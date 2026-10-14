चेन्नई, (निकलेश जैन): तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने शतरंज ओलंपियाड 2026 में पदक जीतने वाले राज्य के खिलाड़ियों को 8 अक्टूबर को चेन्नई में आयोजित सम्मान समारोह में नकद प्रोत्साहन राशि प्रदान की। तमिलनाडु खेल विकास प्राधिकरण (एसडीएटी) द्वारा आयोजित इस समारोह में राज्य के एशियाई खेलों के पदक विजेताओं को भी सम्मानित किया गया। शतरंज से जुड़े पांच नामों - आर प्रज्ञानन्दा, गुकेश डी, वैशाली रमेशबाबु, सविता श्री बी और भारतीय पुरुष टीम के कप्तान श्रीनाथ नारायणन - को कुल 60 लाख रुपये की राशि दी गई।
समरकंद ओलंपियाड में भारत के लिए टीम रजत और पहले बोर्ड पर व्यक्तिगत कांस्य पदक जीतने वाले आर प्रज्ञानन्दा को 15 लाख रुपये प्रदान किए गए। विश्व चैंपियन गुकेश डी को भी 15 लाख रुपये मिले, जिन्होंने टीम रजत के साथ चौथे बोर्ड पर व्यक्तिगत रजत पदक जीता था। गुकेश की ओर से यह सम्मान उनके पिता रजनीकांत और माता पद्मा ने ग्रहण किया।
महिला वर्ग में कांस्य पदक जीतने वाली भारतीय टीम की सदस्य और व्यक्तिगत स्वर्ण पदक विजेता सविता श्री बी को 10 लाख रुपये दिए गए। कांस्य विजेता महिला टीम की ही सदस्य वैशाली रमेशबाबु को भी 10 लाख रुपये मिले, जिनकी ओर से उनके पिता रमेशबाबु और भाई प्रज्ञानन्दा ने यह पुरस्कार ग्रहण किया। भारतीय पुरुष टीम के कप्तान श्रीनाथ नारायणन को भी मुख्यमंत्री ने 10 लाख रुपये की राशि प्रदान की।
|खिलाड़ी
|उपलब्धि
|राशि
|आर प्रज्ञानन्दा
|टीम रजत, बोर्ड एक पर व्यक्तिगत कांस्य
|15 लाख रुपये
|गुकेश डी
|टीम रजत, बोर्ड चार पर व्यक्तिगत रजत
|15 लाख रुपये
|सविता श्री बी
|टीम कांस्य, व्यक्तिगत स्वर्ण
|10 लाख रुपये
|वैशाली रमेशबाबु
|टीम कांस्य
|10 लाख रुपये
|श्रीनाथ नारायणन
|पुरुष टीम के कप्तान, टीम रजत
|10 लाख रुपये
गौरतलब है कि ओलंपियाड में भारत की दोनों टीमों के कुल दस खिलाड़ियों में से चार - प्रज्ञानन्दा, गुकेश, वैशाली और सविता श्री - तमिलनाडु से हैं। समरकंद में भारत ने पुरुष वर्ग में रजत और महिला वर्ग में कांस्य पदक जीता था। मुख्यमंत्री विजय ने इस समारोह में एशियाई खेलों और शतरंज ओलंपियाड के पदक विजेताओं को कुल 6.9 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि वितरित की।
इसी समारोह में राज्य सरकार ने अपनी "ड्रीम ओलंपिक्स 2036" योजना की भी शुरुआत की। इस योजना के तहत एशियाई खेलों, राष्ट्रमंडल खेलों तथा पैरा एशियाई और पैरा राष्ट्रमंडल खेलों के पदक विजेताओं को आर्थिक सहयोग दिया जाएगा। योजना में शामिल खिलाड़ियों को उच्च स्तरीय प्रशिक्षण, पोषण और अंतरराष्ट्रीय अनुभव के लिए हर साल 50 लाख रुपये मिलेंगे, जिसमें एक लाख रुपये का मासिक वजीफा भी शामिल है।
तमिलनाडु जिस तरह अपने शतरंज खिलाड़ियों का साथ देता आया है, वह देश के बाकी राज्यों के लिए भी एक मिसाल है। ऐसे सम्मान भारत के लिए खेलने का सपना देखने वाले नन्हे खिलाड़ियों को यह भरोसा देते हैं कि उनकी मेहनत अनदेखी नहीं जाएगी।