलाफ आगामी पांच मैचों की वनडे सीरीज से पहले न्यूजीलैंड के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। कंधे की चोट से उबरने के बाद स्टार ऑलराउंडर रचिन रवींद्र की वनडे टीम में वापसी हुई है। इसके अलावा फिन एलन, लॉकी फर्ग्यूसन और टिम सीफर्ट को भी टीम में शामिल किया गया है। मिचेल सैंटनर सीरीज में न्यूजीलैंड की कप्तानी करेंगे।

कंधे की चोट के कारण टी20 सीरीज से बाहर रहे रचिन रवींद्र

रचिन रवींद्र पिछले महीने एक प्रचार कार्यक्रम की शूटिंग के दौरान कंधे में चोट लगने के कारण भारत के खिलाफ टी20 अंतरराष्ट्रीय सीरीज के लिए उपलब्ध नहीं थे। हालांकि, चोट से उबरने के बाद उन्हें वनडे सीरीज के शुरुआती तीन मुकाबलों के लिए टीम में शामिल किया गया है। उनकी वापसी से न्यूजीलैंड को बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों विभागों में मजबूती मिलने की उम्मीद है।

पांच वनडे के लिए दो चरणों में चुनी गई टीम

न्यूजीलैंड ने पांच मैचों की वनडे सीरीज के लिए अलग-अलग टीम संयोजन घोषित किए हैं। तीसरे वनडे के बाद कुछ खिलाड़ी आगामी टेस्ट सीरीज की तैयारियों के लिए वेलिंगटन रवाना होंगे। इसी वजह से सात अतिरिक्त खिलाड़ियों को अंतिम दो वनडे मुकाबलों के लिए टीम में शामिल किया गया है। इस व्यवस्था से न्यूजीलैंड को टेस्ट सीरीज की तैयारी और वनडे टीम के विकल्पों को परखने का अवसर मिलेगा।

चोटिल खिलाड़ियों को नहीं मिली टीम में जगह

न्यूजीलैंड क्रिकेट के अनुसार, जैक फॉक्स, विल ओ'रूर्क और बेन सीयर्स को वनडे टीम में शामिल नहीं किया गया है। जैक फॉक्स कूल्हे की मांसपेशी, विल ओ'रूर्क पिंडली और बेन सीयर्स टखने की चोट से उबरने के लिए रिहैबिलिटेशन कर रहे हैं। इन खिलाड़ियों की गैरमौजूदगी में टीम प्रबंधन को उपलब्ध खिलाड़ियों के साथ अपनी रणनीति तैयार करनी होगी।

फिन एलन और लॉकी फर्ग्यूसन की वनडे टीम में वापसी

फिन एलन और लॉकी फर्ग्यूसन ने आखिरी बार 2023 में वनडे अंतरराष्ट्रीय मुकाबले खेले थे। एलन ने वनडे विश्व कप से पहले अपना आखिरी वनडे खेला था, जबकि फर्ग्यूसन ने विश्व कप के दौरान न्यूजीलैंड का प्रतिनिधित्व किया था। वहीं, टिम सीफर्ट को भी वनडे टीम में जगह मिली है। इन खिलाड़ियों के अनुभव और प्रदर्शन पर सीरीज के दौरान नजर रहेगी।

न्यूजीलैंड के कोचिंग स्टाफ में भी होगा बदलाव

न्यूजीलैंड क्रिकेट ने बताया कि मुख्य कोच रॉब वाल्टर के साथ गेंदबाजी कोच जैकब ओरम और बल्लेबाजी कोच ल्यूक रोंची भी टीम के साथ रहेंगे। भारत के खिलाफ यह न्यूजीलैंड के साथ रोंची का आखिरी असाइनमेंट होगा। इसके बाद वह ऑस्ट्रेलिया की पुरुष बिग बैश लीग में मेलबर्न रेनेगेड्स के मुख्य कोच की जिम्मेदारी संभालेंगे।

आखिरी दो वनडे में नए खिलाड़ियों को मिलेगा मौका

रॉब वाल्टर के मुताबिक, आखिरी दो वनडे के लिए सात अतिरिक्त खिलाड़ियों को शामिल करने से टीम की बेंच स्ट्रेंथ का आकलन करने में मदद मिलेगी। इससे यह भी पता चलेगा कि नए खिलाड़ी विश्वस्तरीय टीम के खिलाफ कैसा प्रदर्शन करते हैं। न्यूजीलैंड टीम प्रबंधन इस सीरीज का इस्तेमाल खिलाड़ियों की क्षमता परखने और आगामी बड़े टूर्नामेंट के लिए विकल्प तैयार करने के अवसर के रूप में करना चाहता है।

पहले तीन वनडे के लिए न्यूजीलैंड की पूरी टीम

पहले तीन मुकाबलों के लिए मिचेल सैंटनर (कप्तान), माइकल ब्रेसवेल, मार्क चैपमैन, डेवोन कॉनवे, जैकब डफी, मैट हेनरी, काइल जैमीसन, टॉम लैथम (विकेटकीपर), डेरिल मिचेल, ग्लेन फिलिप्स, रचिन रवींद्र, नाथन स्मिथ, विल यंग और ब्लेयर टिकनर को टीम में शामिल किया गया है।

आखिरी दो वनडे के लिए न्यूजीलैंड की पूरी टीम

सीरीज के चौथे और पांचवें मुकाबले के लिए मिचेल सैंटनर (कप्तान), फिन एलन, माइकल ब्रेसवेल, मार्क चैपमैन, क्रिस्टियन क्लार्क, जैकब डफी, मैट फिशर, लॉकी फर्ग्यूसन, मिच हे (विकेटकीपर), निक केली, टिम सीफर्ट (विकेटकीपर), ब्लेयर टिकनर और विल यंग को टीम में जगह दी गई है।