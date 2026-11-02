ऑकलैंड: भारत और न्यूजीलैंड के बीच 4 नवंबर से शुरू होने वाली पांच मैचों की वनडे सीरीज से पहले कीवी टीम को बड़ा झटका लगा है। टीम के दो अहम खिलाड़ी रचिन रवींद्र और मार्क चैपमैन चोट के कारण पूरी सीरीज से बाहर हो गए हैं। दोनों खिलाड़ियों की गैरमौजूदगी से न्यूजीलैंड की टीम का संतुलन प्रभावित हो सकता है।

रचिन रवींद्र के कंधे में चोट

रचिन रवींद्र को एक प्रमोशनल शूट के दौरान अचानक कंधा डिस्लोकेट होने की चोट लगी थी। वह अभी पूरी तरह फिट नहीं हुए हैं और सफेद गेंद के क्रिकेट में आराम से फील्डिंग करने की स्थिति में नहीं हैं। न्यूजीलैंड टीम मैनेजमेंट आगामी टेस्ट सीरीज को देखते हुए उनकी फिटनेस के साथ कोई जोखिम नहीं लेना चाहता। इसी वजह से उन्हें भारत के खिलाफ वनडे सीरीज से बाहर रखने का फैसला किया गया है।

मार्क चैपमैन की हैमस्ट्रिंग चोट ने बढ़ाई मुश्किल

मार्क चैपमैन भी बाएं पैर की हैमस्ट्रिंग चोट से उबर नहीं पाए हैं। हाल ही में उनका MRI स्कैन कराया गया था, जिसके बाद उन्हें पूरी तरह फिट होने के लिए कम से कम दो सप्ताह का अतिरिक्त समय चाहिए। चैपमैन को यूरोपियन टी20 प्रीमियर लीग के पहले सीजन में बेलफास्ट वुल्व्स की ओर से खेलते हुए चोट लगी थी। वह चोट के बाद से प्रतिस्पर्धी क्रिकेट में वापसी नहीं कर पाए हैं।

मैट हेनरी की फिटनेस पर भी सस्पेंस

न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज मैट हेनरी की उपलब्धता भी शुरुआती तीन वनडे मुकाबलों के लिए अभी तय नहीं है। भारत के खिलाफ दूसरे टी20 मैच के दौरान उनकी पिंडली में खिंचाव आया था, जिसके कारण उन्हें मैदान छोड़ना पड़ा और वह अपना चार ओवर का स्पेल भी पूरा नहीं कर सके। उनकी जगह कवर के तौर पर मैथ्यू फिशर को टीम में बनाए रखा गया है।

हेनरी निकोल्स और डीन फॉक्सक्रॉफ्ट को मिला मौका

रचिन और चैपमैन की जगह न्यूजीलैंड ने हेनरी निकोल्स और डीन फॉक्सक्रॉफ्ट को टीम में शामिल किया है। निकोल्स शुरुआती तीन वनडे मुकाबलों के लिए उपलब्ध रहेंगे, जिसके बाद वह टेस्ट सीरीज की तैयारी के लिए टीम से जुड़ेंगे। उनकी जगह चौथे और पांचवें वनडे में डीन फॉक्सक्रॉफ्ट खेलेंगे।

भारतीय टीम में भी हुआ बदलाव, प्रसिद्ध कृष्णा बाहर

न्यूजीलैंड के साथ-साथ भारतीय टीम को भी चोट के कारण बदलाव करना पड़ा है। तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा हैमस्ट्रिंग चोट से पूरी तरह उबर नहीं पाए हैं और उन्हें वनडे सीरीज से बाहर कर दिया गया है। उनकी जगह जम्मू-कश्मीर के तेज गेंदबाज औकिब नबी को टीम में शामिल किया गया है।

भारत बनाम न्यूजीलैंड वनडे सीरीज का शेड्यूल

4 नवंबर 2026: पहला वनडे – ईडन पार्क, ऑकलैंड

7 नवंबर 2026: दूसरा वनडे – हेनरी स्टेडियम, वेलिंगटन

10 नवंबर 2026: तीसरा वनडे – सेडन पार्क, हैमिल्टन

13 नवंबर 2026: चौथा वनडे – बे ओवल, टॉरंगा

15 नवंबर 2026: पांचवां वनडे – बे ओवल, टॉरंगा.