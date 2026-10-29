नई दिल्ली: भारत और न्यूजीलैंड के बीच 4 नवंबर से शुरू होने वाली पांच मैचों की वनडे सीरीज से पहले टीम इंडिया के लिए बुरी खबर सामने आई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, भारतीय स्टार तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा हैमस्ट्रिंग की चोट के कारण इस सीरीज से बाहर हो सकते हैं। उनकी जगह जम्मू-कश्मीर के तेज गेंदबाज औकिब नबी को भारतीय टीम में शामिल किए जाने की संभावना है। हालांकि, रिप्लेसमेंट को लेकर आधिकारिक पुष्टि का इंतजार है।

न्यूजीलैंड सीरीज से पहले भारत को झटका

भारतीय टीम की तेज गेंदबाजी यूनिट को न्यूजीलैंड के खिलाफ आगामी वनडे सीरीज से पहले बड़ा झटका लग सकता है। PTI की रिपोर्ट के अनुसार, प्रसिद्ध कृष्णा अपनी हैमस्ट्रिंग चोट से पूरी तरह उबर नहीं पाए हैं। ऐसे में उनके पांच मैचों की वनडे सीरीज में खेलने की संभावना कम बताई जा रही है। टीम मैनेजमेंट फिलहाल उनकी फिटनेस और रिकवरी पर नजर बनाए हुए है।

प्रसिद्ध कृष्णा की फिटनेस पर क्या है अपडेट?

प्रसिद्ध कृष्णा को वेस्टइंडीज के खिलाफ भारत की घरेलू वनडे सीरीज के दौरान हैमस्ट्रिंग में खिंचाव आया था। इस चोट के कारण उन्हें मैदान से बाहर होना पड़ा और उनका रिहैबिलिटेशन जारी है। हालांकि, उनकी रिकवरी में सुधार हुआ है, लेकिन वह अभी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में वापसी के लिए पूरी तरह मैच-फिट नहीं माने जा रहे हैं।

1 और 2 नवंबर को होगा फिटनेस टेस्ट

BCCI के एक वरिष्ठ सूत्र के मुताबिक, प्रसिद्ध कृष्णा बेंगलुरु स्थित सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में अपना रिकवरी प्रोटोकॉल पूरा कर रहे हैं। उनका मैच सिमुलेशन और फिटनेस टेस्ट 1 और 2 नवंबर को निर्धारित है। टीम मैनेजमेंट और चयन समिति की प्राथमिकता उन्हें जल्दबाजी में मैदान पर उतारने के बजाय पूरी तरह फिट करना है, ताकि आगे टेस्ट क्रिकेट में उनकी सेवाएं ली जा सकें।

टेस्ट सीरीज के लिए बचाकर रखे जा सकते हैं प्रसिद्ध

रिपोर्ट के अनुसार, भारतीय टीम प्रबंधन प्रसिद्ध कृष्णा को न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज से दूर रखकर आगामी दो मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए तैयार करना चाहता है। व्यस्त अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम के बीच खिलाड़ियों की फिटनेस और वर्कलोड मैनेजमेंट टीम के लिए अहम हो गया है। ऐसे में प्रसिद्ध की वापसी को लेकर सावधानी बरती जा सकती है।

औकिब नबी की खुल सकती है किस्मत

प्रसिद्ध कृष्णा के संभावित रिप्लेसमेंट के तौर पर जम्मू-कश्मीर के तेज गेंदबाज औकिब नबी का नाम चर्चा में है। घरेलू क्रिकेट में लगातार अच्छे प्रदर्शन के बाद उन्होंने चयनकर्ताओं का ध्यान खींचा है। पंजाब के तेज गेंदबाज गुरनूर बराड़ भी विकल्प हो सकते हैं, लेकिन औकिब की हालिया फॉर्म उन्हें इस दौड़ में मजबूत दावेदार बनाती है। हालांकि, अंतिम फैसला चयनकर्ताओं की ओर से लिया जाएगा।

क्या न्यूजीलैंड के खिलाफ मिलेगा दूसरा मौका?

प्रसिद्ध कृष्णा की फिटनेस को लेकर अनिश्चितता के बीच औकिब नबी के लिए भारतीय टीम में अपनी जगह मजबूत करने का अवसर बन सकता है। घरेलू क्रिकेट और इंडिया A के लिए उनके प्रदर्शन ने उनकी दावेदारी को मजबूत किया है। हालांकि, वनडे सीरीज के लिए अंतिम टीम संयोजन और रिप्लेसमेंट को लेकर आधिकारिक घोषणा का इंतजार है।