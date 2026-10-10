नई दिल्ली: प्रो रेसलिंग लीग (PWL) का छठा सीजन 9 जनवरी 2027 से शुरू होगा। भारतीय कुश्ती महासंघ (WFI) के समर्थन से आयोजित होने वाली यह प्रतियोगिता नई दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम स्थित केडी जाधव कुश्ती एरिना में खेली जाएगी। शुक्रवार को राजधानी में आयोजित लॉन्च कार्यक्रम के दौरान लीग की वापसी का ऐलान किया गया। इस अवसर पर 2026 एशियन गेम्स में पदक जीतने वाले छह भारतीय पहलवानों को भी सम्मानित किया गया।

एशियन गेम्स के पदक विजेताओं का हुआ सम्मान

लीग के लॉन्च कार्यक्रम में सुजीत कलकल, अमन सहरावत, अंतिम पंघाल, नितेश सिवाच, दीपक पूनिया और सुनील कुमार को उनके शानदार प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया गया। सुजीत कलकल ने पुरुषों की फ्रीस्टाइल 65 किलोग्राम स्पर्धा में ऐतिहासिक स्वर्ण पदक जीता था। वहीं, अमन सहरावत ने 2026 एशियन गेम्स में स्वर्ण पदक अपने नाम किया। वह इससे पहले पेरिस ओलंपिक 2024 में कांस्य पदक भी जीत चुके हैं। इस सम्मान समारोह के जरिए एशियन गेम्स में भारतीय कुश्ती दल के योगदान और खिलाड़ियों की उपलब्धियों को सराहा गया।

छह फ्रेंचाइजी के बीच होगा खिताब के लिए मुकाबला

प्रो रेसलिंग लीग के छठे सीजन में कुल छह फ्रेंचाइजी हिस्सा लेंगी। इनमें टाइगर्स ऑफ मुंबई डंगल्स, हरियाणा थंडर्स, दिल्ली दंगल वॉरियर्स, महाराष्ट्र केसरी, पंजाब रॉयल्स और यूपी डोमिनेटर्स शामिल हैं।

प्रतियोगिता में भारत और विदेश के कुल 86 पहलवान हिस्सा लेंगे। इनमें 34 ओलंपियन और कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स तथा विश्व चैंपियनशिप के पदक विजेता शामिल होंगे। जापान की ओलंपिक चैंपियन युई सुसाकी भी इस लीग की प्रमुख अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ियों में शामिल हैं, जिनके मुकाबलों पर प्रशंसकों की नजर रहेगी।

नौ ओलंपिक भार वर्गों में होंगे मुकाबले

पीडब्ल्यूएल सीजन 6 में पुरुषों और महिलाओं के कुल नौ ओलंपिक भार वर्गों में मुकाबले आयोजित किए जाएंगे।

पुरुष वर्ग: 57 किलोग्राम, 65 किलोग्राम, 74 किलोग्राम, 86 किलोग्राम और 125 किलोग्राम।

महिला वर्ग: 53 किलोग्राम, 57 किलोग्राम, 62 किलोग्राम और 76 किलोग्राम।

लीग में प्रत्येक मुकाबले के दौरान तीन-तीन मिनट के दो राउंड खेले जाएंगे। इसके अलावा 'पावर मिनट' का नियम भी लागू रहेगा। इसके तहत मुकाबले के आखिरी 60 सेकंड में हासिल किए गए अंक दोगुने गिने जाएंगे। इससे बाउट के अंतिम क्षणों में मुकाबला और रोमांचक होने की उम्मीद है।

पीडब्ल्यूएल चेयरमैन ने लीग की वापसी पर क्या कहा?

