जम्मू, (निकलेश जैन): दिल्ली की वूमेन इंटरनेशनल मास्टर प्रिशिता गुप्ता और झारखंड के फिडे मास्टर अधिराज मित्रा ने 36वीं राष्ट्रीय अंडर-17 शतरंज चैंपियनशिप 2026 के क्रमशः बालिका और बालक वर्ग के खिताब अपने नाम कर लिए हैं। 28 सितंबर से 6 अक्टूबर तक जम्मू में खेली गई 11 राउंड की इस चैंपियनशिप में दोनों खिलाड़ियों ने 9-9 अंक अर्जित कर पहला स्थान हासिल किया।

बालक वर्ग में खिताब का फैसला अंतिम राउंड में जाकर हुआ। आखिरी राउंड से पहले चंडीगढ़ के वेदांत गर्ग आधे अंक की बढ़त के साथ सबसे आगे चल रहे थे, लेकिन पहले बोर्ड पर उन्हें तमिलनाडु के हरिदेव एस के हाथों हार झेलनी पड़ी। दूसरे बोर्ड पर अधिराज मित्रा ने मध्य प्रदेश के माधवेन्द्र प्रताप शर्मा को हराकर 9 अंक पूरे किए। हरिदेव ने भी 9 अंक बनाए, लेकिन बेहतर टाईब्रेक (72 बनाम 66.5) के आधार पर अधिराज चैंपियन बने और हरिदेव को दूसरे स्थान से संतोष करना पड़ा। वेदांत गर्ग 8.5 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर रहे। अधिराज का यह पहला राष्ट्रीय अंडर-17 खिताब है। वे पूरे टूर्नामेंट में अपराजित रहे और उन्होंने अपनी रेटिंग में 28 अंकों का इजाफा भी किया।

बालिका वर्ग में प्रिशिता गुप्ता ने अपने करियर का छठा राष्ट्रीय खिताब जीता। इससे पहले वे अंडर-11 और अंडर-15 वर्ग की राष्ट्रीय चैंपियन रह चुकी हैं, और इस बार उन्होंने महज 15 साल की उम्र में अंडर-17 का खिताब जीतकर इसे और खास बना दिया। आठ राउंड के बाद प्रिशिता पूरे एक अंक की बढ़त पर थीं, लेकिन नौवें राउंड में उन्हें तेलंगाना की कीर्तिका बी के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा। इस झटके से उबरते हुए उन्होंने आखिरी दोनों बाजियां जीतीं और आधे अंक के स्पष्ट अंतर से चैंपियन बनीं। इस दौरान उनकी रेटिंग में भी 23 अंकों की बढ़ोतरी हुई। तेलंगाना की शिवांशिका जी 8.5 अंकों के साथ दूसरे और आंध्र प्रदेश की सरन्या देवी नरहरि 8 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर रहीं।

ओपन वर्ग में 2 इंटरनेशनल मास्टर, 16 फिडे मास्टर और 8 कैंडिडेट मास्टर समेत कुल 193 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया, जबकि गर्ल्स वर्ग में 81 खिलाड़ी मैदान में थीं।