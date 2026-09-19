नई दिल्ली: भारत के खिलाफ आगामी पांच मैचों की टी20I सीरीज से पहले न्यूजीलैंड को बड़ा झटका लगा है। स्टार ऑलराउंडर रचिन रवींद्र के दाएं कंधे में चोट लग गई है, जिसके कारण उनकी सीरीज में उपलब्धता पर सस्पेंस बन गया है। ऑकलैंड में एक प्रमोशनल शूट के दौरान डाइव लगाकर कैच लेने की कोशिश में रवींद्र का कंधा डिसलोकेट हो गया। मेडिकल जांच में कोई बड़ी संरचनात्मक क्षति नहीं मिली है, लेकिन उनकी वापसी रिहैब के दौरान रिकवरी पर निर्भर करेगी।

प्रमोशनल शूट के दौरान लगी चोट

रचिन रवींद्र को बुधवार को ऑकलैंड में एक प्रमोशनल शूट के दौरान चोट लगी। शूटिंग के दौरान डाइव लगाकर कैच लेने की कोशिश करते हुए वह असंतुलित होकर सेफ्टी मैट पर गलत तरीके से गिरे। इस दौरान उनके दाएं कंधे में चोट लगी और कंधा डिसलोकेट हो गया। न्यूजीलैंड क्रिकेट के मुताबिक, शुक्रवार को विशेषज्ञों ने रवींद्र की जांच की।

मेडिकल जांच में नहीं मिली बड़ी संरचनात्मक क्षति

विशेषज्ञों की जांच में रवींद्र के कंधे में कोई बड़ी संरचनात्मक क्षति नहीं पाई गई है। हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि वह तुरंत क्रिकेट में वापसी कर सकते हैं। न्यूजीलैंड क्रिकेट के मुताबिक, रवींद्र की प्रतिस्पर्धी क्रिकेट में वापसी इस बात पर निर्भर करेगी कि आने वाले हफ्तों में वह रिहैबिलिटेशन के दौरान किस तरह रिकवर करते हैं। इसी वजह से भारत के खिलाफ टी20I सीरीज में उनकी उपलब्धता अभी तय नहीं है।

न्यूजीलैंड क्रिकेट ने बताया हादसा

न्यूजीलैंड के परफॉर्मेंस मैनेजर माइक सैंडल ने रवींद्र की चोट पर कहा, 'यह वास्तव में दुर्भाग्यपूर्ण चोट थी। हम रचिन के लिए निराश हैं और हमारी प्राथमिकता यह सुनिश्चित करना है कि वह अच्छी तरह से रिकवर करें और जल्द से जल्द मैदान पर वापसी करें।'

उन्होंने प्रमोशनल शूट के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कहा, 'हमारे खिलाड़ियों से जुड़े सभी कमर्शियल शूट की तरह, इस गतिविधि पर सभी पक्षों की पहले से सहमति थी और उचित सुरक्षा उपाय मौजूद थे। यह एक दुर्भाग्यपूर्ण हादसा था और हम भविष्य में इस तरह के आयोजनों से जुड़ी अपनी प्रक्रियाओं की समीक्षा करते रहेंगे।'

भारत के खिलाफ सीरीज में खेलने पर सस्पेंस

भारत और न्यूजीलैंड के बीच पांच मैचों की टी20I सीरीज 22 अक्टूबर से शुरू होने वाली है। न्यूजीलैंड अगले सप्ताह इस सीरीज के लिए अपनी टीम की घोषणा कर सकता है। ऐसे में रवींद्र की रिकवरी पर करीबी नजर रखी जाएगी। उनकी फिटनेस और रिहैबिलिटेशन की प्रगति के आधार पर ही भारत के खिलाफ सीरीज में उनके खेलने को लेकर अंतिम फैसला लिया जाएगा।

टेस्ट शेड्यूल को देखते हुए जल्दबाजी नहीं करेंगे

न्यूजीलैंड के मुख्य कोच रॉब वाल्टर ने भी रवींद्र की वापसी में जल्दबाजी नहीं करने के संकेत दिए हैं। उन्होंने कहा कि अगले छह महीनों में रवींद्र के सामने टेस्ट क्रिकेट का व्यस्त कार्यक्रम है। वाल्टर ने कहा, 'अगले छह महीनों में टेस्ट क्रिकेट का व्यस्त कार्यक्रम है। हम रचिन को जरूरत से पहले जल्दबाजी में वापस नहीं लाना चाहते। उनकी रिहैबिलिटेशन की प्रक्रिया अच्छे हाथों में है और हम जल्द ही उनका वापस स्वागत करने की उम्मीद करते हैं।'

न्यूजीलैंड की टी20 टीम में रवींद्र की अहम भूमिका

रचिन रवींद्र न्यूजीलैंड की व्हाइट-बॉल टीम के अहम खिलाड़ियों में शामिल हैं। उन्होंने अब तक 52 टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले हैं, जिसमें उनके नाम 759 रन हैं। इस फॉर्मेट में उनका सर्वोच्च स्कोर 69 रन है। गेंदबाजी में भी रवींद्र ने योगदान दिया है। उनके नाम 26 टी20I विकेट हैं और उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 4/27 है। ऐसे में उनकी गैरमौजूदगी न्यूजीलैंड के टीम संयोजन को प्रभावित कर सकती है।

मिशेल सैंटनर संभाल सकते हैं कप्तानी

भारत के खिलाफ पांच मैचों की टी20I सीरीज के लिए न्यूजीलैंड की टीम का ऐलान अगले सप्ताह होने की उम्मीद है। रिपोर्ट के मुताबिक, मिशेल सैंटनर को टीम की कप्तानी की जिम्मेदारी मिल सकती है। हालांकि, रवींद्र की उपलब्धता को लेकर अंतिम तस्वीर उनकी रिहैबिलिटेशन और फिटनेस अपडेट के बाद ही साफ होगी।