नई दिल्ली: IPL 2027 के मिनी ऑक्शन से पहले खिलाड़ियों की अदला-बदली यानी ट्रेड को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। इसी बीच दक्षिण अफ्रीका के स्टार ऑलराउंडर मार्को यानसन को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। ऐसी अटकलें थीं कि पंजाब किंग्स (PBKS) उन्हें चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के साथ ट्रेड कर सकती है, लेकिन पंजाब ने इन खबरों को खारिज कर दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, फ्रेंचाइजी का फिलहाल यानसन को रिलीज या ट्रेड करने का कोई इरादा नहीं है।

IPL 2026 में कैसा रहा था मार्को यानसन का प्रदर्शन?

26 वर्षीय मार्को यानसन के लिए IPL 2026 का सीजन उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा था। उन्होंने पंजाब किंग्स की तरफ से 12 मुकाबलों में सिर्फ 9 विकेट हासिल किए। इस दौरान उनका गेंदबाजी औसत 53.66 और इकॉनमी रेट 10.20 रहा। बल्लेबाजी में भी वह खास योगदान नहीं दे सके और पांच पारियों में सिर्फ 51 रन बना पाए। हालांकि, उनकी ऑलराउंड क्षमता को देखते हुए पंजाब उन्हें एक और मौका देना चाह सकती है।

7 करोड़ रुपये में PBKS ने खरीदा था यानसन को

पंजाब किंग्स ने मार्को यानसन को 2025 के मेगा ऑक्शन में 7 करोड़ रुपये खर्च करके अपनी टीम में शामिल किया था। IPL 2026 में खराब प्रदर्शन के बावजूद अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में उनका प्रदर्शन बेहतर रहा है। दक्षिण अफ्रीका के लिए उन्होंने इस साल टी20 इंटरनेशनल में सात मुकाबलों में 12 विकेट हासिल किए। बल्लेबाजी में भी उन्होंने तीन पारियों में 73 रन बनाए, जिसमें न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सेमीफाइनल में खेली गई नाबाद 55 रन की पारी शामिल रही।

टेस्ट क्रिकेट में नंबर-1 ऑलराउंडर बने यानसन

मार्को यानसन ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीन मैचों की टेस्ट सीरीज में शानदार प्रदर्शन किया था। उन्हें सीरीज का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी भी चुना गया। इसके बाद वह ICC की टेस्ट रैंकिंग में गेंदबाजों और ऑलराउंडरों की सूची में शीर्ष स्थान तक पहुंचे। उनकी मौजूदा अंतरराष्ट्रीय फॉर्म को देखते हुए पंजाब किंग्स उन्हें अपनी टीम में बनाए रखना चाहती है।

CSK के 14.20 करोड़ वाले इन दो खिलाड़ियों पर लटकी तलवार

दूसरी तरफ, पांच बार की IPL चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स अपनी टीम में बड़े बदलाव करने की तैयारी में है। पिछले ऑक्शन में CSK ने प्रशांत वीर और कार्तिक शर्मा को 14.20-14.20 करोड़ रुपये में खरीदा था। रिपोर्ट्स के मुताबिक, फ्रेंचाइजी मिनी ऑक्शन से पहले दोनों खिलाड़ियों को रिलीज करने पर विचार कर सकती है, ताकि ऑक्शन के लिए अपना पर्स बढ़ाया जा सके।

CSK के पर्स में कितने रुपये होंगे?

चेन्नई सुपर किंग्स के पास फिलहाल 2.40 करोड़ रुपये का बचा हुआ पर्स है। इसके अलावा सालाना सैलरी कैप में 5 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी भी शामिल होगी। अगर फ्रेंचाइजी प्रशांत वीर और कार्तिक शर्मा दोनों को रिलीज करती है, तो उनके 28.40 करोड़ रुपये अतिरिक्त उपलब्ध हो सकते हैं। इस तरह अन्य बदलावों से पहले CSK के पास करीब 35.80 करोड़ रुपये का कुल पर्स हो सकता है।

CSK का मौजूदा स्क्वॉड

ऋतुराज गायकवाड़ (कप्तान), संजू सैमसन, एमएस धोनी, शिवम दुबे, डेवॉल्ड ब्रेविस, सरफराज खान, कार्तिक शर्मा, उर्विल पटेल, आयुष म्हात्रे, प्रशांत वीर, मैथ्यू शॉर्ट, अमन खान, जेमी ओवर्टन, रामकृष्ण घोष, जकारी फाउल्क्स, अंशुल कंबोज, गुरजपनीत सिंह, मुकेश चौधरी, नाथन एलिस, नूर अहमद, श्रेयस गोपाल, सैयद खलील अहमद, राहुल चाहर, मैट हेनरी, अकील हुसैन, स्पेंसर जॉनसन, आकाश मधवाल, मैकनील नोरोन्हा, कुलदीप यादव और डियान फॉरेस्टर।