प्रो रेसलिंग लीग के चेयरमैन दयान फारूकी ने कहा कि कुश्ती भारत की खेल संस्कृति का अहम हिस्सा है और भारतीय पहलवानों ने अंतरराष्ट्रीय मंच पर लगातार देश का गौरव बढ़ाया है। उन्होंने कहा, "कुश्ती भारत की खेल संस्कृति में गहराई से रची-बसी है और हमारे पहलवानों ने लगातार वैश्विक मंच पर देश का गौरव बढ़ाया है। प्रो रेसलिंग लीग का छठा सीजन इसी समृद्ध विरासत का उत्सव है और इस खेल को नए वैश्विक मानकों तक ले जाने की दिशा में एक कदम है।"

फारूकी ने यह भी बताया कि लीग की योजना हर सीजन में अलग-अलग फ्रेंचाइजी शहरों में मुकाबले आयोजित करने की है, ताकि देशभर के प्रशंसकों को विश्वस्तरीय कुश्ती देखने का अवसर मिल सके।

दिल्ली में कुश्ती के लिए खास माहौल: CEO

प्रो रेसलिंग लीग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) अखिल गुप्ता ने कहा कि लीग के नए सीजन के लिए दिल्ली एक उपयुक्त स्थान है। उनके मुताबिक, राजधानी में कुश्ती की समृद्ध परंपरा और खेल के प्रति प्रशंसकों का उत्साह इस प्रतियोगिता को खास बनाएगा। उन्होंने कहा, 'दिल्ली इसके लिए एक आदर्श स्थान है। यहां भारत की समृद्ध कुश्ती विरासत और खेल को हमेशा से अपनाने वाले शहर की ऊर्जा एक साथ देखने को मिलेगी।'

अमन सहरावत और सुजीत कलकल ने लीग को बताया अहम

ओलंपिक पदक विजेता और एशियन गेम्स 2026 के स्वर्ण पदक विजेता अमन सहरावत ने दिल्ली में सम्मानित होने को अपने लिए खास अनुभव बताया। उन्होंने कहा कि यह सम्मान कुश्ती समुदाय और प्रशंसकों के बीच मिलना उनके लिए महत्वपूर्ण है। अमन ने अपनी सफलता का श्रेय वर्षों की मेहनत, अनुशासन और त्याग को दिया। उन्होंने उम्मीद जताई कि प्रो रेसलिंग लीग की वापसी से कुश्ती को नए दर्शक मिलेंगे और युवा खिलाड़ियों को इस खेल से जुड़ने की प्रेरणा मिलेगी।

वहीं, एशियन गेम्स के स्वर्ण पदक विजेता सुजीत कलकल ने कहा कि लीग ने उनके विकास में अहम भूमिका निभाई है। अंतरराष्ट्रीय स्तर के पहलवानों के खिलाफ मुकाबला करने से उन्हें अनुभव और आत्मविश्वास मिला। उन्होंने कहा कि पीडब्ल्यूएल युवा भारतीय पहलवानों को अपनी प्रतिभा दिखाने और आगे बढ़ने का मंच दे सकती है।

पिछले सीजन में हरियाणा थंडर्स ने जीता था खिताब

साल 2015 में शुरू हुई प्रो रेसलिंग लीग के अब तक पांच सीजन आयोजित हो चुके हैं। इस प्रतियोगिता में भारत और विदेश के कई दिग्गज पहलवान हिस्सा ले चुके हैं। पिछले सीजन यानी सीजन 5 के फाइनल में हरियाणा थंडर्स ने दिल्ली दंगल वॉरियर्स को 5-4 से हराकर खिताब अपने नाम किया था। हरियाणा की टीम ने इस जीत के साथ अपना खिताब बरकरार रखा था।

ब्रॉडकास्ट और खिलाड़ियों की नीलामी की जानकारी जल्द

प्रो रेसलिंग लीग के आयोजकों के मुताबिक, सीजन 6 के प्रसारण साझेदारों, खिलाड़ियों की नीलामी की तारीख और उसके आयोजन स्थल से जुड़ी जानकारी आने वाले हफ्तों में घोषित की जाएगी। 9 जनवरी 2027 से शुरू होने वाली इस प्रतियोगिता में छह फ्रेंचाइजी खिताब के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगी। भारतीय और अंतरराष्ट्रीय पहलवानों की मौजूदगी से नए सीजन में रोमांचक मुकाबलों की उम्मीद है।