नई दिल्ली: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने पुरुष क्रिकेट टीम की चयन समिति में बड़ा बदलाव करते हुए पूर्व भारतीय स्पिनर प्रज्ञान ओझा को नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। वहीं, पूर्व भारतीय ऑलराउंडर रमेश पोवार को चयन समिति में शामिल किया गया है। यह नियुक्ति अजीत अगरकर के पद छोड़ने के बाद हुई है। बीसीसीआई के इस फैसले के साथ पुरुष टीम की चयन समिति की नई तस्वीर भी साफ हो गई है।

प्रज्ञान ओझा संभालेंगे चीफ सेलेक्टर की जिम्मेदारी

बीसीसीआई ने सोमवार को प्रज्ञान ओझा को पुरुष टीम की चयन समिति का अध्यक्ष नियुक्त करने की घोषणा की। ओझा टेस्ट मैचों में खेलने के अनुभव के आधार पर पांच सदस्यीय समिति की अगुवाई करेंगे। उनके साथ शिव सुंदर दास, आरपी सिंह, अजय रात्रा और रमेश पोवार चयन समिति में शामिल होंगे। यह समिति भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों के चयन से जुड़े अहम फैसले लेगी।

रमेश पोवार को क्रिकेट सलाहकार समिति की सिफारिश पर मिली जगह

बीसीसीआई की आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार, क्रिकेट सलाहकार समिति (CAC) ने रमेश पोवार की नियुक्ति की सर्वसम्मति से सिफारिश की थी। इस समिति में अशोक मल्होत्रा और जतिन परांजपे शामिल थे। बोर्ड के मुख्यालय में आवेदकों की स्क्रीनिंग और साक्षात्कार की प्रक्रिया पूरी करने के बाद पोवार के नाम की सिफारिश की गई। इसके बाद उन्हें पुरुष चयन समिति में शामिल किया गया।

भारत के लिए टेस्ट और वनडे खेल चुके हैं पोवार

रमेश पोवार ने भारतीय टीम की ओर से दो टेस्ट और 31 वनडे अंतरराष्ट्रीय मुकाबले खेले हैं। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से जुड़ाव के अलावा उन्होंने कोचिंग के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाई हैं। वह भारतीय महिला क्रिकेट टीम, मुंबई और गुजरात की टीमों को कोचिंग दे चुके हैं। इसके अलावा उन्होंने बीसीसीआई के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में गेंदबाजी कोच के रूप में भी काम किया है।

अजीत अगरकर के कार्यकाल में भारत ने जीतीं तीन आईसीसी ट्रॉफियां

बीसीसीआई ने पूर्व चयन समिति अध्यक्ष अजीत अगरकर के योगदान को भी स्वीकार किया। अगरकर ने जुलाई 2023 में यह जिम्मेदारी संभाली थी। उनके कार्यकाल के दौरान भारतीय टीम ने तीन आईसीसी ट्रॉफियां, दो एशिया कप खिताब और लगातार दो एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीते। उनके पद छोड़ने के बाद अब चयन समिति की जिम्मेदारी प्रज्ञान ओझा के नेतृत्व में होगी।

ये है भारतीय पुरुष चयन समिति की नई टीम

बीसीसीआई की घोषणा के बाद पुरुष क्रिकेट टीम की पांच सदस्यीय चयन समिति में प्रज्ञान ओझा अध्यक्ष के रूप में शामिल हैं। उनके अलावा शिव सुंदर दास, आरपी सिंह, अजय रात्रा और रमेश पोवार समिति के सदस्य होंगे। यह नई समिति भारतीय पुरुष टीम के लिए खिलाड़ियों के चयन की जिम्मेदारी संभालेगी।