रायपुर : जिम्बाब्वे के खिलाफ तीसरे टी20I में 41 गेंदों पर नाबाद 91 रन की तूफानी पारी खेलकर भारत की जीत में अहम भूमिका निभाने वाली हरमनप्रीत कौर अब बिना किसी दबाव के अपनी बल्लेबाजी का आनंद लेना चाहती हैं। भारतीय टीम की पूर्व कप्तान ने कहा कि अब उनका पूरा ध्यान मैदान पर खुद को खुलकर खेलने और अपनी बल्लेबाजी का लुत्फ उठाने पर है।

कप्तानी की जिम्मेदारी से मुक्त होकर बल्लेबाजी का आनंद लेना चाहती हैं हरमनप्रीत

जिम्बाब्वे के खिलाफ शानदार पारी खेलने के बाद हरमनप्रीत कौर ने कहा कि अब उनके ऊपर कप्तानी का अतिरिक्त दबाव नहीं है। उन्होंने इस महीने की शुरुआत में भारतीय टीम की कप्तानी छोड़ दी थी, जिसके बाद स्मृति मंधाना को टीम की कमान सौंपी गई। हरमनप्रीत ने अपनी आक्रामक बल्लेबाजी से लंबे समय से चले आ रहे अर्धशतक के इंतजार को भी खत्म किया।

हरमनप्रीत ने मैच के बाद प्रेजेंटेशन समारोह में कहा, 'मुझे नहीं लगता कि अब कोई दबाव है। मुझे लगता है कि अब मैदान पर खुद को एन्जॉय करने की बात है और मैं यही करना चाहती हूं।' उन्होंने आगे कहा, 'मुझे बीच मैदान पर बल्लेबाजी करना वाकई पसंद है और मैं इसी के लिए यहां हूं। मैं बस अपनी बल्लेबाजी का आनंद लेना चाहती हूं और अच्छा लगा कि रन भी बने।'

शुरुआत में संभलकर खेलीं, फिर गेंदबाजों पर बोला हमला

चौथे नंबर पर बल्लेबाजी करने उतरीं हरमनप्रीत ने शुरुआत में समय लिया। पहली 12 गेंदों पर वह केवल एक चौका लगा सकीं, लेकिन इसके बाद उन्होंने तेजी से अपना अंदाज बदला। कुडजई चिगोरा के एक ओवर में 20 रन बटोरकर उन्होंने दो चौके और दो छक्के लगाए तथा जिम्बाब्वे के गेंदबाजों पर दबाव बना दिया।

अनुभवी बल्लेबाज ने बताया कि लॉरिन फिरी की गेंद पर एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से लगाया गया चौका उनके आत्मविश्वास के लिए अहम साबित हुआ। इसके बाद उन्होंने पिच की स्थिति को समझते हुए खुलकर शॉट खेलने का फैसला किया।

हरमनप्रीत ने कहा, 'जब मैंने पहली बार चौका लगाया, तब मुझे एहसास हुआ कि पिच अच्छी है और बल्ला गेंद पर अच्छी तरह आ रहा है। मुझे उस शॉट से काफी आत्मविश्वास मिला। इसके बाद मैंने सोचा कि मुझे बस खेलते रहना चाहिए और देखना चाहिए कि आगे क्या होता है।'

बल्लेबाजी कोच हिमांशु को दिया शानदार पारी का श्रेय

हरमनप्रीत कौर ने अपनी बल्लेबाजी में सुधार और मैच की परिस्थितियों के लिए तैयारी कराने का श्रेय बल्लेबाजी कोच हिमांशु को दिया। उन्होंने कहा कि नेट्स में लगातार सही बैट स्विंग पर काम करना उनकी बल्लेबाजी का अहम हिस्सा है। अभ्यास के दौरान मैच जैसा दबाव महसूस करने से खिलाड़ियों को वास्तविक मुकाबले में बेहतर प्रदर्शन करने में मदद मिलती है।

पूर्व कप्तान ने कहा, 'बैट स्विंग मेरी बल्लेबाजी की सबसे अहम चीज है और मैं नेट्स में इसे लगातार दोहराना चाहती हूं। मैं अपने बल्लेबाजी कोच हिमांशु भैया को श्रेय देना चाहती हूं, जो काफी मेहनत कर रहे हैं और मेरी बल्लेबाजी को अच्छी तरह समझते हैं।'

उन्होंने आगे कहा, 'जब भी हम नेट्स में समय बिताते हैं, वह चाहते हैं कि मैं वहां भी उसी तरह का दबाव महसूस करूं, ताकि मैच के दौरान मुझे अतिरिक्त दबाव महसूस न हो। उनकी रणनीतियां और सोच काफी अच्छी तरह काम करती हैं।'

अगले साल भारत में होगी पहली टी20I चैंपियंस ट्रॉफी

भारतीय महिला टीम अब अगले साल फरवरी में होने वाली पहली छह टीमों की टी20I चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारियों पर ध्यान देगी। इस टूर्नामेंट की मेजबानी भारत करेगा और मुकाबले मुंबई तथा वडोदरा में खेले जाएंगे। स्मृति मंधाना के मुताबिक, बल्लेबाजी क्रम में लचीलापन और गेंदबाजी के ज्यादा विकल्प इस बड़े टूर्नामेंट की तैयारी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।

जिम्बाब्वे के खिलाफ 3-0 से सीरीज जीतने के साथ भारत ने अपने प्रदर्शन से सकारात्मक संकेत दिए हैं। हरमनप्रीत की फॉर्म में वापसी और युवा खिलाड़ियों का गेंदबाजी में योगदान टीम के लिए आगामी चुनौतियों से पहले अहम साबित हो सकता है।